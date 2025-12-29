Trump lép, Európa fékez – öt pontban a béketárgyalások állása

Deák Dániel a bejegyzésben rámutatott, hogy Donald Trump még az ukrán parlamentben is kész felszólalni a béke érdekében. Emlékeztetett, hogy Putyinnal és Zelenszkijjel is több órán át tárgyalt, de az európai vezetők még keresztbe tehetnek. Az elemző öt pontban foglalta össze a konkrétumokat.

Donald Trump még az ukrán parlamentben is kész felszólalni a béke érdekében Fotó: AFP

Trump órákat tárgyalt Putyinnal

Mielőtt Floridában fogadta volna Zelenszkijt, Donald Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, amit az amerikai elnök „nagyszerűnek” értékelt. Ráadásul Trump azt is közölte, hogy az ukrán elnökkel folytatott megbeszélése után ismét egyeztet Putyinnal, ami világos jelzés: a békemegállapodás tető alá hozásához az orosz szempontok érvényesítése is elkerülhetetlen.

Zelenszkij hűvös fogadtatást kapott

Ezúttal nem volt látványos összezördülés a kamerák előtt, azonban beszédes volt a testbeszéd és a koreográfia: az ukrán elnök az asztalnál Trumppal szemben ült, míg például Orbán Viktor novemberben mellette foglalt helyet. A kamerák előtti sajtótájékoztatón is érződött, hogy hűvös a viszony köztük.