Trump lép, Európa fékez – öt pontban a béketárgyalások állása

Deák Dániel friss Facebook-bejegyzésében öt pontban foglalta össze, hogy állnak most a béketárgyalások. Az elemző szerint Donald Trump látványos lépéseket tesz a béke érdekében, miközben Európa továbbra is akadályt jelenthet a megállapodás útjában.

2025. 12. 29. 8:50
Trump lép, Európa fékez – öt pontban a béketárgyalások állása Forrás: AFP
Deák Dániel a bejegyzésben rámutatott, hogy Donald Trump még az ukrán parlamentben is kész felszólalni a béke érdekében. Emlékeztetett, hogy Putyinnal és Zelenszkijjel is több órán át tárgyalt, de az európai vezetők még keresztbe tehetnek. Az elemző öt pontban foglalta össze a konkrétumokat.

Donald Trump még az ukrán parlamentben is kész felszólalni a béke érdekében
Donald Trump még az ukrán parlamentben is kész felszólalni a béke érdekében Fotó: AFP

Trump órákat tárgyalt Putyinnal

Mielőtt Floridában fogadta volna Zelenszkijt, Donald Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, amit az amerikai elnök „nagyszerűnek” értékelt. Ráadásul Trump azt is közölte, hogy az ukrán elnökkel folytatott megbeszélése után ismét egyeztet Putyinnal, ami világos jelzés: a békemegállapodás tető alá hozásához az orosz szempontok érvényesítése is elkerülhetetlen.

Zelenszkij hűvös fogadtatást kapott

Ezúttal nem volt látványos összezördülés a kamerák előtt, azonban beszédes volt a testbeszéd és a koreográfia: az ukrán elnök az asztalnál Trumppal szemben ült, míg például Orbán Viktor novemberben mellette foglalt helyet. A kamerák előtti sajtótájékoztatón is érződött, hogy hűvös a viszony köztük.

Trump mindent megtesz a békéért

Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, amennyiben ez előmozdítja a béke ügyét, s az ukrán parlamentben is felszólalna egy megállapodás elfogadása érdekében. Szavai szerint egy végleges békemegállapodás „néhány héten belül” létrejöhet, ugyanakkor megjegyezte: amennyiben rosszul halad a folyamat, nem zárható ki, hogy meghiúsul az egyezség – ami szerinte „szégyen lenne”.

Európa még keresztbe tehet

Trump és Zelenszkij telefonon számolt be az európai vezetőknek – köztük Ursula von der Leyennek – a tárgyalásuk eredményéről. Januárban pedig Washingtonban fogadja őket Trump, hogy tárgyaljanak a biztonsági garanciákról. Az orosz fél korábban kijelentette: nem akar európai NATO-békefenntartó katonákat látni Ukrajnában. Így a háború folytatásában érdekelt európai vezetők például ebben a kérdésben keresztbe tehetnek Trump béketörekvéseinek.

Több vitás pont van még

Az első vitás pont a területi kérdés, vagyis hogy hol húzódjanak a határvonalak az orosz és az ukrán fél között, illetve mi legyen Donyeck megye oroszok által követelt, de el nem foglalt részének sorsa. A másik vitás pont pedig az, hogy milyen biztonsági garanciát kaphat Ukrajna egy békekötés esetén. A témákban az elkövetkezendő hetekben tovább folynak a háttértárgyalások.
Összefoglalva: Donald Trump újabb fontos lépést tett a béke érdekében, azonban több vitás pont is maradt, ráadásul az európai vezetők még keresztbe tehetnek a béketörekvésnek.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

