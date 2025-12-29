TrumpFehér HázZelenszkijújságírómédia

Kínos pillanat: Trump megdöbbentett mindenkit

Donald Trump a Zelenszkijjel folytatott tárgyalások alatt váratlanul ebédre hívta az újságírókat Mar-a-Lagóban, majd megkérdezte tőlük, nem számítana-e megvesztegetésnek a gesztus. A jelenet jól illeszkedik Trump régóta tartó, nyílt konfliktusához az amerikai médiával.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 9:26
Donald Trump amerikai elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel 2025. december 28-án a floridai Palm Beach-en található Mar-a-Lago rezidenciáján Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Donald Trump teljesen váratlan helyzetbe hozta az újságírókat, amikor megkérdezte tőlük, szeretnének-e ebédelni Mar-a-Lagóban, vagy a gesztus megvesztegetésnek számítana-e – írja a Daily Mail.

Donald Trump teljesen váratlan helyzetbe hozta a Fehér Ház tudósítóit (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE)
Donald Trump teljesen váratlan helyzetbe hozta a Fehér Ház tudósítóit (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE)

Az elnök vasárnap floridai birtokán találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy áttekintsék azt a 20 pontos tervet, amely véget vethetne a csaknem négy éve tartó orosz–ukrán háborúnak.

A két vezető és tanácsadóik – köztük Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth hadügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner – tárgyalása közben Trump egy ponton a jelen lévő újságírókhoz fordult.

Azt hiszem, kint is leülhetnének enni valamit

– mondta nekik.

Majd hozzátette: 

Szeretnének ételt kapni, vagy ezt megvesztegetésnek tekintenék, és ezért nem tudnának őszintén írni, vagy egyenesen rossz cikket kellene írniuk?

– ezt többen nevetéssel fogadták az asztal körül.

Trump azonban választ is kért.

Szeretnének most enni valamit, igen vagy nem? Nyugodtan megszólalhatnak.

Amikor az egyik újságíró igennel felelt, Trump utasította egyik munkatársát: 

Mondják meg a séfnek, hogy készítsen nekik egy kis ebédet.

A gesztust többen megköszönték, Trump azonban nem hagyta abba a sajtóval kapcsolatos megjegyzéseit.

Ez akár jó cikkeket is garantálhatna, de nem fog. Csak rosszabb lesz. Mindent megtesznek majd, hogy még rosszabb legyen

– mondta tanácsadóinak.

Trump gyakran bírálja az amerikai médiát, és rendszeresen összetűzésbe kerül az újságírókkal.

Egy alkalommal „butának” nevezte a CBS tudósítóját, amiért rákérdezett egy afgán férfi előéletére, akit két nemzeti gárdista megölésével gyanúsítanak Washingtonban.

Vasárnap pedig azt a riportert intette le, aki az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákról kérdezte.
„Micsoda ostoba kérdés” – mondta. „Senki sem tudja még, mit tartalmaz majd a biztonsági megállapodás. Lesz egy megállapodás. Erős lesz. Az európai országok komolyan részt vesznek benne.” Trump ekkor a Zelenszkijjel folytatott béketárgyalások eredményességét méltatta, és azt állította, hogy „nagyon közel” vannak a megállapodáshoz, csak „egy-két kényes kérdés” maradt hátra.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a Mar-a-Lagó-i rezidencián (Fotó: AFP)

