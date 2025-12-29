Kínos pillanat: Trump megdöbbentett mindenkit

Az elnök vasárnap floridai birtokán találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy áttekintsék azt a 20 pontos tervet, amely véget vethetne a csaknem négy éve tartó orosz–ukrán háborúnak.

A két vezető és tanácsadóik – köztük Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth hadügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner – tárgyalása közben Trump egy ponton a jelen lévő újságírókhoz fordult.

Azt hiszem, kint is leülhetnének enni valamit

– mondta nekik.

Majd hozzátette:

Szeretnének ételt kapni, vagy ezt megvesztegetésnek tekintenék, és ezért nem tudnának őszintén írni, vagy egyenesen rossz cikket kellene írniuk?

– ezt többen nevetéssel fogadták az asztal körül.

Trump azonban választ is kért.

Szeretnének most enni valamit, igen vagy nem? Nyugodtan megszólalhatnak.

Amikor az egyik újságíró igennel felelt, Trump utasította egyik munkatársát:

Mondják meg a séfnek, hogy készítsen nekik egy kis ebédet.

A gesztust többen megköszönték, Trump azonban nem hagyta abba a sajtóval kapcsolatos megjegyzéseit.

Ez akár jó cikkeket is garantálhatna, de nem fog. Csak rosszabb lesz. Mindent megtesznek majd, hogy még rosszabb legyen

– mondta tanácsadóinak.