Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót jelentett be

A miniszterelnök fontos bejelentést tett közzé közösségi oldalán. Orbán Viktor a Facebookon közölte: 2026. január 5-én, délelőtt 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart.

2025. 12. 29. 11:08
Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót jelentett be
Forrás: AFP
Orbán Viktor rövid, de határozott üzenetet fogalmazott meg bejegyzésében. Mint írta, a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”, ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.

Orbán Viktor közölte: 2026. január 5-én, délelőtt 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart
Fotó: AFP

Az időzítés sem véletlen: az év eleji sajtótájékoztatók rendszerint iránymutatást adnak a kormány politikai céljairól, valamint a nemzetközi és belpolitikai kihívások kezeléséről.

A miniszterelnök határozott, magabiztos fellépésre készül az év első nagy sajtóeseményén.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

