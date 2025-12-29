Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót jelentett be

Orbán Viktor rövid, de határozott üzenetet fogalmazott meg bejegyzésében. Mint írta, a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”, ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.

Orbán Viktor közölte: 2026. január 5-én, délelőtt 11 órakor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart. Fotó: AFP

Az időzítés sem véletlen: az év eleji sajtótájékoztatók rendszerint iránymutatást adnak a kormány politikai céljairól, valamint a nemzetközi és belpolitikai kihívások kezeléséről.