„Ez egy ilyen meló” – Orbán Viktor bepillantást enged a kulisszák mögé + videó

Nem sok pihenőt hagyott magának Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcstalálkozó napjain. A miniszterelnök legújabb Facebook-videójában kulisszák mögötti betekintést adott abba, hogyan telik egy munkanap Brüsszelben akkor, amikor az európai döntéshozatal sűrűjében forrnak az indulatok. „Ez egy ilyen meló. 0–24. Tarts velem!” – írta a felvételhez, amely végigkíséri a feszített tempójú nap eseményeit.

Sebők Barbara
2025. 12. 19. 19:14
„Ez egy ilyen meló” – Orbán Viktor bepillantást enged a kulisszák mögé Forrás: AFP
A videó elején máris érzékelhető volt a csúcstalálkozó tétje: Orbán Viktor érkezését újságírók hada kísérte, a kamerák kereszttüzében lépett be az uniós találkozó helyszínére. Nem sokkal később egy szokatlan jelenet is helyet kapott a felvételen: a belga miniszterelnök, Bart De Wever az erkélyről kiabált le Orbán Viktornak, jelezve, hogy beszélni szeretne vele. Később Marine Le Pen és Babis is köszöntötte a magyar kormányfőt.

Orbán Viktor érkezését újságírók hada kísérte, a kamerák kereszttüzében lépett be az uniós találkozó helyszínére
Orbán Viktor érkezését újságírók hada kísérte, a kamerák kereszttüzében lépett be az uniós találkozó helyszínére (Fotó: AFP)

Orbán Viktor a videóban arról is beszélt, hogy a munkatempó szinte megszakítás nélküli. Megjegyezte: 

Három napig tudnék itt melózni egyfolytában.

A reggeli órákban már javában zajlott az uniós vezetők érkezése, a tárgyalások előtti forgatag pedig előrevetítette, hogy hosszú éjszaka vár a résztvevőkre. A miniszterelnök ekkor már biztos volt benne, hogy elhúzódó egyeztetések következnek. Később kiderült: az idő csak telt, a legfontosabb napirendi pont viszont még mindig váratott magára. 

Orbán Viktor ironikusan összegezte a helyzetet: kilenckor kezdtek, majd amikor rákérdezett az időre, már hajnali fél négy volt.

„Hát ilyen ez!” – vont mérleget. A nap során Giorgia Meloni is köszöntötte, Orbán Viktor pedig karácsonyi jókívánságokkal viszonozta az üdvözlést. Másnap reggel egy újságíró tréfás kérdésére, miszerint van-e izomláza az előző napi „meccs” után, csak annyit válaszolt: fejben. A videó zárásában, már a hazafelé tartó repülőgépen a miniszterelnök egy félmosollyal összegezte a brüsszeli napok tanulságát: 

Ez a jó Brüsszelben: amikor elmegyünk.

Orbán Viktor: Magyarország kimarad a hadikölcsönből

A magyar miniszterelnök megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson. Orbán Viktor a maratoni tárgyaláson elérte, hogy az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. A miniszterelnök szerint haditanács zajlott Brüsszelben.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

Feljelentették a magyar riportert, mert interjút készített Orbán Viktorral

