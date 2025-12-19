„Ez egy ilyen meló” – Orbán Viktor bepillantást enged a kulisszák mögé + videó

A videó elején máris érzékelhető volt a csúcstalálkozó tétje: Orbán Viktor érkezését újságírók hada kísérte, a kamerák kereszttüzében lépett be az uniós találkozó helyszínére. Nem sokkal később egy szokatlan jelenet is helyet kapott a felvételen: a belga miniszterelnök, Bart De Wever az erkélyről kiabált le Orbán Viktornak, jelezve, hogy beszélni szeretne vele. Később Marine Le Pen és Babis is köszöntötte a magyar kormányfőt.

Orbán Viktor érkezését újságírók hada kísérte, a kamerák kereszttüzében lépett be az uniós találkozó helyszínére (Fotó: AFP)

Orbán Viktor a videóban arról is beszélt, hogy a munkatempó szinte megszakítás nélküli. Megjegyezte:

Három napig tudnék itt melózni egyfolytában.

A reggeli órákban már javában zajlott az uniós vezetők érkezése, a tárgyalások előtti forgatag pedig előrevetítette, hogy hosszú éjszaka vár a résztvevőkre. A miniszterelnök ekkor már biztos volt benne, hogy elhúzódó egyeztetések következnek. Később kiderült: az idő csak telt, a legfontosabb napirendi pont viszont még mindig váratott magára.