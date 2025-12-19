Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk! + videó

Mint arról lapunk már korábban beszámolt, Orbán Viktor megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson. A miniszterelnök elérte a tárgyalásokon, hogy az azonnali háborús veszély elháruljon. A miniszterelnök szerint haditanács zajlott Brüsszelben.

Orbán Viktor megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson Fotó: AFP

A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban így nyilatkozott:

A közvetlen háborús veszélyt tegnap sikerült elhárítani.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy jelenleg két háborúzó fél áll egymással szemben, miközben létezik egy harmadik fél is, amely ebben az esetben „mi vagyunk”. Úgy fogalmazott: ez a harmadik fél odamegy, az egyik féltől elvesz egy nagy halom pénzt, befagyasztott vagyont, majd odaadja a másik harcoló félnek, ami szerinte hadüzenetnek minősül. Kiemelte, hogy ez nem pénzügyi manőver, és nem is arról van szó, hogy valakinek hadikölcsönt adnak, hanem arról, hogy elvesznek valamit valakitől, és átadják az ellenségének. Kiemelte: