Orbán ViktorBrüsszelmagyar miniszterelnökuniós csúcs

Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk! + videó

A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk – írta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött legújabb videóhoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 18:29
Orbán Viktor megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson Forrás: AFP
Mint arról lapunk már korábban beszámolt, Orbán Viktor megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson. A miniszterelnök elérte a tárgyalásokon, hogy az azonnali háborús veszély elháruljon. A miniszterelnök szerint haditanács zajlott Brüsszelben.

Orbán Viktor megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson
Orbán Viktor megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson Fotó: AFP

A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban így nyilatkozott:

A közvetlen háborús veszélyt tegnap sikerült elhárítani.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy jelenleg két háborúzó fél áll egymással szemben, miközben létezik egy harmadik fél is, amely ebben az esetben „mi vagyunk”. Úgy fogalmazott: ez a harmadik fél odamegy, az egyik féltől elvesz egy nagy halom pénzt, befagyasztott vagyont, majd odaadja a másik harcoló félnek, ami szerinte hadüzenetnek minősül. Kiemelte, hogy ez nem pénzügyi manőver, és nem is arról van szó, hogy valakinek hadikölcsönt adnak, hanem arról, hogy elvesznek valamit valakitől, és átadják az ellenségének. Kiemelte: 

Ez egy olyan idealista, megalapozatlan, naiv gondolat, hogy beleborzongtam, amikor ezt elmondtam, és láttam, hogy ez a gondolat egész egyszerűen így van-e a fejekben.

A közvetlen, háborús veszélyt szerintem tegnap sikerült elhárítani – hangsúlyozta.

Ebben a belga miniszterelnöknek hatalmas szerepe van, aki nem geopolitikai, talán nem is morális megfontolásokból tette, amit tett, amikor lényegében megölte ezt az előterjesztést, hanem egész egyszerűen számolt

– mutatott rá.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

