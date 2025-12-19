Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

orbán viktorukrajnaeurópai bizottságoroszországeu

Orbán Viktor nézőpontja: Kimaradtunk a hadikölcsönből + videó 

A miniszterelnök hajnali négykor tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben, ahol elmondta, hogy sem Magyarország, sem Szlovákia, sem Csehország nem támogatta azt az uniós tervet, hogy közösen vegyenek fel hitelt Ukrajna támogatására. Mint fogalmazott, erre a vonatra nem akartunk jegyet váltani, így kimaradtunk a hadikölcsönből. Orbán Viktor nyilatkozatát elemezte a Rapidban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője. 

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:31
Főszerkesztőnk a sorsdöntő EU-csúcs egyik fontos eredményével indította a beszélgetést: sikerült megakadályozni, hogy a zárolt orosz vagyont megkaphassa Ukrajna, így a háborúból kimaradtunk, valamint abból a hadikölcsönből is, amit az uniós tagállamok többsége nyújt a szomszédos országnak. 

Boros Bánk Levente szerint az volt az alapvető kérdés, hogy az EU meri-e vállalni Oroszország közvetlen provokációját. 

Emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság közvetlen javaslata volt, hogy a zárolt orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna háborúját, viszont a tagállamoknak kellett arról dönteni, hogy megfosszák-e Oroszországot a saját vagyonától. Belgium ettől teljesen elhatárolódott, mivel ők őrzik ezt a vagyont, és nekik kellene azt visszafizetni, ha átadnák ezt az uniónak. 

Podcast műsorunkban szó esett arról, milyen forgatókönyvek léteztek, de azt is elemezték, miért nyilatkoztak az utóbbi időben többen úgy, hogy háborúra kell készülnie Európának. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

