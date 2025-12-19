Orbán Viktor nézőpontja: Kimaradtunk a hadikölcsönből + videó 

Főszerkesztőnk a sorsdöntő EU-csúcs egyik fontos eredményével indította a beszélgetést: sikerült megakadályozni, hogy a zárolt orosz vagyont megkaphassa Ukrajna, így a háborúból kimaradtunk, valamint abból a hadikölcsönből is, amit az uniós tagállamok többsége nyújt a szomszédos országnak.

Boros Bánk Levente szerint az volt az alapvető kérdés, hogy az EU meri-e vállalni Oroszország közvetlen provokációját.

Emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság közvetlen javaslata volt, hogy a zárolt orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna háborúját, viszont a tagállamoknak kellett arról dönteni, hogy megfosszák-e Oroszországot a saját vagyonától. Belgium ettől teljesen elhatárolódott, mivel ők őrzik ezt a vagyont, és nekik kellene azt visszafizetni, ha átadnák ezt az uniónak.

Podcast műsorunkban szó esett arról, milyen forgatókönyvek léteztek, de azt is elemezték, miért nyilatkoztak az utóbbi időben többen úgy, hogy háborúra kell készülnie Európának.