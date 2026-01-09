időjárásidőjárásváltozásidőjárásjelentés

Csúsznak az utak, támad az ónos eső, mutatjuk, hol mire kell ügyelni

A péntek délelőtt csapadékmentes lesz, ám ez nem tart sokáig: a déli óráktól nyugat felől érkezik egy újabb csapadékzóna gyenge havazással és ónos esővel. Továbbra is extrém hideg várható, emiatt a sózás ellenére csúszós utakra kell számítani.

Forrás: Útinform, HungaroMet2026. 01. 09. 6:47
A péntek reggel nyugodtnak ígérkezik: országszerte csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy a folyamatos védekezés miatt sónedvesek. A főutak már felszáradóban vannak, többnyire sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ahol még hókásás lehet az út. A mellékutak, alsóbbrendű utak állapota is folyamatosan javul, a Dunántúlon és a keleti határ mentén még sok helyen latyakos, máshol sónedves vagy felszáradóban van a burkolat – számol be a jelenlegi útviszonyokról az Útinform.

Budapest, 2026. január 7. A Belügyminisztérium által 2026. január 7-én közreadott képen rendőr kísér át egy járókelőt a havas úttesten a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátása közben. MTI/Belügyminisztérium
Fotó: Belügyminisztérium/MTI

A látási viszonyok általában kedvezők, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést. Nyékládháza térségében akár száz méter alá is eshet a belátható út hossza. 

A péntek hajnali, reggeli órákban a nagy hideg miatt a sózás ellenére visszafagy a víz, a latyak az utakra, emiatt azok nagyobb területen csúszósak lehetnek.

Az ország túlnyomó részén szélcsend van vagy gyenge a légmozgás. A hőmérséklet –22 és –8 Celsius-fok között változik. A legmelegebb Vas vármegyében, a leghidegebb pedig Nógrád vármegyében van.


Ónos esőre figyelmeztetnek 

A késő délelőtti, déli óráktól nyugat északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, melyből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya vármegyék délnyugati felén jelentős mennyiségű ónos eső várható.

Forrás: HungaroMet

 Északabbra, a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, egy-három cm, néhol ennél vastagabb hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb hó hullhat.

 

Érvényben van a vörös kód az extrém hideg miatt 

A kezdetben derültebb északkeleti, keleti országrészben is megnövekszik a felhőzet, máshol borult lesz az ég. Nyugat felől – hazánk északkeleti felén – egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás. A délnyugati országrészben azonban – ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadéktevékenység – nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén intenzív lehet – írja a HungaroMet. A déli, délkeleti szél keletiesre fordul, néhol megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet –10 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére –13 és –5 fok közé hűl le a levegő.

Péntekre virradóan az ország keleti felén, nagy területen várható –15 fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet. Kiemelten az ország középső, észak–déli sávjában, esetleg a Nyírségben –20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

 

Borítókép: Befagyott Balaton (Forrás: HungaroMet)
 

