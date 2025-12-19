Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

Orbán ViktorBrüsszelEU-csúcs

Orbán Viktor: Micsoda éjszaka volt!

Orbán Viktor videót tett közzé a Facebookon az európai uniós csúcsértekezleten való részvételéről. A rövid összeállításban a miniszterelnök több markáns üzenetet is megfogalmaz, köztük azt, hogy szerinte az EU mai politikája „nem más, mint hadüzenet”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 9:33
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: AFP
„Micsoda éjszaka volt!” – oszotta meg bejegyzését és egy videót Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor (Fotó:MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A videó egy pontján Orbán Viktor arról beszél, hogy szerinte a versenyképesség jelentősen romlott azóta, hogy Ursula von der Leyen átvette a bizottság vezetését. 

Amikor Von der Leyen hivatalba lépett, ez egy versenyképes régió volt

 – hallható a felvételen.

A videóban az is elhangzik az EU mai politikájára utalva:

Ez nem más, mint hadüzenet.

Orbán Viktor a tárgyalások eredményeire utalva pedig úgy fogalmaz: 

Ez a győzelem már a tarsolyban.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

