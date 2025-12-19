Orbán Viktor: Micsoda éjszaka volt!

„Micsoda éjszaka volt!” – oszotta meg bejegyzését és egy videót Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A videó egy pontján Orbán Viktor arról beszél, hogy szerinte a versenyképesség jelentősen romlott azóta, hogy Ursula von der Leyen átvette a bizottság vezetését.

Amikor Von der Leyen hivatalba lépett, ez egy versenyképes régió volt

– hallható a felvételen.