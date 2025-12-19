Orbán Viktor a közösségi médiában megosztott videóban úgy fogalmazott, hogy szerinte nem tartható az a mese, miszerint Magyarország lenne elszigetelve, és mindenki más normális, miközben csak nekünk van baj a sisakban.
„A magyar elszigeteltség csak mese” – Orbán Viktor erős szövetséget emlegetett Brüsszelben
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után közzétett Facebook-videóban arról beszélt, hogy szerinte nem igaz az a narratíva, miszerint Magyarország elszigetelődött volna az Európai Unióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott: – Azt a mesét, hogy Magyarország elszigetelt, és mindenki normális, csak nekünk van baj a sisakban, ezt nem lehet előadni.
A miniszterelnök állítása szerint a mostani helyzet éppen az ellenkezőjét mutatja, mivel – ahogy ő fogalmazott – erős partnereket kapott: a szlovák miniszterelnök markánsan érvelt, Andrej Babis pedig megkérdőjelezhetetlen pénzügyi tekintély.
Orbán hangsúlyozta, hogy nemcsak számbeli, hanem súlybeli erősödést is jelent ez számára, és a három szereplő együtt már egy nehézsúly.
Deák Dániel szintén reagált a helyzetre: a politológus a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében egy képet osztott meg, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy elindult a V3-együttműködés.
Elindult a V3-együttműködés: Magyarország, Csehország és Szlovákia együtt mondott nemet Ursula tervére Ukrajna finanszírozásáról.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
