„A magyar elszigeteltség csak mese” – Orbán Viktor erős szövetséget emlegetett Brüsszelben

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után közzétett Facebook-videóban arról beszélt, hogy szerinte nem igaz az a narratíva, miszerint Magyarország elszigetelődött volna az Európai Unióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott: – Azt a mesét, hogy Magyarország elszigetelt, és mindenki normális, csak nekünk van baj a sisakban, ezt nem lehet előadni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 8:15
Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Viktor a közösségi médiában megosztott videóban úgy fogalmazott, hogy szerinte nem tartható az a mese, miszerint Magyarország lenne elszigetelve, és mindenki más normális, miközben csak nekünk van baj a sisakban. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök állítása szerint a mostani helyzet éppen az ellenkezőjét mutatja, mivel – ahogy ő fogalmazott – erős partnereket kapott: a szlovák miniszterelnök markánsan érvelt, Andrej Babis pedig megkérdőjelezhetetlen pénzügyi tekintély.

 Orbán hangsúlyozta, hogy nemcsak számbeli, hanem súlybeli erősödést is jelent ez számára, és a három szereplő együtt már egy nehézsúly.

Deák Dániel szintén reagált a helyzetre: a politológus a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében egy képet osztott meg, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy elindult a V3-együttműködés.

Elindult a V3-együttműködés: Magyarország, Csehország és Szlovákia együtt mondott nemet Ursula tervére Ukrajna finanszírozásáról.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

