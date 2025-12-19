Orbán Viktor tarolt Brüsszelben

Hajnali 3-ig kellett helyt állnia Orbán Viktornak az EU-csúcson, a kitartásnak pedig meg is lett az eredménye: elbukott Ursula von der Leyenék veszélyes terve, Magyarország, Szlovákia és Csehország közösen lépett fel, Ukrajnának 24 ország ad hadikölcsönt, olvasható Deák Dániel gyorselemzésében.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A szakértő kiemelte: az Európai Bizottság több nyugat-európai vezetővel azt tervezte, hogy a 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon felhasználásával adjanak pénzt Ukrajnának, ami egy eszkalációs lépés lett volna. Orbán Viktor is úgy fogalmazott, ez egy hadüzenet lenne Oroszországnak.

Ezt a tervet sikerült teljesen kisiklatni, Orbán Viktornak fontos partnere volt ebben a belga kormányfő.

Ursula von der Leyenék másik terve egy közös uniós hitelfelvétel lett volna, amelyben Magyarországnak is pénzt kellett volna adnia Ukrajnának. Orbán Viktor már az EU-csúcs előtt kijelentette, hogy erről szó sem lehet, és amíg nem egy Tisza-féle brüsszeli bábkormány, hanem nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok pénze nem megy Ukrajnába a háborúba.

Deák Dániel kifejtette: az eredeti terveknél egy jóval szerényebb mértékű, összesen kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt ad Ukrajnának 24 uniós ország az elkövetkezendő két évben, így finanszíroznák tovább a háborút. Ha a csődben lévő ukránok nem képesek visszafizetni ezt az összeget, akkor azt ezen európai országoknak kell ezt majd törlesztenie. Brüsszel tehát annyit elért, hogy tovább finanszírozzák Ukrajnát és az európai háborús felkészülést.

Magyarország, Szlovákia és Csehország összehangolta a lépéseit, az EU-csúcs szünetében is külön egyeztetett Orbán Viktor Robert Ficóval és Andrej Babišsal. Így ez a három ország nem vesz részt a hadikölcsönben, se a magyarok, se a szlovákok, se a csehek pénze nem megy Ukrajnába a háború folytatására.

A V3 együttműködése egy új és erős szövetséget jelent.

A nemzetközi sajtó is egyértelmű magyar sikerként értékeli az EU-csúcsot, amelyen Orbán Viktor 15 órán át képviselte a magyar nemzeti érdekeket, és keresztbe tudott tenni Ursula von der Leyen kifejezetten veszélyes terveinek. A tagállami vezetők közül a nemzetközi sajtó még Friedrich Merz német kancellárt emeli ki, aki Ursula von der Leyenhez hasonlóan komoly arcvesztést szenvedett el az EU-csúcson.