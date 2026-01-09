élelmiszerforgalomközponti statisztikai hivatal

Novemberben volt a kiskarácsony - nagyot ment az élelmiszer

Élénkült a hazai fogyasztás novemberben: a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 2,5 százalékkal nőtt a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint is, míg havi összevetésben 0,1 százalékos bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatok arra utalnak, hogy a háztartások már októberben megkezdték az ünnepi felkészülést, amit elsősorban a nem élelmiszer-kiskereskedelem és az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalmának erősödése húzott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 9:01
Júliusban is növekedést mutatott a kiskereskedelem Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet
Tovább erősödött a novemberben a kiskereskedelem forgalma, a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,5 százalékkal nőtt a volumen az előző év azonos időszakához képest - adta hírül a Központi Statisztikai Hivatal. Októberhez viszonyítva a növekmény 0,1 százalék volt, ami azt mutatja, hogy háztartások már októberben megkezdték az ünnepekre való felkészülést. 

kiskereskedelem, 20250318 Budaörs Árrésstop Budaörsi Tesco bolt árstop árréskorlátozás Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: hús húspult hús és hentesárú
Novemberben erősödött a kiskereskedelem forgalma/Fotó: Vémi Zoltán

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 

Ami az éves adatot illeti, a novemberi teljesítménnyel egybeszámolva a kiskereskedelem forgalmának volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal nőtt az előző év azonos (december-november) időszakához képest.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent. Hozzá kell persze tenni, hogy az élelmiszer termékek forgalmi ebben az évben kimagaslóan jól teljesít, míg a dohányáru és élvezeti cikkel ára jelentősen nőtt, magyarán logikus a forgalom visszaesése.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,6 százalékkal bővült.

 Az eladások volumene

  •  a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, 
  • az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,5, 
  • a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,1, 
  • a használtcikk-üzletekben 1,4 százalékkal volt erősebb. 
  • A forgalom volumene ugyanakkor a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,8, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,5 százalékkal csökkent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

