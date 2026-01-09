Novemberben volt a kiskarácsony - nagyot ment az élelmiszer

Tovább erősödött a novemberben a kiskereskedelem forgalma, a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,5 százalékkal nőtt a volumen az előző év azonos időszakához képest - adta hírül a Központi Statisztikai Hivatal. Októberhez viszonyítva a növekmény 0,1 százalék volt, ami azt mutatja, hogy háztartások már októberben megkezdték az ünnepekre való felkészülést.

Novemberben erősödött a kiskereskedelem forgalma/Fotó: Vémi Zoltán

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

Ami az éves adatot illeti, a novemberi teljesítménnyel egybeszámolva a kiskereskedelem forgalmának volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal nőtt az előző év azonos (december-november) időszakához képest.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent. Hozzá kell persze tenni, hogy az élelmiszer termékek forgalmi ebben az évben kimagaslóan jól teljesít, míg a dohányáru és élvezeti cikkel ára jelentősen nőtt, magyarán logikus a forgalom visszaesése.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,6 százalékkal bővült.

