Használt vagy új építésű - a kérdés eldőlt, de mindent bevetnek a bankok

Az utolsó két őszi hónapra látványosan megnőtt a használt lakások vásárlására fordított lakáshitelek új szerződéseken belüli aránya: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az októberben és novemberben megkötött, 531,6 milliárd forintnyi új szerződésből 465,1 milliárdot használt ingatlan vásárlására kötöttek, amely eddig soha nem látott, 87,5 százalékos arányt jelent

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 7:55
Értékesebb ingatlan is képezheti vagyonadó tárgyát, a lakhely mellett mondjuk a céges telephely Fotó: MW archív Forrás: MW archív
Októberre és novemberre rekordszintre, kilencven százalék közelébe emelkedett a használt lakások vásárlására felvett lakáshitelek összeg szerinti részesedése az új szerződéseknél, ami egyértelműen az Otthon Start hitelek dominanciájával magyarázható – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. Közben látványosan megugrott az egy szerződésre jutó, átlagos összeg is - írja a szakportál.

otthon start
Az Otthon start mindent borított/Fotó:  Shutterstock

Az utolsó két őszi hónapra látványosan megnőtt a használt lakások vásárlására fordított lakáshitelek új szerződéseken belüli aránya: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az októberben és novemberben megkötött, 531,6 milliárd forintnyi új szerződésből 465,1 milliárdot használt ingatlan vásárlására kötöttek, amely eddig soha nem látott, 87,5 százalékos arányt jelent – hívja a a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Szinte csak használt lakást vesznek a támogatott hitelből

A szakértő szerint a használt ingatlanok vásárlására fordított lakáshitelek magas aránya egyértelműen az Otthon Start hitel októberi és novemberi felfutásával magyarázható. A jelenleg árult új lakások közül ugyanis kevés fér bele a támogatott konstrukciónál meghatározott, négyzetméterenként legfeljebb bruttó 1,5 millió forintos keretbe, így az Otthon Start hitel igénylői túlnyomórészt a használtpiaci kínálatból tudnak válogatni. „A használt lakások vásárlására fordított lakáshitelek súlya mindig is meghatározó volt a finanszírozási piacon, ám az összeg szerinti arányuk az utóbbi években jellemzően 70-75 százalék környékén mozgott: ehhez képest a mostani részesedés nagyon jelentős ugrást tükröz” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Mindent letarolt az Otthon Start

A használt lakások hitelpiaci előretörése persze egyáltalán nem meglepő, ha megnézzük az őszi statisztikákat: ezek szerint októberben és novemberben a támogatott lakáshitelek összeg szerinti részesedése 80 százalék fölé ugrott az új lakáshitel-szerződéseken belül, ami azt jelenti, hogy két hónap leforgása alatt közel 428 milliárd forintnyi támogatott kölcsönt vett fel a lakosság. Ennek döntő része pedig Otthon Start hitel lehetett. Az Otthon Start hitel hihetetlenül gyors előretörését az is jól szemlélteti, hogy csak októberben és novemberben annyi lakáshitel-szerződést kötöttek a bankok, mint 2023-ban összesen: ez még akkor is sokatmondó adat, ha figyelembe vesszük, hogy 2023. nagyon gyenge év volt a lakossági hitelpiac szempontjából - emelik ki. 

Rekordon az átlagos hitelösszeg is

A rendkívül kedvező, legfeljebb évi 3 százalékos, éves kamat mellett elérhető Otthon Start hitel láthatóbban bátrabbá tette a lakáshitel-igénylőket is.

 Miközben a 2024. első tizenegy hónapjában kötött szerződéseknél 17,8 millió forint környékén járt az egy ügyletre jutó átlag, addig 2025. hasonló időszakában már 21,4 millió forintot tett ki. Utóbbi már önmagában is új csúcsot jelent, ám csak az októberi és novemberi hónapot vizsgálva már közel 26,9 millió forint jut egy új szerződésre, ami óriási ugrás.

 A megkötött szerződések száma pedig novemberben – 2025-ben először – meghaladta a 10 ezret, ám ez még mindig elmarad a Zöld Otthon Program idején regisztrált, 2021. júniusi, közel 11 800-as havi csúcstól.

Minden eszközt bevetnek a bankok is

Az Otthon Start hitel iránti kereslet tükrében nem csoda, hogy az év elején is fenntartották, illetve meghosszabbították a támogatott konstrukcióhoz kapcsolódó akcióikat a pénzintézetek. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint változatlanul a nagyobb összegű egyszeri jóváírások, és a jelzáloghiteleknél megszokott kezdeti költségeknél adott kedvezmények szerepelnek elsősorban a bankok eszköztárában.

  • Az Ersténél most 200 ezer forint egyszeri jóváírás járhat az Otthon Start hitel mellé: vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötésével, illetve új ügyfélként való számlanyitással további 40-40 ezer forintos plusz is szerezhető, így, ha ketten igénylik a hitelt, akár 360 ezer forint extra pénz is összegyűjthető.
  • A Gránit Bank akciójában akár 320 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat a kölcsön mellé. Ennek feltétele, hogy az adós és az adóstárs is új ügyfélként, ajánlókóddal nyisson számlát a pénzintézetnél. A Gránit Bank emellett most a piacon a legalacsonyabb, évi 2,85 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt, miközben átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is.
  • Az OTP Banknál egy éves türelmi idővel is igényelhető a támogatott kölcsön OTP Évnyerő Otthon Start Lakáshitel néven: itt az első 12 hónapban az ügyfeleknek csak a kamatot kell fizetniük. Az OTP Bank Otthon Start hitelnél emellett több induló díjkedvezmény is elérhető.
  • A MagNet Banknál 200 ezer forint egyszeri jóváírás járhat a banknál történő számlavezetés, és legalább 10 millió forintot elérő hitelösszeg esetén.
  • A K&H az Otthon Start igénylőinek 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, ami akár 60-60 ezer forinttal is kiegészülhet, ha az adós és az adóstárs is számlát nyit a pénzintézetnél.
  • Az MBH Bank szintén 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesítésekor: ez újabb 20 ezer forinttal egészülhet ki, ha az igénylő lakás-takarékpénztári szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskasszánál. A prémium- és privát banki ügyfelek emellett kedvezményes, évi 2,89 százalékos kamattal vehetik fel a hitelt.
  • Az UniCredit Banknál változatlanul kedvezményes, évi 2,9 százalékos kamattal igényelhető az Otthon Start hitel, és egy havi törlesztőrészletet – de minimum 100 ezer forintot – is visszatérít a pénzintézet.
  • A CIB Bank 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a támogatott hitelhez kapcsolódóan, miközben az ECO, illetve ECO Plusz számlacsomagnál a futamidő végéig – vagy a hitel visszafizetéséig – nulla forintos számlavezetési díjat biztosít.
  • A Raiffeisen Bank 200 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, miközben az induló költségeknél is nyújt engedményeket.

