Használt vagy új építésű - a kérdés eldőlt, de mindent bevetnek a bankok

Októberre és novemberre rekordszintre, kilencven százalék közelébe emelkedett a használt lakások vásárlására felvett lakáshitelek összeg szerinti részesedése az új szerződéseknél, ami egyértelműen az Otthon Start hitelek dominanciájával magyarázható – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. Közben látványosan megugrott az egy szerződésre jutó, átlagos összeg is - írja a szakportál.

Az Otthon start mindent borított/Fotó: Shutterstock

Az utolsó két őszi hónapra látványosan megnőtt a használt lakások vásárlására fordított lakáshitelek új szerződéseken belüli aránya: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az októberben és novemberben megkötött, 531,6 milliárd forintnyi új szerződésből 465,1 milliárdot használt ingatlan vásárlására kötöttek, amely eddig soha nem látott, 87,5 százalékos arányt jelent – hívja a a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Szinte csak használt lakást vesznek a támogatott hitelből

A szakértő szerint a használt ingatlanok vásárlására fordított lakáshitelek magas aránya egyértelműen az Otthon Start hitel októberi és novemberi felfutásával magyarázható. A jelenleg árult új lakások közül ugyanis kevés fér bele a támogatott konstrukciónál meghatározott, négyzetméterenként legfeljebb bruttó 1,5 millió forintos keretbe, így az Otthon Start hitel igénylői túlnyomórészt a használtpiaci kínálatból tudnak válogatni. „A használt lakások vásárlására fordított lakáshitelek súlya mindig is meghatározó volt a finanszírozási piacon, ám az összeg szerinti arányuk az utóbbi években jellemzően 70-75 százalék környékén mozgott: ehhez képest a mostani részesedés nagyon jelentős ugrást tükröz” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Mindent letarolt az Otthon Start

A használt lakások hitelpiaci előretörése persze egyáltalán nem meglepő, ha megnézzük az őszi statisztikákat: ezek szerint októberben és novemberben a támogatott lakáshitelek összeg szerinti részesedése 80 százalék fölé ugrott az új lakáshitel-szerződéseken belül, ami azt jelenti, hogy két hónap leforgása alatt közel 428 milliárd forintnyi támogatott kölcsönt vett fel a lakosság. Ennek döntő része pedig Otthon Start hitel lehetett. Az Otthon Start hitel hihetetlenül gyors előretörését az is jól szemlélteti, hogy csak októberben és novemberben annyi lakáshitel-szerződést kötöttek a bankok, mint 2023-ban összesen: ez még akkor is sokatmondó adat, ha figyelembe vesszük, hogy 2023. nagyon gyenge év volt a lakossági hitelpiac szempontjából - emelik ki.