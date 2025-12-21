Otthon start: erre senki sem számított – mutatjuk, mennyivel nőtt az átlagos hitelösszeg

Látványosan megemelte a lakáshitel-szerződések átlagos összegét az Otthon start hitel megjelenése: októberben – amikor már nagy tömegben kötötték a támogatott hitel új szerződéseit a bankok – 26,6 millió forintot ért el az átlag, miközben egy hónappal korábban még 19,8 millió környékén alakult – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Szerinte ugyanakkor az, hogy a lakáshiteleknél kalkulált átlagos hitelösszeg több mint egyharmadával nőtt egyetlen hónap alatt, nem különösebben meglepő, hiszen már az előzetes becslések is 33-35 millió forintos átlagról szóltak, miközben azt is tudni lehetett, hogy az év utolsó hónapjait a támogatott hitel kihelyezései dominálják majd.

Az Otthon start iránti kereslet persze a lakáshitel-szerződések számát is megdobta: a szeptemberi, 5677 ügylet után októberben 9676 szerződést regisztrált a Magyar Nemzeti Bank, amely havi alapon hetvenszázalékos emelkedés.

A havi ugrás mértékénél érdemes figyelembe venni, hogy a szeptemberi hónap a kivárásról, illetve az Otthon startos ügyletek előkészítéséről szólt, ezért a megkötött lakáshitel-szerződések száma alacsonyabb volt a megszokottnál

– emlékeztet Gergely Péter, hozzátéve, hogy a majdnem 9,7 ezer új szerződés szép eredmény ugyan, de 2021-ben és 2022-ben, a Zöld otthon program futása idején bőven akadtak tízezernél több új lakáshitel-szerződést hozó hónapok is.

Az Otthon start program hatása már jól látszik az első tíz hónap lakáshitelpiaci adatain is, hiszen a januártól október végéig kimutatott, 1427,3 milliárd forint értékű új szerződés már a tavalyi, egész éves rekordot is túlszárnyalta. A megkötött szerződések számánál viszont kicsit más a helyzet: az az első tíz hónapban valamivel 69,3 ezer felett alakult, ami ugyan 9,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál, a 2021. hasonló időszakában mért, 92,5 ezres csúcstól már messze elmarad.

Az októberi kiugrással viszont a lakáshitel-szerződések első tízhavi, átlagos összege is 20,6 millió forint közelébe nőtt, amelyre korábban még nem akadt példa. Egy évvel korábban egyébként még 17,7 milliós átlagnál járt a piac, de ez az idei év első felére húszmillió forint közelébe emelkedett.

Az Otthon start hitel – nem meglepő módon – a bankoknál is prioritást élvez: a BiztosDöntés.hu lakáshitel kalkulátorának adatai szerint ezt bizonyítják a nagy összegű ajándékpénzt ígérő jóváírási akciók éppúgy, mint a kezdeti költségeknél adott kedvezmények, illetve a jogszabályban megengedett évi három százaléknál alacsonyabb kamatok is – erről érdemes külön tájékozódni a pénzintézeteknél.

Borítókép: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád