időjárásmagyar közúttapolcalázár jános

Megérkezett Lázár János legújabb jelentése: köd és hókása is nehezíti a közlekedést pénteken

Az ország nagy részén az utak felszáradtak, jól járhatók, de sok dologra kell figyelni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 8:06
Lázár János építési és közlekedési miniszter
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI
Országszerte csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy a folyamatos védekezés miatt sónedvesek. A főutak már többnyire szárazak vagy sónedvesek. Ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak. A látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést. A hőmérséklet –22 és –8 fok között változik – írta a jelentésében Lázár János. 

A közlekedési miniszter a hóhelyzet ideje alatt ilyen jelentésekben tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy mi történik az országban. A ma reggeliben azt írta: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál 

összesen 83 082,98 tonna só, 2 182 036 liter CaCl2-oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 36 munkagép látja el a feladatokat. 

Hétfő óta a Magyar Közút 39 549 tonna sót és 1 844 847 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9844,88 tonna sót és 1 124 999 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Lázár megerősítette azt is, hogy minden lehetséges 

busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartanak 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak azoknak is, akik melegednének. 

A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatók. A vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15 és 30 perc közötti átlagos késések előfordulnak – írta a vasút helyzetéről. 

Az autóbuszos közlekedésben fennakadás az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok: Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács, Dinnyeberki. A H5-ös vonalon a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy Békásmegyer–Batthyány tér–Békásmegyer vonat kimaradt. A HÉV-forgalom ettől eltekintve folyamatos. „Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását!” – zárul Lázár jelentése. 

