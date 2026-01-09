Megérkezett Lázár János legújabb jelentése: köd és hókása is nehezíti a közlekedést pénteken

Országszerte csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy a folyamatos védekezés miatt sónedvesek. A főutak már többnyire szárazak vagy sónedvesek. Ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak. A látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést. A hőmérséklet –22 és –8 fok között változik – írta a jelentésében Lázár János.

A közlekedési miniszter a hóhelyzet ideje alatt ilyen jelentésekben tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy mi történik az országban. A ma reggeliben azt írta: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál

összesen 83 082,98 tonna só, 2 182 036 liter CaCl2-oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 36 munkagép látja el a feladatokat.

Hétfő óta a Magyar Közút 39 549 tonna sót és 1 844 847 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9844,88 tonna sót és 1 124 999 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Lázár megerősítette azt is, hogy minden lehetséges

busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartanak 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak azoknak is, akik melegednének.

A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatók. A vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15 és 30 perc közötti átlagos késések előfordulnak – írta a vasút helyzetéről.