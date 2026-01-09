tisza párteurópai uniókormánygulyás gergelyfidesz

Gulyás Gergely elárulta, hogy a belső mérések szerint hogyan áll a Fidesz

Minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – fogalmazott a miniszter a közmédia podcast műsorában. Gulyás Gergely emlékeztetett, ha az Európai Néppárt frakciójában ülő Tisza Párt és a magyar baloldal nyerne a választásokon, akkor valósággá válnának az uniós országjelentésben foglalt követelések: szétvernék a családtámogatásokat és az otthonteremtési támogatásokat is.

Munkatársunktól
2026. 01. 09. 7:45
Fotó: Matrai David
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenlegi helyzetben minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – fogalmazott Gulyás Gergely a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című, a közmédiában sugárzott podcast műsor legújabb adásában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy véli, olyan történelmi és politikai időszakban vagyunk, amikor maga a baloldal, főleg ez az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi, hiszen a mostani helyzetben a kormányzás és az Európai Unióval folytatott viták arról is szólnak, hogy a háborúból ki tudunk-e maradni.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely: Minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra. Forrás: Facebook

Magyarország érdeke, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen 

– húzta alá a miniszter, majd rámutatott, az Európai Unió nem ezért, hanem éppen a háború támogatásáért tett meg mindent az elmúlt három és fél, lassan már négy évben. – A magyar baloldal függése Brüsszeltől nyilvánvaló, ezért még ha akarnának, akkor se tudnának szuverén politikát folytatni. Ezért mindenkinek, aki azt szeretné, hogy a magyarok ügyeiről itt, Magyarországon szülessen döntés, az a célja, hogy egy polgári-nemzeti kormány maradjon – jelezte.

 

Gulyás Gergely: Magabiztos többséget szerezhet a Fidesz

A politikus szerint nem érdemes túlzott jelentőséget tulajdonítani a közvélemény-kutatásoknak. Azok a mértékadó közvélemény-kutatók azonban, amelyek legutóbb is eltalálták az eredményt, most is elég magabiztos Fidesz-előnyt mérnek. A miniszter visszafogott, higgadt, nyugodt, a valóságnak megfelelő kijelentésnek nevezte, hogy

a Fidesznek nagyon jó esélye van arra, hogy magabiztos többséget szerezzen, ugyanakkor megjegyezte, ma már jobb a helyzet a nyárinál, amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn azt mondta, akár nyolcvan egyéni mandátuma is lehet a Fidesznek a 106-ból.

Gulyás Gergely azt is elárulta, hogy a sajtóban belső mérésként azonosított közvélemény-kutatások között sem látott olyat, amiben nem a Fidesz vezet. 

– Nem a közvélemény-kutatásokból kell kiindulni, hanem a következő három hónapban, és ebből a kampány másfél hónapnyi éles szakaszában kell világossá tenni, mi a választás tétje. Az egyik legsúlyosabb kérdés, hogy kimaradunk a háborúból vagy sem – hívta fel a figyelmet. Kiemelte: valójában e mögött is az áll, hogy Magyarországnak olyan kormánya lesz-e, amely mindenben hajlandó a brüsszeli diktátumok végrehajtására.

Megjegyezte, ha az Európai Néppárt frakciójában lévő Tisza Párt és a magyar baloldal nyerne a választásokon, akkor valósággá válnának az uniós országjelentésben foglalt követelések. Szerinte a kormány hosszabb ideje küzd azért, hogy Brüsszel tudomásul vegye: akaratuk ellenére is lesz 13. havi nyugdíj, sőt bevezetik a 14. havit is, továbbá Magyarországon egykulcsos személyi jövedelemadó és társasági adó van alacsony kulccsal. – Szétvernék a családtámogatásokat és az otthonteremtési támogatásokat is – mondta.  

A miniszter a Tisza Párt programjának kulcsmondataként határozta meg Tarr Zoltán alelnök azon szavait, amelyek szerint ha a valós szándékaikat a nyilvánosság megismerné, akkor megbuknának. Gulyás Gergely úgy vélekedett, a korábbi példák – amikor 1990 után a baloldal Magyarországon hatalomra került – megmutatják, mi történne. – Elmondták, hogy nagyon jó a családtámogatási rendszer, az otthontámogatási rendszer, legfeljebb többet adnának, aztán mindent megszüntettek. Magyar Péter, a Tisza Párt és a magyar baloldal ha akarna, akkor se lenne abban a helyzetben, hogy ellenálljon a brüsszeli programnak, amelynek célja, hogy Ukrajnát minél előbb beléptesse az Európai Unióba – hangoztatta a politikus. 

Ha valaki Ukrajnát akarja finanszírozni, akkor valóban adóemelésre van szükség, akkor valóban szükséges mindaz, ami a Tisza által megrendelt programban benne van

– tette hozzá.

Gulyás Gergely úgy vélekedett, nincs értelme kisebbségi kormányzásról filozofálni, és a Mi Hazánk Mozgalommal alkotandó koalíció felvetésére is azt mondta, azt szeretnék, ha a Fidesz–KDNP-pártszövetség abszolút többséget szerezne, és mai tudásuk szerint erre jó esély is van. Álláspontja szerint a prezidenciális rendszerre való áttérés lehetősége csak az alkotmányozás során merült fel, de még akkor sem volt erről komoly vita. – Magyarországon a parlamentáris rendszernek vannak hagyományai, a miniszteri felelősségnek vannak hagyományai – mondta.

A műsorban Sulyok Tamással kapcsolatban arról beszélt, kiváló köztársasági elnök, az egyik legtekintélyesebb jogász Magyarországon, úgyhogy mindenki számára megnyugtató, hogy ő tölti be az államfői tisztséget.

Gulyás Gergely: Eddig is megtisztelő volt a kormányban dolgozni, ezután is mindig megtisztelő lesz. Forrás: Facebook

Orbán Viktorral jó eséllyel vághatnak neki a választási kampánynak

A miniszter kitért arra is, hogy bírósági döntés született, amely megtiltotta a Borsnak a Tisza programját bemutató számának terjesztését. – A bírákkal szemben 1990 után Magyarországon elvárás volt, hogy mindenféle politikai tevékenységet mellőzzenek, pártszimpátiát ne nyilvánítsanak. Az, hogy pártszimpatizáns bírák ítélkezzenek, komoly jogállami kockázat, amely érdemben rombolja az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett hitet – közölte.

Gulyás Gergely elárulta, a Fidesz kongresszusán nem kell újabb formális döntést hozni arról, hogy Orbán Viktor a párt miniszterelnök-jelöltje. – A Fideszben nem merült fel soha az elmúlt években, hogy bárki mással jobb eséllyel vághatnának neki a választási kampánynak, mint a hivatalban lévő kormányfővel – tájékoztatott.

A politikus beszélt a Magyarországnak járó uniós pénzről is, mint fogalmazott, a 21 milliárd eurós (több mint nyolcezermilliárd forintos) keretből 13 milliárd euró (ötezermilliárd forint) ma is elérhető. – Mivel az EU-nak el kell fogadnia a következő hétéves költségvetését, ez pedig csak egyhangúlag történhet, nem fordulhat elő, hogy Magyarország pénzt vagy forrást veszítsen, mert addig nem lesz új költségvetés. Ez kellően erős pozíció, és nyilván a bizottság is tisztában van ezzel – jelezte.

A miniszter végül arra a kérdésre is válaszolt, egy következő kabinetben vállalna-e szerepet. Gulyás Gergely szerint ez egy idő előtti kérdés, ugyanakkor hozzátette, eddig is megtisztelő volt a kormányban dolgozni, ezután is mindig megtisztelő lesz.

 

Borítókép: Gulyás Gergely miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast műsorban (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu