Gulyás Gergely elárulta, hogy a belső mérések szerint hogyan áll a Fidesz

A jelenlegi helyzetben minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – fogalmazott Gulyás Gergely a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című, a közmédiában sugárzott podcast műsor legújabb adásában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy véli, olyan történelmi és politikai időszakban vagyunk, amikor maga a baloldal, főleg ez az újfajta baloldal lényegesen veszélyesebb, mint bármely korábbi, hiszen a mostani helyzetben a kormányzás és az Európai Unióval folytatott viták arról is szólnak, hogy a háborúból ki tudunk-e maradni.

Gulyás Gergely: Minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra. Forrás: Facebook

Magyarország érdeke, hogy a lehető leggyorsabban béke legyen

– húzta alá a miniszter, majd rámutatott, az Európai Unió nem ezért, hanem éppen a háború támogatásáért tett meg mindent az elmúlt három és fél, lassan már négy évben. – A magyar baloldal függése Brüsszeltől nyilvánvaló, ezért még ha akarnának, akkor se tudnának szuverén politikát folytatni. Ezért mindenkinek, aki azt szeretné, hogy a magyarok ügyeiről itt, Magyarországon szülessen döntés, az a célja, hogy egy polgári-nemzeti kormány maradjon – jelezte.

Gulyás Gergely: Magabiztos többséget szerezhet a Fidesz

A politikus szerint nem érdemes túlzott jelentőséget tulajdonítani a közvélemény-kutatásoknak. Azok a mértékadó közvélemény-kutatók azonban, amelyek legutóbb is eltalálták az eredményt, most is elég magabiztos Fidesz-előnyt mérnek. A miniszter visszafogott, higgadt, nyugodt, a valóságnak megfelelő kijelentésnek nevezte, hogy

a Fidesznek nagyon jó esélye van arra, hogy magabiztos többséget szerezzen, ugyanakkor megjegyezte, ma már jobb a helyzet a nyárinál, amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn azt mondta, akár nyolcvan egyéni mandátuma is lehet a Fidesznek a 106-ból.

Gulyás Gergely azt is elárulta, hogy a sajtóban belső mérésként azonosított közvélemény-kutatások között sem látott olyat, amiben nem a Fidesz vezet.

– Nem a közvélemény-kutatásokból kell kiindulni, hanem a következő három hónapban, és ebből a kampány másfél hónapnyi éles szakaszában kell világossá tenni, mi a választás tétje. Az egyik legsúlyosabb kérdés, hogy kimaradunk a háborúból vagy sem – hívta fel a figyelmet. Kiemelte: valójában e mögött is az áll, hogy Magyarországnak olyan kormánya lesz-e, amely mindenben hajlandó a brüsszeli diktátumok végrehajtására.