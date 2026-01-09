Ítéletidő: a buszközlekedésben is fennakadások lehetnek

– Felhívjuk az utasaink figyelmét, hogy a havas, szeles időjárás következtében a megállóhelyek, valamint a járművek lépcsői síkosak lehetnek, ezért a fel- és leszállásnál fokozottan ügyeljenek – figyelmeztet a MÁV Csoport.

Fotó: Csapó Balázs / MW

A közlekedési társaság aláhúzta: valamennyi település elérhető a Volán járataival, azonban a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb autóbuszos menetidővel, esetenként kimaradó járattal vagy megállóval lehet számolni. Az ország valamennyi

Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Budapest agglomerációjában ismét az eredeti útvonalukon közlekednek a Volán járatai, kimaradó településre, megállóra nem kell számítani, azonban járatkimaradások előfordulhatnak.

Baranya vármegyében a buszok nem érintik a Dinnyeberki, Tormás, Alsókövesd, Tormás (Felsőkövesd), Gödre (Kiskeresztúr), Komló, Dirt park, Komló, Mecsekjánosi puszta megállóhelyeket.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében műszaki ok miatt nem közlekedik a 07:37-kor induló 3735/788 Ónod, vásártér - Miskolc, autóbusz-forduló járat és a 07:20-kor induló 3760/268 Sajóbábony, Ipari park - Miskolc, autóbusz-forduló járat, továbbá a 07:07-kor induló 4043/568 Abod, Királykút - Edelény, autóbusz-forduló járat. Műszaki ok miatt szintén nem közlekedik a 07:20-kor induló 4094/268 Edelény, autóbusz-forduló - Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út járat és a 07:25-kor induló 4094/783 Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út - Edelény, Béke út ABC járat, de a a 07:33-kor induló 4040/468 Edelény, Béke tér ABC - Edelény, autóbusz-állomás járat sem indul el.

A buszok nem érintik Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abad, Galvács megállóhelyeket. Fejér vármegyében a buszok elkerülik Dunaújváros, koksz vegyészet megállóhelyet. Komárom-Esztergom vármegyében a buszok nem érintik Tagyospuszta, Lábatlan, Zalkai bejárati út, Csolnok 12 akna megállókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a buszok nem állnak meg Nyírtét, autóbusz fordulóban. Zala vármegyében Nagykutas, Gyöp utcai megállót elkerülik a buszok.