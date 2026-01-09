MÁV-VOLÁNBUSZ CSOPORTVolánbuszhavazás

Ítéletidő: a buszközlekedésben is fennakadások lehetnek

Péntek reggel valamennyi település elérhető a Volán járataival, azonban a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb autóbuszos menetidővel, esetenként kimaradó járattal vagy megállóval lehet számolni – tájékoztatott a MÁV Csoport. A vasúti közlekedésben nincs fennakadás.

2026. 01. 09. 7:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Felhívjuk az utasaink figyelmét, hogy a havas, szeles időjárás következtében a megállóhelyek, valamint a járművek lépcsői síkosak lehetnek, ezért a fel- és leszállásnál fokozottan ügyeljenek – figyelmeztet a MÁV Csoport.

20260105 Győr Havazás Fotó: Csapó Balázs CSB Kisalföld
Fotó: Csapó Balázs / MW

A közlekedési társaság aláhúzta: valamennyi település elérhető a Volán járataival, azonban a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb autóbuszos menetidővel, esetenként kimaradó járattal vagy megállóval lehet számolni. Az ország valamennyi 

Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Budapest agglomerációjában ismét az eredeti útvonalukon közlekednek a Volán járatai, kimaradó településre, megállóra nem kell számítani, azonban járatkimaradások előfordulhatnak.

Baranya vármegyében a buszok nem érintik a Dinnyeberki, Tormás, Alsókövesd, Tormás (Felsőkövesd), Gödre (Kiskeresztúr), Komló, Dirt park, Komló, Mecsekjánosi puszta megállóhelyeket.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében műszaki ok miatt nem közlekedik a 07:37-kor induló 3735/788 Ónod, vásártér - Miskolc, autóbusz-forduló járat és a 07:20-kor induló 3760/268 Sajóbábony, Ipari park - Miskolc, autóbusz-forduló járat, továbbá a 07:07-kor induló 4043/568 Abod, Királykút - Edelény, autóbusz-forduló járat. Műszaki ok miatt szintén nem közlekedik a 07:20-kor induló 4094/268 Edelény, autóbusz-forduló - Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út járat és a 07:25-kor induló 4094/783 Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út - Edelény, Béke út ABC járat, de a a 07:33-kor induló 4040/468 Edelény, Béke tér ABC - Edelény, autóbusz-állomás járat sem indul el.

A buszok nem érintik Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abad, Galvács megállóhelyeket. Fejér vármegyében a buszok elkerülik Dunaújváros, koksz vegyészet megállóhelyet. Komárom-Esztergom vármegyében a buszok nem érintik Tagyospuszta, Lábatlan, Zalkai bejárati út, Csolnok 12 akna megállókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a buszok nem állnak meg Nyírtét, autóbusz fordulóban. Zala vármegyében Nagykutas, Gyöp utcai megállót elkerülik a buszok.

Borítókép: Volánbusz a havazásban (Fotó: MW)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu