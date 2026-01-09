Liverpool FCBBCKerkez MilosArsenalSzoboszlai Dominik

A BBC kemény ítéletet mondott a Liverpoolról, Kerkez szavaira Szoboszlai reagált

Zsinórban harmadszor játszott döntetlent Arne Slot csapata 2026-ban, de ezek közül a csütörtök esti fájhat a legkevésbé. Az éllovas Arsenal otthonában nem rossz eredmény a Liverpoolnak a 0-0, és a BBC arra jutott az elemzésében, hogy Szoboszlaiék a sok kritika ellenére fordulóponthoz érhetnek, ugyanakkor a címvédésről kemény ítéletet is mondott a patinás lap. A meccs legjobbjának megválasztott Kerkez Milos értékelésére pedig Szoboszlai azonnal reagált.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 7:45
A BBC szerint a Liverpool fordulóponthoz érhet, noha Szoboszlai Dominikék még nem nyertek idén, az Arsenal ellen 0-0-t játszottak. Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arról szóltak a pletykák a hét első felében, hogy Arne Slot edző a kirúgás szélére került, miután a Liverpool a Leeds United (0-0) és a Fulham ellen (2-2) két döntetlennel kezdte 2026-ot. Ezek után következett az idény talán legnehezebb meccse a Premier League-ben, az éllovas Arsenal otthonában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata azonban a BBC elemzése szerint bizonyított, és az Arsenal elleni 0-0, illetve a zsinórban becsúszott három döntetlen ellenére fordulóponthoz érhet.

Kerkez Milos nagyot küzdött az Arsenal ellen, a Liverpool szurkolói mellett Szoboszlai is megdicsérte
Kerkez Milos nagyot küzdött az Arsenal ellen, a Liverpool szurkolói mellett Szoboszlai is megdicsérte. Fotó: AFP

„Elemzés: Slot csapata lassan fordulóponthoz ér” – hirdeti a BBC cikkének a címe. Ebben kifejtik a nehézségeket, amikkel szembe kell néznie a Liverpoolnak, kiemelve, hogy Alexander Isak és Hugo Ekitike sérülése miatt klasszikus középcsatár nélkül kellett felállni az Arsenal ellen.

 

Wirtz és Szoboszlai esetét is kiemelte a BBC az Arsenal ellen

„Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz volt a két legelőrébb játszó futballista. Arne Slot csapata az első félidő jelentős részében nem tudott kijönni a saját térfeléről, ám ekkor váratlanul jött Conor Bradley helyzete, és kis híján megszerezték a vezetést” – mutat rá a BBC, hogy nehezen indult be a támadójáték. Ugyanakkor a lap szerint a második félidőben már hatékonyabb volt támadásban Slot csapata, amely tizenegyest is reklamálhatott, amikor Wirtz a földre került Leandro Trosard belépője után.

„A vendégek egyre inkább feszültté tették a légkört, ahogy győztes gólra hajtottak, és Szoboszlai a végjátékban közel járt a találathoz egy szabadrúgással” – emeli ki a BBC.

 

A Liverpool tíz meccse veretlen, a bajnoki cím már nem reális

A lap szerint nem is az a lényeg, hogy a Liverpool 2026-ban még nem nyert meccset, és három döntetlennel kezdett, hanem az, hogy Slot együttese már tíz tétmérkőzés óta veretlen, legutóbb november végén kapott ki a PSV Eindhoventől (1-4) a BL-ben.

„A Liverpool még mindig nincs a legjobb formájában, de képesek sorozatban veretlenül maradni” – emelik ki.

Ami viszont a Premier League-ben a címvédést illeti, arról a BBC kemény ítéletet mondott. Az Arsenal elleni rangadó előtt Szoboszlai hiába beszélt arról, hogy a címeket nem januárban osztják ki, és hosszú még a szezon, a rivális elleni döntetlen után a BBC úgy véli, a Liverpool már csak abba szólhat bele, hogy ki veszi át tőle a trónt. „A bajnoki cím már nem reális cél ebben a szezonban, de az ilyen eredményekkel továbbra is komoly hatással lehetnek arra, hogy végül ki emelheti magasba a trófeát” – állapították meg.

Az Arsenal 49 ponttal áll az élen, a Manchester City és az Aston Villa követi 43-43-mal, a Liverpool pedig a negyedik 35-tel.

 

Kerkez Milos szavaira Szoboszlai azonnal reagált

Az Arsenal elleni rangadó után a Liverpool szurkolói az idényben először Kerkez Milost választották meg a meccs emberének. A magyar játékos a lefújás után a közösségi oldalán üzent:

„Többet érdemeltünk volna, de büszke vagyok a csapattársaimra, ez a Liverpool-mentalitás, köszönjük a nagyszerű szurkolást idegenben.”

Kerkez posztjára Szoboszlai Dominik az elsők között, szinte azonnal reagált, és egy szívecskét küldött neki a hozzászólásban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.