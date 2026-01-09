A BBC kemény ítéletet mondott a Liverpoolról, Kerkez szavaira Szoboszlai reagált

Arról szóltak a pletykák a hét első felében, hogy Arne Slot edző a kirúgás szélére került, miután a Liverpool a Leeds United (0-0) és a Fulham ellen (2-2) két döntetlennel kezdte 2026-ot. Ezek után következett az idény talán legnehezebb meccse a Premier League-ben, az éllovas Arsenal otthonában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata azonban a BBC elemzése szerint bizonyított, és az Arsenal elleni 0-0, illetve a zsinórban becsúszott három döntetlen ellenére fordulóponthoz érhet.

Kerkez Milos nagyot küzdött az Arsenal ellen, a Liverpool szurkolói mellett Szoboszlai is megdicsérte. Fotó: AFP

„Elemzés: Slot csapata lassan fordulóponthoz ér” – hirdeti a BBC cikkének a címe. Ebben kifejtik a nehézségeket, amikkel szembe kell néznie a Liverpoolnak, kiemelve, hogy Alexander Isak és Hugo Ekitike sérülése miatt klasszikus középcsatár nélkül kellett felállni az Arsenal ellen.

Wirtz és Szoboszlai esetét is kiemelte a BBC az Arsenal ellen

„Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz volt a két legelőrébb játszó futballista. Arne Slot csapata az első félidő jelentős részében nem tudott kijönni a saját térfeléről, ám ekkor váratlanul jött Conor Bradley helyzete, és kis híján megszerezték a vezetést” – mutat rá a BBC, hogy nehezen indult be a támadójáték. Ugyanakkor a lap szerint a második félidőben már hatékonyabb volt támadásban Slot csapata, amely tizenegyest is reklamálhatott, amikor Wirtz a földre került Leandro Trosard belépője után.

„A vendégek egyre inkább feszültté tették a légkört, ahogy győztes gólra hajtottak, és Szoboszlai a végjátékban közel járt a találathoz egy szabadrúgással” – emeli ki a BBC.

A Liverpool tíz meccse veretlen, a bajnoki cím már nem reális

A lap szerint nem is az a lényeg, hogy a Liverpool 2026-ban még nem nyert meccset, és három döntetlennel kezdett, hanem az, hogy Slot együttese már tíz tétmérkőzés óta veretlen, legutóbb november végén kapott ki a PSV Eindhoventől (1-4) a BL-ben.

„A Liverpool még mindig nincs a legjobb formájában, de képesek sorozatban veretlenül maradni” – emelik ki.

Ami viszont a Premier League-ben a címvédést illeti, arról a BBC kemény ítéletet mondott. Az Arsenal elleni rangadó előtt Szoboszlai hiába beszélt arról, hogy a címeket nem januárban osztják ki, és hosszú még a szezon, a rivális elleni döntetlen után a BBC úgy véli, a Liverpool már csak abba szólhat bele, hogy ki veszi át tőle a trónt. „A bajnoki cím már nem reális cél ebben a szezonban, de az ilyen eredményekkel továbbra is komoly hatással lehetnek arra, hogy végül ki emelheti magasba a trófeát” – állapították meg.