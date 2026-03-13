Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Viggo MortensenMagyar Nemzeti MúzeumGyűrűk ura

Viggo Mortensen különleges ajándékkal lepte meg a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozóját + videó

Ritka vendég tűnt fel a Magyar Nemzeti Múzeum termeiben: a világhírű színész, Viggo Mortensen minden feltűnés nélkül látogatta meg az intézményt. A gyűrűk ura sztárja az Attila-kiállítást és a régészeti tárlatot járta végig, miközben a látogatók többsége fel sem ismerte.

Dani Áron
2026. 03. 13. 9:17
Forrás: TMDb
Nem mindennapi vendég járt a Magyar Nemzeti Múzeumban, Viggo Mortensen dán színész – mások mellett a Gyűrűk Urából ismert Aragorn megszemélyesítője – látogatta meg az Attila-kiállítást és a múzeum régészeti tárlatát. A látogatás különösebb feltűnés nélkül zajlott: a látogatók többsége nem vette észre, hogy a sorban mellettük áll a hollywoodi sztár. A múzeum információs pultjánál dolgozó Kaszab Zsuzsanna azonban felismerte a művészt.

Viggo Mortensen és Kaszab Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Múzeum előtt. Forrás: Youtube
Viggo Mortensen és Kaszab Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Múzeum előtt. Forrás: Youtube

Viggo Mortensen belefutott egy alapító tagba

Kaszab Zsuzsanna elmondása szerint vasárnap délután, nagyjából fél három körül történt az eset. A színész a pultnál érdeklődött arról, hol tud jegyet vásárolni, merre található a ruhatár, a kávézó, illetve a kiállítások. A múzeumi munkatárs természetesen segített neki eligazodni, miközben egyre biztosabb lett benne, hogy valóban A Gyűrűk Ura Aragornját látja maga előtt.

A rövid beszélgetés végén közös fotó is készült, a találkozás azonban itt nem ért véget: Kaszab Zsuzsanna a Magyar Tolkien Társaság alapító tagja, és éppen nála volt a tagsági igazolványa is. A színész készséggel aláírta azt, méghozzá a rajongók számára különösen emlékezetes módon: „Viggo Aragorn II.” – így került fel a dedikáció a kártyára.

Budapest utcáin ma már egyáltalán nem ritka, hogy nálunk forgató hollywoodi sztárokba botlik az ember, Viggo Mortensen látogatásáról azonban nem szóltak a hírek, így a színész valószínűleg nem a munka hozta vissza a fővárosba (korábban nálunk forgatta Good: A bűn útjai című filmjét). A múzeumi dolgozó számára mindenesetre így egy hétköznapi vasárnapi műszakból életre szóló emlék lett.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

