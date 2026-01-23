Megelevenedik Attila hun nagyfejedelem és világa

A kiállítást Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter nyitotta meg. Beszédében elmondta: – Attila, az országépítő és a kultúraközvetítő, a hódító és a béketeremtő három kultúra szorításában hozta létre birodalmát: germánok, szlávok és türkök között. Ő nem volt egyik sem, és nem vált egyikké sem. Sem szolgája, sem vére nem lett egyiknek sem. Utódainak világa pedig mintha semmit nem változott volna – mondta, de beszélt arról is, hogy Attila, a hunok nagyfejedelme a Nyugat emlékezetében gyakran kegyetlen barbárként jelenik meg, ezzel szemben keleten hősként és történelmi ősatyaként tisztelik. – Ahogy Magyarország, úgy Attila is híd Kelet és Nyugat között: mindannyian Attila unokái vagyunk – hangsúlyozta.

Zsigmond Gábor és Hankó Balázs az Attila-kiállítás megnyitóján Fotó: Havran Zoltán

Az Attila-kiállítás rendkívülisége

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum új Attila-kiállítása ma egész Európa egyik legjelentősebb tárlata. Mint elmondta, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Moldovából, Üzbegisztánból, Azerbajdzsánból, Kazahsztánból és az Egyesült Arab Emírségekből is érkeztek felbecsülhetetlen értékű műkincsek a kiállításra.

Attila, az egykori hun uralkodó bár 1600 éve meghalt, emlékezete máig él a világban, Keleten és Nyugaton egyaránt. És hangsúlyosan él a magyarok emlékezetében Székelyföldtől Budapestig. A kiállításon ezért a magyar emlékezetben megőrzött képeken keresztül tárul fel Attila alakja: a hadisten kardja, Attila lakomája, Attila halála és sírja, és Attila, mint a magyarok őse.

A kiállítás a tudomány és a legendák párbeszéde is: egyszerre mutatkozik be a régészet, a történettudomány, a művészet, az archeogenetika vagy a néphagyomány – mondta el az elnök. Sultan Raev, a Türksoy főtitkára beszédében kiemelte, hogy a kiállítás a türk világ számos múzeumának közös erőfeszítésével jött létre.

– A türk államok múzeumai először fogtak össze, hogy ilyen átfogó kiállítást szervezzenek egy közös történeti narratíváról. Ez az egység rendkívül értékes kulturális együttműködésünk szempontjából. A kiállításon bemutatottak közös régészeti és tudományos kutatások eredményei

– hangsúlyozta. Biró András Zsolt, a Magyar–Turán Alapítvány elnöke is üdvözölte a nemzetközi együttműködésben megvalósuló különleges kiállítást. – Ma a művészet, a tudomány, a kultúrpolitika és a diplomácia együttműködése révén jön létre ez az egyedülálló kiállítás. Itt, Attila hazájában, a nemzet legnagyobb múzeumi szentélyében valósul meg – emelte ki az elnök.