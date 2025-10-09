Egyedüli európaiként a selyemúton – klippremier!

Rendkívüli

Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt nemrég tért haza egy lenyűgöző kínai turnéról, ahol tizenkét nemzet között egyedüli európai zenekarként képviselték Magyarországot a Dunhuangban megrendezett Silk Road kulturális expón. A zenekar hihetetlen sikerrel lépett fel Pekingben, Dunhuangban és Lanzhouban, a koncerteket mindenhol hatalmas érdeklődés övezte. A Góbi sivatagban forgatott lenyűgöző videoklipjük ma este 19 órakor debütál, amelyet itt meg is hallgathatnak az érdeklődők. Ez a produkció méltó nyitánya a nagyszabású Selyemút hangjai projekt további szakaszainak.

Bényei Adrienn
2025. 10. 09. 19:10
Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt Kínában
A projekt kínai kapcsolata a tavalyi Hsziamenben tett látogatás során kezdődött. Bársony Bálintot és zenekarát érdekelte a selyemút története és zeneisége, amelynek Kínában is nagy hagyománya van. Zenéjük felkeltette a helyi szervezők figyelmét, aminek eredményeként meghívást kaptak a világ legnagyobb Silk Road Expójára. A helyszín, Dunhuang, különösen kultikus jelentőségű. A Góbi sivatag mellett, az ezer Buddha-templom közelében található, és ez volt a selyemút kínai belépőpontja. Az itt nyolcadik éve megrendezett nagy kulturális találkozón most már a Magyar Rhapsody Projekt is a fellépők között volt mint egyetlen európai együttes, ami, mint Bársony Bálint elmondta, hatalmas megtiszteltetés számukra. 

Selyemút
A selyemút története és zeneisége érdekli a zenekart

A selyemútprojekt

A Dunhuangban forgatott klipben a Magyar Rhapsody Projekt tagjai honfoglaláskori magyar viseletet öltöttek magukra. Különleges vendégük egy kínai  énekesnő volt, Bai Donghua, aki a saját ujgur viseletében szerepelt. A videóklipet itt mutatjuk be: 


 

A zenekar A selyemút hangjai című, többéves projektet valósítja meg.

 A kezdeményezés tavaly januárban indult a török-magyar kulturális évad kapcsán, amikor Bartók nyomán a török–magyar népzenei kapcsolatokat vizsgálták. Ennek eredményeként három közös dal született török és magyar nyelven, isztambuli és marokkói–magyar közreműködőkkel. Törökország felé menet Bulgáriában az Állami Női Karral készítettek magyar és bolgár népdalokból álló videóklipet, illetve Csík János volt a vendégük egy balkáni jellegű dalban. 

A következő három évben a projekt célja a Selyemút bejárása, A selyemút hangjai album és egy dokumentumfilm létrehozása. Az alapkoncepció, hogy minden országban egy-két közös dal készül helyi előadókkal. Jelenleg kazah és azerbajdzsáni dalokon dolgoznak, de tervben van a kirgiz és az üzbég is.

 Jövőre Mongólia következik, és további három kínai dal feldolgozása.
Ahol a zenekar jár, ott dokumentumfilmet is forgatnak, amiből végül egy egész estés mozi áll majd össze. Ezt  12 nyelvre fordítják le, hogy az összes közreműködő országban látható legyen.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

