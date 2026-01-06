havazásmagyar közútközlekedéslázár jános

Nehezíti a közlekedést a havazás, de súlyos baleset szerencsére nem történt

Országszerte továbbra is havazás nehezíti a közlekedést, több gyorsforgalmi út burkolata latyakos vagy hóval borított, miközben a közútkezelők és a közlekedési szolgáltatók teljes kapacitással dolgoznak – közölte Lázár János közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 22:42
Forrás: Lázár János Facebook-oldala
Lázár János közösségi oldalára kitett posztja szerint szerint országszerte folyamatosan esik a hó, ami jelentősen megnehezíti a közlekedést. Az M7-es és az M1-es autópályák burkolata latyakos vagy hóval borított, az M3-as autópályán Budapest és Hatvan között hókásás, latyakos útszakaszokat jelentettek. Az ország többi részén a gyorsforgalmi úthálózat jellemzően sónedves.

A főutakon és mellékutakon is latyakos, sónedves útviszonyokra kell számítani. Az elmúlt két órában több baleset és koccanás is történt, azonban személyi sérülésről nem számoltak be – tette hozzá. 

A látási viszonyok többnyire jók, ugyanakkor a közlekedőket fokozott figyelemre kérik.

A miniszter tájékoztatása szerint a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés folyamatos. A Magyar Közút hálózatán 306, az MKIF kezelésében további 63 munkagép dolgozik, a raktárakban csaknem 95 ezer tonna útszórósó és több mint 2,3 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, amelyeket regionális vállalatok kapacitásai egészítenek ki. 

Január 5. óta a Magyar Közút közel 20 ezer tonna sót és több mint 847 ezer liter oldatot, a koncessziós társaságok pedig mintegy 5,5 ezer tonna sót és 603 ezer liter oldatot használtak fel.

A vasúti közlekedéssel kapcsolatban Lázár János közölte: a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken megfelelően működnek. Bár egyes térségekben – elsősorban az ország nyugati részén – jellemzően 15–20 perces késések fordulnak elő, az eljutás minden vonalon biztosított.

Az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti az intenzív havazás.

Több térségben jelentősen lelassult a forgalom, egyes települések autóbusszal nem megközelíthetők, és idegen gépjárművek elakadása is akadályozza a közlekedést. 

A HÉV-járatok ugyanakkor valamennyi vonalon menetrend szerint közlekednek.

A miniszter hangsúlyozta: a szakemberek folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a téli időjárás ellenére is biztonságos maradjon a közlekedés a magyarországi út- és vasúthálózaton, és megköszönte a munkájukat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Lázár János Facebook-oldala)

               
       
       
       

Fontos híreink

