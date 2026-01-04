Luke Littlert csúnyán csapdába csalták a vb-döntő után, ő tragédiáról beszélt

Luke Littler kiemelkedett a PDC darts-vb mezőnyéből. A tizennyolc éves angol játékos úgy védte meg a világbajnoki címét, hogy a torna során mindössze négy szettet veszített, ezek közül egyet a Gian van Veen elleni döntőben. Igaz, azt rögtön az elején, de Littler jól reagált arra, hogy hátrányba került.

Luke Littler hátrányba került, de aztán nagyon simán nyerte Gian van Veen ellen a darts-vb döntőjét (Fotó: PA Wire/John Walton)

– Nem voltam boldog az első szett után, ráadásul Van Veen majdnem 2:0-ra is ellépett. Össze kellett szednem magam, de sikerült – mondta a 7:1-re megnyert döntő után Littler, aki az első két szoros játszma után a folytatásban hat szett alatt mindössze három leget veszített el.

Luke Littler Phil Taylor nyomában?

Az a fölény, amely Littler világbajnokságát jellemezte, tovább erősítette a párhuzamokat közte és a tizennégyszeres vb-győztes legenda, Phil Taylor között. Kettejükön kívül csupán Adrian Lewis és Gary Anderson tudta megvédeni világbajnoki címét a sportágban.