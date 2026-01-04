Luke LittlerManchester Uniteddarts-vbAnthony JoshuaPhil Taylor

Luke Littlert csúnyán csapdába csalták a vb-döntő után, ő tragédiáról beszélt

Luke Littler a domináns darts-vb-sikere után Anthony Joshua elhunyt barátairól is megemlékezett. A tizennyolc éves játékos még sok sikert aratna, de Phil Taylor elképesztő rekordjára még nem mer gondolni. Littler újra elviheti a darts-vb trófeáját az Old Traffordra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 6:12
Luke Littler megvédte címét, újra elviheti a darts-vb trófeáját a Manchester United otthonába, az Old Traffordra is Fotó: PA Wire/John Walton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Luke Littler kiemelkedett a PDC darts-vb mezőnyéből. A tizennyolc éves angol játékos úgy védte meg a világbajnoki címét, hogy a torna során mindössze négy szettet veszített, ezek közül egyet a Gian van Veen elleni döntőben. Igaz, azt rögtön az elején, de Littler jól reagált arra, hogy hátrányba került.

Luke Littler hátrányba került, de aztán nagyon simán nyerte Gian van Veen ellen a darts-vb döntőjét
Luke Littler hátrányba került, de aztán nagyon simán nyerte Gian van Veen ellen a darts-vb döntőjét (Fotó: PA Wire/John Walton)

– Nem voltam boldog az első szett után, ráadásul Van Veen majdnem 2:0-ra is ellépett. Össze kellett szednem magam, de sikerült – mondta a 7:1-re megnyert döntő után Littler, aki az első két szoros játszma után a folytatásban hat szett alatt mindössze három leget veszített el.

Luke Littler Phil Taylor nyomában?

Az a fölény, amely Littler világbajnokságát jellemezte, tovább erősítette a párhuzamokat közte és a tizennégyszeres vb-győztes legenda, Phil Taylor között. Kettejükön kívül csupán Adrian Lewis és Gary Anderson tudta megvédeni világbajnoki címét a sportágban.

– Elhiszem, hogy az eredmények dominanciát mutatnak, de sosem vehetek vissza a színpadon, mert akkor bajba kerülhetek. Sok éven át itt leszek még, ha eljutok öt-hat vb-címig, boldog leszek – mondta Littler, aki a világbajnokság alatti konfliktusok ellenére a közönségnek is köszönetet mondott, ugyanakkor jelezte, nem akar mindenkinek megfelelni.

Azt akarom, hogy a sok megnyert trófeáról, a kilencnyilasokról emlékezzenek rám. Önmagam akarok lenni, senki kedvéért nem fogok megváltozni.

Anthony Joshua és a Manchester United is szóba került a darts-vb döntője után

Ugyanakkor Littler a darts-vb hajrájában volt több olyan megnyilvánulása is, amely a dartsteljesítményen túl is példaképhez méltó volt. A Ryan Searle elleni elődöntő után ellenfelét méltatta, aki súlyos szembetegsége ellenére képes a legmagasabb szinten teljesíteni, a döntő megnyerését követően pedig Anthony Joshua ökölvívó világbajnok közelmúltban balesetben elhunyt barátairól emlékezett meg, mielőtt a bokszolót idézte.

Ahogy AJ mondta: az első alkalom olyan szép volt, hogy meg kellett csinálnom másodszor is.

A darts-vb fináléja utáni sajtótájékoztatón Littlernek csapdát állított az egyik újságíró: megkérdezte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is megmutatja-e a világbajnoki trófeát kedvenc futballcsapata, a Manchester United otthonában, az Old Traffordon. Littler mutatott erre hajlandóságot, mire jött a válasz:

– Úgyis ez lehet az egyetlen trófea, amit idén láthatnak ott...

Littler csak nevetett.

Littler, Van Veen: a darts a fiatalok játéka lett

A döntő két résztvevője, Luke Littler és Gian van Veen együttesen mindössze 41 évesek: ez volt minden idők legfiatalabb döntős párosa a dartsban, amelyet sokan még mindig az idősebb, pocakosabb játékosok sportjának tartanak.

– Mi ketten, Josh Rock, Wessel Nijman, a fiatalok itt vannak, átvesszük az uralmat. És még Luke Humphries is fiatal. A játék a fiataloké, meg akarjuk mutatni, hogy kell ezt csinálni – mondta Van Veen, aki immár a legmagasabban rangsorolt holland dartsos.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu