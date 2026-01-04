Luke Littlert csúnyán csapdába csalták a vb-döntő után, ő tragédiáról beszélt

Luke Littler kiemelkedett a PDC darts-vb mezőnyéből. A tizennyolc éves angol játékos úgy védte meg a világbajnoki címét, hogy a torna során mindössze négy szettet veszített, ezek közül egyet a Gian van Veen elleni döntőben. Igaz, azt rögtön az elején, de Littler jól reagált arra, hogy hátrányba került.
– Nem voltam boldog az első szett után, ráadásul Van Veen majdnem 2:0-ra is ellépett. Össze kellett szednem magam, de sikerült – mondta a 7:1-re megnyert döntő után Littler, aki az első két szoros játszma után a folytatásban hat szett alatt mindössze három leget veszített el.
Luke Littler Phil Taylor nyomában?
Az a fölény, amely Littler világbajnokságát jellemezte, tovább erősítette a párhuzamokat közte és a tizennégyszeres vb-győztes legenda, Phil Taylor között. Kettejükön kívül csupán Adrian Lewis és Gary Anderson tudta megvédeni világbajnoki címét a sportágban.
