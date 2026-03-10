kvízregényregényhős

Felismeri a világirodalom legendás regényhőseit?

A világirodalom tele van olyan alakokkal, akik túlélték saját történetüket: megszállott kapitányok, tragikus hősök, lázadó fiatalok és különös figurák, akik a könyvek lapjairól az egyetemes kultúrába léptek át. Ez a kvíz már nem az alapműveltséget, hanem az igazi irodalmi tájékozottságot teszi próbára. Vajon felismeri a nagy regényhősöket a történetük alapján?

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 5:00
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Ki az a kalandor nemes, aki Edmond Dantès néven kezdi történetét majd sikeresen végrehajtja 14 évig szőtt tervét?

 

