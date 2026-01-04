Varga Barnabás athéni fizetését a 63 millió eurós Real Madrid-sztáréhoz szabhatják

Napok óta arról cikkeznek a görög és magyar sajtó egybecsengő információi alapján, hogy Varga Barnabás az AEK Athén csapatába igazolt a Fraditól. A sajtóhírek 4,5 millió eurós átigazolási díjról és 3,5 évre szóló szerződésről írnak. A 31 éves magyar válogatott csatár góljaira nagyon számítanak a görög éllovasnál: Varga a Real Madrid korábbi méregdrága sztárja, Luka Jovics mellé érkezhet a támadósorba.

A Real Madrid volt sztárja, Luka Jovics bére lehet a mérce Varga Barnabás athéni fizetésénél (Fotó: NurPhoto/Giorgos Arapekos)

Az AEK Athén kiélezett harcot vív a görög bajnoki címért a két nagy riválissal, az Olimpiakosszal és a PAOK-kal – előbbit egy, utóbbit két ponttal előzi meg az élen. Varga Barnabás nemzetközi szinten is kiemelkedő gólstatisztikája sokat jelenthet ebben a versenyben, és a legfrissebb hírek szerint a hétfői orvosi vizsgálat után kerülhet pont az átigazolás végére.

Mennyi lehet Varga Barnabás „komoly” fizetése?

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke nyíltan beszélt arról, hogy az FTC miért engedi el megfelelő ajánlat esetén az idénybeli húsz góljával messze a csapat legeredményesebb játékosát.

– Itt van egy 31 éves játékos, akinek van még mondjuk négy-öt év a pályafutásából. Vajon megteheti a Ferencváros azt, hogy egy ilyen labdarúgónak azt mondja, az utolsó négy-öt évedben ne menj el komoly fizetésért futballozni? – tette fel a költői kérdést Kubatov.

De mennyi lehet az a komoly fizetés?

A Blikk arról ír, hogy Varga Barnabás évi egymillió eurót kaphat az AEK Athéntól. Ez a megszellőztetett 3,5 évvel számolva mintegy 1,6 milliárd forintot jelenthet neki.

Hol van ez a volt Real Madrid-sztár pénzéhez képest?

A fent említett összeg az NB I szintjén kiemelkedő lehet, az AEK Athén szintjén viszont van ennél feljebb is. Görög sajtóhírek szerint a csapat sztárcsatára, a Real Madrid színeiben is megfordult Luka Jovics évi 2,1–2,7 millió eurót kaphat a görögöktől.

Jovicsot 2019-ben 63 millió euróért vette meg a Real Madrid az Eintracht Frankfurttól. A 28 éves szerb válogatott csatár ezzel a mai napig a Real Madrid történetének tíz legdrágább vétele közé tartozik a kilencedik helyen.

Más kérdés, hogy Jovics a Realban abszolút nem vált be, 51 meccsen mindössze három gólt szerzett a klub színeiben, majd a Fiorentina és az AC Milan mezén keresztül jutott el tavaly nyáron Athénba.