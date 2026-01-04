Varga BarnabásFradiLuka JovicsAEK AthénReal Madrid

Varga Barnabás athéni fizetését a 63 millió eurós Real Madrid-sztáréhoz szabhatják

Hivatalos bejelentés cikkünk megjelenéséig továbbra sincs, de tartja magát a hír, hogy Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgója lesz. A Fradi válogatott csatárát a legfrissebb hírek szerint vasárnap délután várják Athénba, ahol hétfőn eshet át a szokásos orvosi vizsgálaton, ami után bejelenthetik a leigazolását. Varga Barnabás kiemelkedő fizetést kaphat, amihez a mércét az AEK korábbi 63 millió eurós Real Madrid-csatára, Luka Jovics bére jelentheti.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 8:36
Varga Barnabás komoly pénzt kereshet a Fradi után az AEK Athénban Fotó: JOHAN EYCKENS Forrás: BELGA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napok óta arról cikkeznek a görög és magyar sajtó egybecsengő információi alapján, hogy Varga Barnabás az AEK Athén csapatába igazolt a Fraditól. A sajtóhírek 4,5 millió eurós átigazolási díjról és 3,5 évre szóló szerződésről írnak. A 31 éves magyar válogatott csatár góljaira nagyon számítanak a görög éllovasnál: Varga a Real Madrid korábbi méregdrága sztárja, Luka Jovics mellé érkezhet a támadósorba.

A Real Madrid volt sztárja, Luka Jovics bére lehet a mérce Varga Barnabás athéni fizetésénél
A Real Madrid volt sztárja, Luka Jovics bére lehet a mérce Varga Barnabás athéni fizetésénél (Fotó: NurPhoto/Giorgos Arapekos)

Az AEK Athén kiélezett harcot vív a görög bajnoki címért a két nagy riválissal, az Olimpiakosszal és a PAOK-kal – előbbit egy, utóbbit két ponttal előzi meg az élen. Varga Barnabás nemzetközi szinten is kiemelkedő gólstatisztikája sokat jelenthet ebben a versenyben, és a legfrissebb hírek szerint a hétfői orvosi vizsgálat után kerülhet pont az átigazolás végére.

Mennyi lehet Varga Barnabás „komoly” fizetése?

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke nyíltan beszélt arról, hogy az FTC miért engedi el megfelelő ajánlat esetén az idénybeli húsz góljával messze a csapat legeredményesebb játékosát.

– Itt van egy 31 éves játékos, akinek van még mondjuk négy-öt év a pályafutásából. Vajon megteheti a Ferencváros azt, hogy egy ilyen labdarúgónak azt mondja, az utolsó négy-öt évedben ne menj el komoly fizetésért futballozni? – tette fel a költői kérdést Kubatov.

De mennyi lehet az a komoly fizetés?

A Blikk arról ír, hogy Varga Barnabás évi egymillió eurót kaphat az AEK Athéntól. Ez a megszellőztetett 3,5 évvel számolva mintegy 1,6 milliárd forintot jelenthet neki.

Hol van ez a volt Real Madrid-sztár pénzéhez képest?

A fent említett összeg az NB I szintjén kiemelkedő lehet, az AEK Athén szintjén viszont van ennél feljebb is. Görög sajtóhírek szerint a csapat sztárcsatára, a Real Madrid színeiben is megfordult Luka Jovics évi 2,1–2,7 millió eurót kaphat a görögöktől.

Jovicsot 2019-ben 63 millió euróért vette meg a Real Madrid az Eintracht Frankfurttól. A 28 éves szerb válogatott csatár ezzel a mai napig a Real Madrid történetének tíz legdrágább vétele közé tartozik a kilencedik helyen.

Más kérdés, hogy Jovics a Realban abszolút nem vált be, 51 meccsen mindössze három gólt szerzett a klub színeiben, majd a Fiorentina és az AC Milan mezén keresztül jutott el tavaly nyáron Athénba.

A görög sajtó szerint Vargának attól nem kell tartania, hogy az idénybeli hét bajnoki góljával az AEK házi góllövőlistáját vezető Jovics miatt nem fér majd be a csapatba. A Sport24 úgy fogalmaz, hogy Varga stílusa tökéletesen illik Jovicséhoz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu