Venezuelafoglyokszabadon engedés

Politikai foglyok szabadultak Venezuelában

Több mint egy tucat politikai foglyot engedtek szabadon egy caracasi börtönből Venezuelában, több mint két héttel az amnesztiatörvény hatálybalépése után. Az intézkedést a hatóságok a megbékélés jeleként értékelik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 8:22
Őrök a Zone 7 nevű börtön előtt
Őrök a Zone 7 nevű börtön előtt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legalább 17 politikai foglyot engedtek szabadon szombaton Venezuelában egy caracasi börtönből, több mint két héttel azután, hogy hatályba lépett az amnesztiatörvény.

Politikai foglyok szabadultak Venezuelában
Politikai foglyok szabadultak Venezuelában Fotó: AFP

Az ellenzéki vezető, Omar Torres, aki a Zona 7 néven ismert rendőrségi börtönből szabadult foglyok egyike, elmondta, hogy az őr egyszerűen csak annyit mondott nekik: „Öltözzenek fel, mindannyian elmehetnek”.

Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, szerintem most nem az a helyzet, hogy bárkit is hibáztassunk, örülök, hogy szabad vagyok

 – nyilatkozta.

A szabadon engedettek között van Fernando Orozco volt parlamenti képviselő és fia, Brayan Orozco is.

Más börtönök foglyaival ellentétben, akik ellen a vádakat ejtették, a Zona 7 foglyait bizonyos korlátozások mellett engedték szabadon, és a teljes szabadságuk megszerzése érdekében még bíróság elé kell állniuk. 

A Foro Penal nevű civil szervezet szerint mintegy ötszáz ember, köztük katonák és külföldiek, továbbra is politikai okokból vannak börtönben Venezuelában, ahol január eleje óta 621 embert engedtek szabadon, közülük százat az amnesztia alapján. A kormány közlése szerint eddig 7365 embert engedtek szabadon.

Borítókép: Őrök a Zone 7 nevű börtön előtt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknagykövetség

Elkezdődött

Bayer Zsolt avatarja

Na, vajon mi történhetett?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu