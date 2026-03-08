Politikai foglyok szabadultak Venezuelában

Az ellenzéki vezető, Omar Torres, aki a Zona 7 néven ismert rendőrségi börtönből szabadult foglyok egyike, elmondta, hogy az őr egyszerűen csak annyit mondott nekik: „Öltözzenek fel, mindannyian elmehetnek”.

Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, szerintem most nem az a helyzet, hogy bárkit is hibáztassunk, örülök, hogy szabad vagyok

– nyilatkozta.

A szabadon engedettek között van Fernando Orozco volt parlamenti képviselő és fia, Brayan Orozco is.

Más börtönök foglyaival ellentétben, akik ellen a vádakat ejtették, a Zona 7 foglyait bizonyos korlátozások mellett engedték szabadon, és a teljes szabadságuk megszerzése érdekében még bíróság elé kell állniuk.