Robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél

Michael Dellemyr rendőrségi műveleti parancsnok az állami NRK televíziónak elmondta: a robbanás a nagykövetség konzuli részlegének bejáratát érintette. „A kár jellegéről, a robbanás okáról és más részletekről nem nyilatkozunk, csak annyit mondhatunk, hogy robbanás történt” – tette hozzá, megjegyezve: a nyomozás még csak most kezdődött.

A kár jellegéről, a robbanás okáról és más részletekről egyelőre nem nyilatkozott a rendőrség

Fotó: AFP

A rendőrség a környéken nem talált további robbanószerkezeteket, írja az MTI.

A helyszínen kutyák, drónok és helikopter segítségével nyomozást folytattak, egy vagy több lehetséges elkövető után kutatva

– közölte az oslói rendőrség nyilatkozatban.

A nagykövetség környékének nagy részét lezárták, és a rendőrség megállította a közelben közlekedő autókat – számoltak be a helyi médiumok.

Borítókép: Rendőrök az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél (Fotó: AFP)