Robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél

Michael Dellemyr rendőrségi műveleti parancsnok az állami NRK televíziónak elmondta: a robbanás a nagykövetség konzuli részlegének bejáratát érintette. „A kár jellegéről, a robbanás okáról és más részletekről nem nyilatkozunk, csak annyit mondhatunk, hogy robbanás történt” – tette hozzá, megjegyezve: a nyomozás még csak most kezdődött.
A rendőrség a környéken nem talált további robbanószerkezeteket, írja az MTI.
A helyszínen kutyák, drónok és helikopter segítségével nyomozást folytattak, egy vagy több lehetséges elkövető után kutatva
– közölte az oslói rendőrség nyilatkozatban.
A nagykövetség környékének nagy részét lezárták, és a rendőrség megállította a közelben közlekedő autókat – számoltak be a helyi médiumok.
Borítókép: Rendőrök az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél (Fotó: AFP)
