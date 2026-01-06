Tárlat mutatja be az igazi Budapestet

Az igazi, a pazar, a nemzet lelkületéhez minden téglájában közel álló főváros mutatkozik meg a Budapest – Amire büszkék vagyunk című nagyszabású fotókiállításon. A Millenárison, a Széllkapu parkban január 31-ig megtekinthető tárlat a nemrég hasonló címmel megjelent albumhoz kapcsolódóan látott napvilágot, amelyhez maga Orbán Viktor írt előszót.

Az album adta az inspirációt a Millenárison megrendezett tárlathoz Forrás: BP Műhely

Én mindig hittem abban, hogy ahova nekünk magyaroknak egyszer már sikerült eljutnunk, oda ismét elérhetünk. Budapest pedig kiváló esélyünk arra, hogy a világ elé lépve megmutassuk, hogy kik is vagyunk. Ebből a vágyból születtek meg a XX. század hajnalának lenyűgöző épületei, és ugyanez mozgat ma is mindenkit, aki nem szivárványos zászlók kitűzésében látja a nemzet fővárosának a jövőjét

– írja a miniszterelnök az albumban, félreérhetetlenül utalva arra, hogy Budapest jelenlegi liberális vezetése semmilyen perspektívát nem tud nyújtani egy világváros számára.

Éjszaka is élvezhető a tárlat

A vaskos kötetet december elején mutatták be a nagyközönségnek, és nem sokkal ezután nyílt meg a különleges, éjszaka is élvezhető kültéri kiállítás, amely bemutatja, hogy mi minden történt Budapesten közel két évtized alatt. A helyszín is szimbolikus, ugyanis a Millenáris – Széllkapu park és annak tervezői is szerepelnek a Budapest – Amire büszkék vagyunk című albumban. Az egykori Ipari Minisztérium, elhagyott gyárépületek és parkolók helyén létrejött pihenőpark az elmúlt években nem csak a budapestiek, de sokak kedvenc szabadidős helyévé vált.

Fotó: BP Műhely

A mostani kiállításon harminc fotó szerepel – olyanok is, amelyek az albumban nem kaptak helyet –, amelyeket egytől egyig Földházi Árpád, a Mandiner és a Magyar Krónika főmunkatársa, Magyar Sajtófotó-díjazott fotográfusa jegyez. A tárlat megnyitóján Heil Kristóf, a BP Műhely operatív igazgatója hangsúlyozta: