Tárlat mutatja be az igazi Budapestet

Január utolsó napjáig látogatható a Budapest – Amire büszkék vagyunk című kültéri fotókiállítás a Millenárison, a Széllkapu parkban. Az esti órákban is élvezhető tárlat harminc nagyméretű fotón keresztül mutatja meg, hogyan újult meg az elmúlt években a nemzet fővárosa a kormányzati fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhetően.

Balázs D. Attila
2026. 01. 06. 5:29
Forrás: BP Műhely
Az igazi, a pazar, a nemzet lelkületéhez minden téglájában közel álló főváros mutatkozik meg a Budapest – Amire büszkék vagyunk című nagyszabású fotókiállításon. A Millenárison, a Széllkapu parkban január 31-ig megtekinthető tárlat a nemrég hasonló címmel megjelent albumhoz kapcsolódóan látott napvilágot, amelyhez maga Orbán Viktor írt előszót

Az album adta az inspirációt a Millenárison megrendezett tárlathoz Forrás: BP Műhely

Én mindig hittem abban, hogy ahova nekünk magyaroknak egyszer már sikerült eljutnunk, oda ismét elérhetünk. Budapest pedig kiváló esélyünk arra, hogy a világ elé lépve megmutassuk, hogy kik is vagyunk. Ebből a vágyból születtek meg a XX. század hajnalának lenyűgöző épületei, és ugyanez mozgat ma is mindenkit, aki nem szivárványos zászlók kitűzésében látja a nemzet fővárosának a jövőjét

 – írja a miniszterelnök az albumban, félreérhetetlenül utalva arra, hogy Budapest jelenlegi liberális vezetése semmilyen perspektívát nem tud nyújtani egy világváros számára.

Éjszaka is élvezhető a tárlat

A vaskos kötetet december elején mutatták be a nagyközönségnek, és nem sokkal ezután nyílt meg a különleges, éjszaka is élvezhető kültéri kiállítás, amely bemutatja, hogy mi minden történt Budapesten közel két évtized alatt. A helyszín is szimbolikus, ugyanis a Millenáris – Széllkapu park és annak tervezői is szerepelnek a Budapest – Amire büszkék vagyunk című albumban. Az egykori Ipari Minisztérium, elhagyott gyárépületek és parkolók helyén létrejött pihenőpark az elmúlt években nem csak a budapestiek, de sokak kedvenc szabadidős helyévé vált.

Fotó: BP Műhely

A mostani kiállításon harminc fotó szerepel – olyanok is, amelyek az albumban nem kaptak helyet –, amelyeket egytől egyig Földházi Árpád, a Mandiner és a Magyar Krónika főmunkatársa, Magyar Sajtófotó-díjazott fotográfusa jegyez. A tárlat megnyitóján Heil Kristóf, a BP Műhely operatív igazgatója hangsúlyozta: 

Az előttünk álló képek nem csupán fotók. Ezek tanúbizonyságai annak a nagyszabású átalakulásnak, amelyet városunk az elmúlt másfél évtizedben megélt. Földházi Árpád lencséjén keresztül olyan Budapest bontakozik ki előttünk, amely méltó elődjéhez – a dualizmus kori fővároshoz. Ez a szabadtéri kiállítás lehetőséget ad arra, hogy ne csak könyvlapokon, hanem a köztérben, a város szövetében élvezhessük ezeket a csodálatos képeket.

Az alkotó, Földházi Árpád Fotó: BP Műhely

A szép és a különleges megörökítésére oly fogékony művész, Földházi Árpád kiemelte: 

Fotósként sokszor bevillannak régi képek a régi Budapestről, ahol gyerekként haladtam át itt, a Széllkapu park előtti lámpás kereszteződésen, amiben volt egy különleges közlekedési lámpa, amelyen a motor ki-be jelzés váltotta egymást, mivel ez volt a város egyik legszennyezettebb pontja, most pedig a legzöldebb.

Felidézte továbbá a sokáig elhagyatott Várkert bazárt, a Kossuth téri parkolót és a Városligeti KRESZ-park sohasem működő lámpáit, majd 

fotóriporterként végigfotózta a Liget projekt elleni megmozdulásokat. Ezen rossz emlékképek tudatában különösen nagy büszkeség volt számára végigmenni egy teljesen más Budapesten.

 

Budapest második aranykora

Az esti órákra háttérvilágítást kapó fényképek között különleges perspektívákból varázsolja elénk a művész többek között a Magyar Zene Házát, a Duna Arénát, a Zeneakadémiát, a pesterzsébet-szabótelepi Összetartozás templomát, a Terror Házát, az újjászületett csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumot és még számos olyan épületet, amely bizonyítja, hogy második aranykorát éli most Budapest. Hiszen a XX. század fordulója óta nem volt olyan nagyvonalú városfejlesztés, mint amelyet napjainkban megélhetünk a fővárosban, mindebből pedig kiemelkednek a kultúra terei, a teljesen újak és a méltóképpen renováltak egyaránt. Ennek a kormányzati hátterű teljesítménynek állít méltóképpen emléket mind ez a kiállítás, mind a hozzá szorosan kapcsolódó közel háromszáz oldalas album.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

