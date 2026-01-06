Tárlat mutatja be az igazi Budapestet

Az igazi, a pazar, a nemzet lelkületéhez minden téglájában közel álló főváros mutatkozik meg a Budapest – Amire büszkék vagyunk című nagyszabású fotókiállításon. A Millenárison, a Széllkapu parkban január 31-ig megtekinthető tárlat a nemrég hasonló címmel megjelent albumhoz kapcsolódóan látott napvilágot, amelyhez maga Orbán Viktor írt előszót.
Én mindig hittem abban, hogy ahova nekünk magyaroknak egyszer már sikerült eljutnunk, oda ismét elérhetünk. Budapest pedig kiváló esélyünk arra, hogy a világ elé lépve megmutassuk, hogy kik is vagyunk. Ebből a vágyból születtek meg a XX. század hajnalának lenyűgöző épületei, és ugyanez mozgat ma is mindenkit, aki nem szivárványos zászlók kitűzésében látja a nemzet fővárosának a jövőjét
– írja a miniszterelnök az albumban, félreérhetetlenül utalva arra, hogy Budapest jelenlegi liberális vezetése semmilyen perspektívát nem tud nyújtani egy világváros számára.
Éjszaka is élvezhető a tárlat
A vaskos kötetet december elején mutatták be a nagyközönségnek, és nem sokkal ezután nyílt meg a különleges, éjszaka is élvezhető kültéri kiállítás, amely bemutatja, hogy mi minden történt Budapesten közel két évtized alatt. A helyszín is szimbolikus, ugyanis a Millenáris – Széllkapu park és annak tervezői is szerepelnek a Budapest – Amire büszkék vagyunk című albumban. Az egykori Ipari Minisztérium, elhagyott gyárépületek és parkolók helyén létrejött pihenőpark az elmúlt években nem csak a budapestiek, de sokak kedvenc szabadidős helyévé vált.
A mostani kiállításon harminc fotó szerepel – olyanok is, amelyek az albumban nem kaptak helyet –, amelyeket egytől egyig Földházi Árpád, a Mandiner és a Magyar Krónika főmunkatársa, Magyar Sajtófotó-díjazott fotográfusa jegyez. A tárlat megnyitóján Heil Kristóf, a BP Műhely operatív igazgatója hangsúlyozta:
Az előttünk álló képek nem csupán fotók. Ezek tanúbizonyságai annak a nagyszabású átalakulásnak, amelyet városunk az elmúlt másfél évtizedben megélt. Földházi Árpád lencséjén keresztül olyan Budapest bontakozik ki előttünk, amely méltó elődjéhez – a dualizmus kori fővároshoz. Ez a szabadtéri kiállítás lehetőséget ad arra, hogy ne csak könyvlapokon, hanem a köztérben, a város szövetében élvezhessük ezeket a csodálatos képeket.
