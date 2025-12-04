Liget ProjektVárosligetOrbán ViktorBudapestBaán Lászlóalbum

Orbán Viktor előszavával jelent meg fotóalbum a fővárosi fejlesztésekről

Óriásit nyert a főváros az elmúlt tizenöt év alatt, amióta ismét nemzeti kormánya van Magyarországnak. A Budapest – Amire büszkék vagyunk című album ennek a városkép-alakító munkának az esszenciáit villantja fel előttünk nagyszerű fotókon, interjúkon és ismeretterjesztő szövegeken keresztül, amelyekhez Orbán Viktor miniszterelnök írt előszót. A gazdagon illusztrált kötetet csütörtökön mutatták be a Néprajzi Múzeumban, nagy érdeklődés mellett.

Balázs D. Attila
2025. 12. 04. 17:33
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Én mindig hittem abban, hogy ahova nekünk magyaroknak egyszer már sikerült eljutnunk, oda ismét elérhetünk” – írja a Budapest – Amire büszkék vagyunk című album előszavában Orbán Viktor miniszterelnök. S mint hozzáteszi, „a nemzet fővárosa pedig kiváló esélyünk arra, hogy a világ elé lépve megmutassuk, kik is vagyunk”. A miniszterelnök arra buzdít soraiban, hogy a kötetben szereplő interjúkat is olvassuk el, ne csak a képekre koncentráljunk, mert Kós Hubert vagy Bozsik Yvette szemszögéből „még meggyőzőbb képet kaphatunk, hogy mit nyert Budapest röpke másfél évtized alatt”.

album
Sal Endre, Finta Sándor, Balázs János, Baán László és a beszélgetést vezető Ördög Nóra az album bemutatóján Fotó: Havran Zoltán

A Budapest Műhely szakmai közreműködésével létrejött kötet valóban fogja a kezünket, és Földházi Árpád fotóművész nagyszerű képein keresztül 

tényszerűen mutatja be mindazt a fejlődést és törődést, ami szó szerint kiemelte a Városligetet a középszerűségből, ami visszaadta a Kossuth tér méltóságát vagy ami ismét azzá varázsolja a budai Várat, ami megilleti: az ezeréves magyar állam régi-új központjává. 

Olyan részletek is feltárulnak a képanyagban, amelyek mellett talán csak elsuhannánk, ha a művész nem hívná fel rá a figyelmet. Földházi Árpád lapunknak elárulta, hogy olyan speciális objektívekkel is dolgozott, amelyek révén torzításmentesen lehetett megfelelő felvételt készíteni például a Duna Arénáról is bizonyos szögekből. – Ha nem lett volna ilyen felszerelésem, a Duna vizéből kellett volna fotóznom – jegyezte meg.

A kötet Néprajzi Múzeumban tartott csütörtöki bemutatója egy igazi budapesti ünnep volt, és táncosok, zenészek is felléptek. Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy a Városliget Európa első közkertje volt, a Liget projekt pedig ezt a régi fényt állította helyre. Kiemelte: nemcsak restaurálták, de újjá is értelmezték ezt a történelmi helyszínt, amely méltó a tradícióihoz.

Budapest - Amire büszkék vagyunk c. fotóalbum bemutató Néprajzi Múzeum
Dr. Kőrösi Koppány Fotó: Havran Zoltán

Másfél évtized sűrítménye a könyv 

– jegyezte meg Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest-projekt miniszteri biztosa. A fejlesztésekre büszkék lehetünk, de hosszú és rögös út volt, amíg idáig eljutottunk. A ligetről szólva kijelentette, hogy ez ma Európa legnagyobb kulturális fejlesztése, amelynek nemcsak a rangos díjakban van visszaigazolása, hanem az idelátogatók nagy számában és kimutatható elégedettségében is.

Finta Sándor építész a Nemzeti Hauszmann-program kapcsán elmondta, hogy a folyamatos újjáépítés alatt álló budai Várban is olyan erős a történelmi kontextus, hogy egyszerűen nem tűr meg akármilyen épületeket.

Balázs János zongoraművész a Zeneakadémia révén megemlítette, hogy a világ egyik legjobb akusztikájú koncerttermét rejti a felújított épület, amely korábban hagyott némi kívánnivalót maga után. – És most, aki belép, érzi a gondosságot, hogy ennek a kormánynak igenis fontos az, hogy a magyar Zeneakadémia a lehető legjobb minőségben legyen jelen az életünkben. Az egész nemzet benne van ezekben a falakban a zenei kultúrát tekintve – hangsúlyozta.

Sal Endre újságíró, aki írásaival működött közre a kötet létrejöttében, feltette a kérdést, hogy mindezen sikerek után mi lehet az úgynevezett ligetvédőkkel, akik hisztérikus módon tiltakoztak a Városliget helyreállítása ellen. Mint mondta, megnézte az elégedetlenek egyik közösségi oldalát, ahol már egy ideje csend honol. Ám nemrég valaki szóvá tette közülük, hogy egy városligeti filmforgatással megzavarták a közpark madarainak esti életét. – Jött a bejegyzésre vagy három lájk – emelte ki Sal Endre. 

Az elégedetlenek korának tehát úgy tűnik, vége szakadt.

Budapest - Amire büszkék vagyunk c. fotóalbum bemutató Néprajzi Múzeum
Budapest jövőjének is a tradíciókra kell épülnie, akár a magyar néptánckincsnek Fotó: Havran Zoltán

Mint Baán László említette, a lengyelek a világháborúban porig rombolt városokat építettek újjá eredeti valójukban. Mert a lengyelek kijelentették, hogy senki nem veheti el tőlük a történelmüket. 

És ez a nagyszerű album is ezt az elvet hirdeti: hogy Budapest a teljes, 15 milliós nemzet fővárosa, nem egy belterjes balliberális városvezetés műveleti területe.

Borítókép: A Hitel Kiadó gondozásában megjelent kötet (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekUkrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu