Orbán Viktor előszavával jelent meg fotóalbum a fővárosi fejlesztésekről

„Én mindig hittem abban, hogy ahova nekünk magyaroknak egyszer már sikerült eljutnunk, oda ismét elérhetünk” – írja a Budapest – Amire büszkék vagyunk című album előszavában Orbán Viktor miniszterelnök. S mint hozzáteszi, „a nemzet fővárosa pedig kiváló esélyünk arra, hogy a világ elé lépve megmutassuk, kik is vagyunk”. A miniszterelnök arra buzdít soraiban, hogy a kötetben szereplő interjúkat is olvassuk el, ne csak a képekre koncentráljunk, mert Kós Hubert vagy Bozsik Yvette szemszögéből „még meggyőzőbb képet kaphatunk, hogy mit nyert Budapest röpke másfél évtized alatt”.

A Budapest Műhely szakmai közreműködésével létrejött kötet valóban fogja a kezünket, és Földházi Árpád fotóművész nagyszerű képein keresztül

tényszerűen mutatja be mindazt a fejlődést és törődést, ami szó szerint kiemelte a Városligetet a középszerűségből, ami visszaadta a Kossuth tér méltóságát vagy ami ismét azzá varázsolja a budai Várat, ami megilleti: az ezeréves magyar állam régi-új központjává.

Olyan részletek is feltárulnak a képanyagban, amelyek mellett talán csak elsuhannánk, ha a művész nem hívná fel rá a figyelmet. Földházi Árpád lapunknak elárulta, hogy olyan speciális objektívekkel is dolgozott, amelyek révén torzításmentesen lehetett megfelelő felvételt készíteni például a Duna Arénáról is bizonyos szögekből. – Ha nem lett volna ilyen felszerelésem, a Duna vizéből kellett volna fotóznom – jegyezte meg.

A kötet Néprajzi Múzeumban tartott csütörtöki bemutatója egy igazi budapesti ünnep volt, és táncosok, zenészek is felléptek. Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy a Városliget Európa első közkertje volt, a Liget projekt pedig ezt a régi fényt állította helyre. Kiemelte: nemcsak restaurálták, de újjá is értelmezték ezt a történelmi helyszínt, amely méltó a tradícióihoz.

Másfél évtized sűrítménye a könyv

– jegyezte meg Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest-projekt miniszteri biztosa. A fejlesztésekre büszkék lehetünk, de hosszú és rögös út volt, amíg idáig eljutottunk. A ligetről szólva kijelentette, hogy ez ma Európa legnagyobb kulturális fejlesztése, amelynek nemcsak a rangos díjakban van visszaigazolása, hanem az idelátogatók nagy számában és kimutatható elégedettségében is.