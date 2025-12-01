adventVárosligetfénypark

Ingyenesen látogatható adventi fénypark nyílt a Városligetben

Országosan is egyedülálló, ingyenes adventi fénypark várja a családokat a Városligetben. A Millennium Háza körüli installációk révén valóságos téli csodabirodalom ragyogja be a budapesti estét.

Munkatársunktól
2025. 12. 01. 18:56
Fénypark, Milennium Háza, Liget Fotó: Liget Budapest / Mohai Balázs
Ingyenes adventi fénypark nyílt a Városligetben, a Millennium Háza környezetében. Szó szerint a fények alatt sétálva élhetjük át az ünnepi varázslatot a rózsakerti fényalagútban, ugyanakkor látványos, sűrű fényfüzérborítást kapott a rózsalugas is, mindemellett karácsonyi díszekkel felöltöztetett mini ballonos szelfipont is várja az ide látogatókat.

Városliget
Városliget: Zsolnay-szökőkút fényárban (Fotó: Kurucz Árpád)

A park ékszerdobozaként tündöklő terület adventi díszítését a Zsolnay-szökőkút téli fényárba öltöztetése teszi teljessé: víz helyett fénysugarakat lövell az ég felé, egyedülálló látványosságot kínálva a látogatók számára.

A Liget Budapest projekt jóvoltából létrejött téli mesevilágot a park intézményeinek gazdag kulturális kínálata teszi teljessé: a Szépművészeti Múzeumtól a Magyar Zene Házáig nyolc helyszínen több mint két tucat program várja a családokat, többek között adventi közös éneklés, karácsonyi meseelőadások, kreatív műhelyfoglalkozások, kézműves-foglalkozások és szabadtéri közösségi programok, de a népszerű Mikulás-tájfutás is színesíti a palettát.

Liget sajttáj., fénypark
Fotó: Kurucz Árpád

Az említett intézmények mellé a Néprajzi Múzeum, a ResoArt Villa és maga a Millennium Háza is gazdag és változatos ünnepi programokkal csatlakozik, így a családoknak szinte minden napra jut egy új élmény, amelyhez a Liget gasztrohelyei is csatlakoznak.

Borítókép: Ingyenes fénypark a Millennium Házánál (Fotó: Liget Budapest / Mohai Balázs)

