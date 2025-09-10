Freddie MercuryQueenkiállításMagyar Zene Háza

Freddie Mercury és Michael Jackson két dalt is rögzített együtt, de nem egy láma, hanem egy szokatlan eszköz adta hozzá a ritmust

Felfokozott nemzetközi figyelem kíséri a Magyar Zene Háza új tárlatának előkészületeit, amely 2026 tavaszán nyílik meg Budapesten. A Queen zenekar frontembere, Freddie Mercury több száz különleges relikviáját, valamint a barátok és munkatársak személyes történeteit bemutató új kiállítás annál is többet ad, mint amit elsőre gondolnánk: hiszen megmutatja a világ legismertebb rockikonjának azt az emberi oldalát, amit csak nagyon kevesen ismerhettek.

Kató Lenke
2025. 09. 10. 17:00
Fotó: Ladóczki Balázs
Izgalmas sajtóeseményen jelentették be a Magyar Zene Háza és a World of Freddie saját tervezésű, 2026 tavaszán megnyíló Freddie című kiállításának a részleteit. A beszélgetésen ugyanis Mercury sokak által klipekből már ismert személyes és ikonikus tárgyain kívül, két olyan ember is jelen volt, aki többet tud a legendáról, mint talán bárki más a világon. Egyikük az a Peter Freestone, aki tíz évig személyi asszisztensként dolgozott a világsztár mellett. Míg másikuk Tomas Hykel, a World of Freddie projekt alapítója, a rockikon relikviáinak legnagyobb gyűjtője, aki érdekes részleteket árult el a bemutatott személyes tárgyakról. Így a jelenlévők már most, pár hónappal a megnyitó előtt megtudhatták például, hogy hogyan telt a Queen zenekar énekesének egy átlagos napja, melyik volt a legkedvesebb dzsekije, valamint miért szerette az ikonikussá vált magasszárú sportcipőjét, illetve hány közös számot rögzítettek Michael Jacksonnal. Csupa olyan személyes részletet ismertettek, amelyektől maga a kiállítás is egyedülállóvá válik, és amitől úgy érezhetjük, hogy megismerhetjük Freddie Mercury valódi személyiségét és életét.

Freddie Mercury
Peter Freestone, Freddie Mercury személyi asszisztense (Fotó: Ladóczki Balázs)

Freddie egy előzékeny ember volt, ez neveltetésének is köszönhető. Minden napját egy earl grey tea elfogyasztásával kezdte, amit reggel kilencre elő kellett készíteni. Bármikor is feküdt le, reggel kilenckor talpon volt, mert nem szerette az időt alvásra pazarolni

 – árulta el Peter Freestone, aki tíz évig a nap 24 órájában a sztár mellett volt, mivel Mercury nem szeretett egyedül lenni. Arra a kérdésre, hogy milyen volt Freddie a mindennapokban, nevetve felelte, hogy normális, hétköznapi, már amennyire ezeket a fogalmakat együtt lehet vele emlegetni.

Magyar Zene Háza Freddie Mercury kiállítás
Tomas Hykel, a World of Freddie projekt alapítója (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tomas Hykel bemutatta többek között a sztár fekete bomberdzsekijét, amit annyira szeretett, hogy 1984-től évekig folyamatosan viselte. Illetve a 80-as években hordott ikonikus magasszárú, 8,5-ös méretű Adidas hercules sneakerét, amire kényelmessége miatt esett a választása. A Freddie Mercury relikviák egyik legnagyobb gyűjtőjének számító Hykel, több tárgyat is a Sotheby’s 2023-as nagy árverésén vásárolt meg, ahol a rockikon szinte minden vagyontárgyát – így a házát is – elárverezték.

Freddie Mercury az ikonikus cipőben (Fotó: Magyar Zene Háza)

Freddie Mercury mindennapi életére, különleges szokásaira is rácsodálkozhatunk

Az eseményen kiderült, hogy Michael Jackson és Freddie Mercury két közös számot is rögzített. Peter Freestone elárulta, hogy az a sztori, miszerint egy láma is ott lett volna felvételkor a stúdióban, az nem igaz, de valóban rögzítettek énekhangot egy vécében, mivel Jackson szerint az volt a ház legjobb akusztikájú helyisége. 

Sőt, mivel Freddie csak úgy tudott énekelni, ha közben dobolták a ritmust, Freestone beállt segíteni: jobb híján egy vécéajtó ki- és becsukásával szolgáltatva a ritmust.

 

Magyar Zene Háza Freddie Mercury kiállítás
A 8,5-ös méretű Adidas hercules sneaker (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az interaktív elemeket gazdagon alkalmazó kilenc tematikus térre épülő tárlat egyediségét a színpadi kosztümök, dalszöveg-kéziratok, saját rajzok és utazások alatt vásárolt antik tárgyakon kívül az a tény is adja, hogy Peter Freestone narrátorként kíséri végig a látogatókat. 

Így biztosak lehetünk benne, hogy a világsztár 80. születésnapja és a magyar közönség számára is emlékezetes 1986-os budapesti fellépés 40. évfordulója alkalmából megnyíló egyedi kiállítás igazán személyes és valódi arcát mutatja meg a világ legismertebb rocklegendájának.

 

 

