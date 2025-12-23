Magyar PéterGyurcsány FerencTisza PártMráz Ágoston Sámuelhazugság

Mráz Ágoston: Magyar Péter igazolta a tézist, miszerint ő az új Gyurcsány

Élesen bírálta a Tisza Párt vezérét a közösségi oldalán a Nézőpont Intézet vezetője. „Magyar Péter a minap személyes példámon igazolta elemzői tézisem: ő az új Gyurcsány ” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 23. 8:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter a minap személyes példámon igazolta elemzői tézisem: ő az új Gyurcsány – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Mráz Ágoston Sámuel. 

Budapest, 2025. november 11. Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője a Nézőpont Intézet Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban címmel megrendezett konferenciáján 2025. november 11-én. MTI/Bruzák Noémi
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet  vezetője. Fotó:  MTI/Bruzák Noémi

A Nézőpont Intézet igazgatója felidézte, hogy Magyar Péter a Kéri Lászlónak adott interjújában valótlanságokat állított. „Azt állította a Kéri Lászlónak adott interjújában, hogy a 2024. szeptember 20-ai, 25. érettségi találkozónkon (mint ismert: a Piarista Gimnáziumban osztálytársam volt) azt mondtam volna neki, hogy »igazatok van, hogy ti tényleg vezettek, mi hazudunk így a nyilvánosságban«” – fogalmazott Mráz, hozzátéve, ezt határozottan visszautasítja. 

„Ez természetesen szimpla hazugság, s méltatlan még egy önjelölt kormányfőhöz is” 

– írta, majd hozzátette, hogy a Nézőpont Intézet sem akkor, sem azóta nem mért olyan adatokat, amelyek alátámasztanák Magyar Péter állítását.

„A Nézőpont Intézet sem akkor, sem most nem mérte a Tisza előnyét”

– tisztázta.

Mráz Ágoston szerint még a baloldali közvélemény-kutatók sem jelentettek ilyen eredményeket az említett időpontban. 

Még a baloldali közvélemény-kutató intézetek is csak egy hónappal később, 2024. október 23-ától jelentek meg sorban ezzel a fake poll-lal

– mutatott rá. 

Bejegyzése végén arra is kitért, hogy szerinte időben és politikai logikájában is nehezen magyarázható a történet előkerülése.
„Azt hiszem, mindent elmond, hogy 15 hónappal később, hat tucat, állítólagos Tisza-előnyről szóló, balos kutatási közlemény után jutott ez a remek story a Tisza-vezér eszébe.”

Összegzésként Mráz Ágoston Sámuel éles párhuzamot vont a jelenlegi és a korábbi baloldali politikai gyakorlat között:

Régi Gyurcsány el, új Gyurcsány elő: de a hazugság hazugság marad.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu