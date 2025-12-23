Mráz Ágoston: Magyar Péter igazolta a tézist, miszerint ő az új Gyurcsány

Magyar Péter a minap személyes példámon igazolta elemzői tézisem: ő az új Gyurcsány – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Mráz Ágoston Sámuel.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Nézőpont Intézet igazgatója felidézte, hogy Magyar Péter a Kéri Lászlónak adott interjújában valótlanságokat állított. „Azt állította a Kéri Lászlónak adott interjújában, hogy a 2024. szeptember 20-ai, 25. érettségi találkozónkon (mint ismert: a Piarista Gimnáziumban osztálytársam volt) azt mondtam volna neki, hogy »igazatok van, hogy ti tényleg vezettek, mi hazudunk így a nyilvánosságban«” – fogalmazott Mráz, hozzátéve, ezt határozottan visszautasítja.

„Ez természetesen szimpla hazugság, s méltatlan még egy önjelölt kormányfőhöz is”

– írta, majd hozzátette, hogy a Nézőpont Intézet sem akkor, sem azóta nem mért olyan adatokat, amelyek alátámasztanák Magyar Péter állítását.

„A Nézőpont Intézet sem akkor, sem most nem mérte a Tisza előnyét”

– tisztázta.

Mráz Ágoston szerint még a baloldali közvélemény-kutatók sem jelentettek ilyen eredményeket az említett időpontban.

Még a baloldali közvélemény-kutató intézetek is csak egy hónappal később, 2024. október 23-ától jelentek meg sorban ezzel a fake poll-lal

– mutatott rá.

Bejegyzése végén arra is kitért, hogy szerinte időben és politikai logikájában is nehezen magyarázható a történet előkerülése.

„Azt hiszem, mindent elmond, hogy 15 hónappal később, hat tucat, állítólagos Tisza-előnyről szóló, balos kutatási közlemény után jutott ez a remek story a Tisza-vezér eszébe.”

Összegzésként Mráz Ágoston Sámuel éles párhuzamot vont a jelenlegi és a korábbi baloldali politikai gyakorlat között: