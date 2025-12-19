Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

Gyurcsány Ferenc beismerte a tévedését, most az igazságról papol

Gyurcsány Ferenc a legújabb Facebook-bejegyzésében beismerte a tévedését. Mint írja, az emberek keresik az igazságot, időnként eltévednek. Ahogy ő is. Hozzátette: a történet közepén egy fantasztikus nő áll.

2025. 12. 19. 10:32
Gyurcsány Ferenc Magyar országgyűlési képviselő
„Tévednek, ha azt gondolják, hogy krimit olvasnak. Az emberek keresik az igazságot, időnként eltévednek. Ahogy én is” – fogalmaz Facebook-bejegyzésében Gyurcsány Ferenc a legújabb könyvére utalva, amely immár a saját nevével jelent meg.

Mint ismert, a volt miniszterelnök május 6-a óta teljesen eltűnt a közéletből, két nappal később felesége, Dobrev Klára bejelentette, hogy válnak, és a Demokratikus Koalíciós elnöke minden pozíciójáról lemondott, visszavonul.

A májusban lemondott egykori DK-vezér azóta könyvírással töltötte az idejét.

Korábban még Kate Vargha álnéven publikált.

 

Gyurcsány megajándékozta Jakabot

Korábbi könyve, A kereszt halála például egy rejtélyes gyilkossági ügyet mesél el, amelynek központjában egy csecsemő van, akit egy viharos hajnalon találnak meg. 

A könyvből Gyurcsány Ferenc az egykori szövetségesének, Jakab Péternek is adott korábban, aki a következő sorokkal köszönte meg a kötetet az egykori pártvezérnek: „Fene gondolta, hogy egyszer Gyurcsány Ferenc fog rólam, nekem ilyet kedves szavakat írni. Bevallom, kevés politikai szövetségesem volt, aki soha nem akart átverni, hátba szúrni, és az egyik Ferenc volt.”

Azt még nem tudni, hogy a mostani könyvéből szánt-e dedikált példányt Jakab Péternek vagy esetleg Magyar Péternek.

 

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Mirkó István)

