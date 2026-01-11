orosz-ukrán háborúOresnyikrakétacsapás

Orosz rakétacsapás: kiderült, valójában mi volt az Oresnyik célpontja

Oroszország nagyszabású rakétacsapást hajtott végre ukrajnai célpontok ellen, amelynek során Oresnyik hiperszonikus rakétát is bevetettek. Az ukrán hatóságok és szakértői elemzések szerint az Oresnyik-csapás Lvivben egy repülőgép-javító üzemet ért, nem pedig egy földalatti gáztárolót, ahogyan azt korábban ukrán források állították. A támadás jelentős infrastrukturális károkat okozott, ugyanakkor az orosz rakéta még robbanófejjel sem volt felszerelve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 14:52
Oresnyik rakétarendszer Fotó: HANDOUT Forrás: Russian Defence Ministry
Mint ismert, az ukrán fegyveres erők december 28-án este sikertelen támadást indítottak az orosz elnöki rezidencia ellen. Putyin megtorlást ígért, amire nem kellett sokat várni: az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban kritikus ukrajnai létesítmények ellen. Most kiderült, hová csapódott be az orosz hiperszónikus rakéta. A jelek szerint a rakétacsapást egy lvivi repülőgép-javító üzem ellen hajtották végre, és – a korábbi ukrán híresztelésekkel ellentétben – nem Európa legnagyobb földalatti gáztárolója volt az orosz támadás célpontja – írja az EurAsia Daily

Az orosz rakétacsapás célpontja egy lvivi repülőgép-javító üzem volt
Az orosz rakétacsapás célpontja egy lvivi repülőgép-javító üzem volt. Fotó: AFP

Egy X-felhasználó azt írta, hogy a közösségi hálón közzétett videók alapján geolokációval sikerült beazonosítania az Oresnyik-csapás feltételezett helyszínét Lvivben. A bejegyzés szerzője szerint a támadás célpontja nem egy gáztároló létesítmény volt, ahogyan azt korábban bloggerek és az ukrán média is állították, hanem a Lviv Állami Repülőgép-javító Üzem. Megjegyzik, hogy az ukrán katonai Telegram-csatornák is ugyanezt írták, hozzátéve, hogy ezt az üzemet már 2022 márciusában is támadás érte.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy az Oresnyik rakéta csapása súlyos károkat okozott Lviv kritikus infrastruktúrájában, azonban a halálos áldozatokat és a pusztítást elkerülték, mivel a rakéta nem volt felszerelve robbanófejjel.

 

Oresnyik-rakétabázis Belarussziában

Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig már december elején jelezte, hogy az Oresnyik még 2025 vége előtt szolgálatba áll. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország hivatalosan is hadrendbe állította az Oresnyik nevű, nukleáris töltet hordozására alkalmas hiperszonikus rakétarendszert belarusz területen. 

Kaja Kallas az Oresnyik rakétával végrehajtott orosz csapást a háború eszkalációjának nevezte, és Ukrajna további támogatását sürgette, amire Kirill Dmitrijev az X-en úgy reagált: szerinte Kallas nem túl okos vagy hozzáértő, és állítása szerint a Mach 10-es sebességű Oresnyik hiperszonikus rakétát egyetlen légvédelmi rendszer sem képes elfogni.

 

Borítókép: Oresnyik rakétarendszer (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
Európa megtébolyodása

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

