Orosz rakétacsapás: kiderült, valójában mi volt az Oresnyik célpontja

Mint ismert, az ukrán fegyveres erők december 28-án este sikertelen támadást indítottak az orosz elnöki rezidencia ellen. Putyin megtorlást ígért, amire nem kellett sokat várni: az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban kritikus ukrajnai létesítmények ellen. Most kiderült, hová csapódott be az orosz hiperszónikus rakéta. A jelek szerint a rakétacsapást egy lvivi repülőgép-javító üzem ellen hajtották végre, és – a korábbi ukrán híresztelésekkel ellentétben – nem Európa legnagyobb földalatti gáztárolója volt az orosz támadás célpontja – írja az EurAsia Daily.

Az orosz rakétacsapás célpontja egy lvivi repülőgép-javító üzem volt. Fotó: AFP