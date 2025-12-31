Rendkívüli

Orbán Viktor szilveszteri interjúban értékeli az évet – kövesse nálunk élőben! + videó

dróntámadásrezidenciaUkrajnaPutyin

Itt vannak a részletek a Putyin rezidenciája elleni támadásról

Az orosz légvédelem szerint Ukrajna több irányból, előre megtervezett dróntámadással próbálta elérni Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciáját. A történtek után Moszkva felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos álláspontját, és hangsúlyozza, hogy készen áll a válaszlépésekre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 12:21
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
Ukrajna alaposan felkészült a Vlagyimir Putyin elnök rezidenciája elleni sikertelen támadásra – közölte Alekszandr Romanenkov vezérőrnagy, a hadsereg légvédelmi rakétaerőinek vezetője.

Vlagyimir Putyin elnök rezidenciája elleni támadás (Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium)
A csapás felépítése, a bevetett légicsapások száma, valamint azok az akciók, amelyeket délről, délnyugatról és nyugatról, közvetlenül a Novgorodi régióban található elnöki rezidencia felé indítottak, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, aprólékosan megtervezett és többrétegű volt

 – mondta egy tájékoztatón.

A légvédelem egységei december 28-án, moszkvai idő szerint este 19.20 körül észlelték a támadást. A drónok Szumi és Csernyihiv megyéből szálltak fel. Egyikük hat kilogrammos, emberek megölésére tervezett robbanóanyag-töltetet hordozott. Kijev több irányból próbálta végrehajtani a támadást – drónokat lőttek le Brjanszk, Szmolenszk és Novgorod megye felett. A visszavert támadás során a lakóépület nem sérült meg, és nem voltak áldozatok – írja a RIA Novosztyi.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, 

december 29-én éjszaka Kijev támadást indított Putyin novgorodi rezidenciája ellen 91 drónnal. 

A légvédelmi erők valamennyi célpontot megsemmisítették. Szergej Lavrov külügyminiszter ezt követően kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási álláspontját.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Kijev az ilyen provokációkkal aláássa Donald Trump elnök erőfeszítéseit, de ez nem befolyásolja az Oroszország és az Egyesült Államok közötti párbeszédet; a két elnök továbbra is együttműködik. Hozzátette, hogy a hadsereg tudja, hogyan, mivel és mikor kell reagálnia egy ukrán támadásra.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

