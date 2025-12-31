Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Kijev az ilyen provokációkkal aláássa Donald Trump elnök erőfeszítéseit, de ez nem befolyásolja az Oroszország és az Egyesült Államok közötti párbeszédet; a két elnök továbbra is együttműködik. Hozzátette, hogy a hadsereg tudja, hogyan, mivel és mikor kell reagálnia egy ukrán támadásra.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)