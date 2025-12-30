Rejtett érdekek akadályozzák a békefolyamatot

Az amerikai elnök dühös lett a támadás miatt, és úgy nyilatkozott, hogy az ilyen támadások akadályozzák a béke felé vezető erőfeszítéseket. Az orosz álláspont szerint a történtek azt mutatják, hogy Kijev nem érdekelt a tárgyalásos rendezésben, és a dróntámadás ennek szándékos eszköze.

A történteket Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő értékelte lapunknak.

Nem alaptalan Oroszország gyanúja

Somkuti Bálint szerint a dróntámadás tényére nem áll rendelkezésre minden kétséget kizáró bizonyíték, ugyanakkor több körülmény is arra utal, hogy az orosz állítás nem teljesen alaptalan.

A támadás időzítése egybeesett a Zelenszkij–Trump-találkozóval, miközben úgy tűnik, közel a washingtoni–kijevi megállapodás. Ez a háborúpárti erőknek Ukrajnában, Európában és az Egyesült Államokban egyáltalán nem kedvez

– fogalmazott.

A szakértő emlékeztetett: Donald Tusk lengyel miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna nem kényszerülhet kompromisszumra, mert az szerinte „felbátorítaná Oroszországot”. Somkuti szerint jól látható, hogy az európai globalista politikai körök – köztük brit erőcsoportok – érdeke a háború folytatása.

Somkuti Bálint kiemelte, ha a támadás valóban megtörtént, ahhoz komoly hírszerzési és felderítési támogatásra lehetett szükség.

Egy ilyen csapáshoz szükséges az elnöki rezidencia pontos helyének ismerete és több technikai feltétel. Ez nyugati támogatás nélkül nem következhetett volna be

– mondta.

A szakértő úgy látja, az akció célja a békefolyamat kisiklatása lehetett, és a történtek akár a rendezés végét is jelenthetik.