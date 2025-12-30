ZelenszkijVlagyimir Putyinukrán dróntámadásPutyinorosz elnökterrortámadás

Moszkvából üzentek: Zelenszkij többé nincs biztonságban

Újabb, súlyos eszkalációs kísérletként értékelik Moszkvában azt a dróntámadást, amely állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját célozta a novgorodi régióban. Az orosz vezetés szerint a támadás időzítése nem véletlen: közvetlenül az amerikai–ukrán egyeztetéseket követte, és egyértelműen a rendezési folyamat meghiúsítását szolgálta. Dmitrij Medvegyev egyenesen úgy fogalmazott: A büdös kijevi gazember megpróbálja kisiklatni a konfliktus rendezését.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 6:29
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke éles hangvételű üzenetben reagált Forrás: AFP
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke éles hangvételű üzenetben reagált az eseményekre. Úgy fogalmazott, hogy Volodimir Zelenszkijnek élete hátralévő részét bujkálva kell töltenie, miután Ukrajna drónokkal támadta meg az orosz elnök rezidenciáját – számolt be róla a TASZSZ.

Súlyos eszkalációs kísérletként értékelik azt a dróntámadást, amely Vlagyimir Putyin állami rezidenciáját célozta
Súlyos eszkalációs kísérletként értékelik azt a dróntámadást, amely Vlagyimir Putyin állami rezidenciáját célozta Fotó: AFP

Medvegyev az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében nem hagyott kétséget álláspontja felől. Szerinte „a büdös kijevi gazember” tudatosan próbálja megakadályozni a konfliktus rendezését, mert háborút akar. Mint írta: 

Mostantól Zelenszkij számára nem marad más, mint az állandó rejtőzködés.

Az orosz külügyminiszter részleteket is közölt az akcióról. Szergej Lavrov hétfőn újságíróknak elmondta: december 28-ról 29-re virradó éjjel Ukrajna terrortámadást hajtott végre Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen. Tájékoztatása szerint összesen 91 pilóta nélküli légi járművet indítottak, amelyeket az orosz légvédelem mind megsemmisített. Lavrov hangsúlyozta: sem személyi sérülésről, sem anyagi kárról nem érkezett jelentés.

A Kreml szerint a támadás politikai üzenete egyértelmű. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte: 

Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy a dróntámadás „valójában közvetlenül” az amerikai–ukrán tárgyalások után történt Floridában. 

Putyin a beszélgetés során figyelmeztetett: az ilyen terrorcselekmények nem maradnak válasz nélkül. Az ügy Washingtonban is reakciókat váltott ki. Donald Trump később újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy dühös a támadás miatt, és hangsúlyozta: az efféle lépések nem viszik közelebb a feleket a békéhez. 

Szerinte az erődemonstrációk és provokációk éppen azokat az erőfeszítéseket ássák alá, amelyek a konfliktus lezárását céloznák.

Moszkvában mindeközben egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a kijevi vezetés nem érdekelt a tárgyalásos megoldásban. Az orosz értékelés szerint a Putyin elleni dróntámadás nem elszigetelt incidens, hanem tudatos kísérlet arra, hogy ellehetetlenítsék a diplomáciai rendezést.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP)

