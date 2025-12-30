Moszkvából üzentek: Zelenszkij többé nincs biztonságban

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke éles hangvételű üzenetben reagált az eseményekre. Úgy fogalmazott, hogy Volodimir Zelenszkijnek élete hátralévő részét bujkálva kell töltenie, miután Ukrajna drónokkal támadta meg az orosz elnök rezidenciáját – számolt be róla a TASZSZ.

Súlyos eszkalációs kísérletként értékelik azt a dróntámadást, amely Vlagyimir Putyin állami rezidenciáját célozta Fotó: AFP

Medvegyev az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében nem hagyott kétséget álláspontja felől. Szerinte „a büdös kijevi gazember” tudatosan próbálja megakadályozni a konfliktus rendezését, mert háborút akar. Mint írta:

Mostantól Zelenszkij számára nem marad más, mint az állandó rejtőzködés.

Az orosz külügyminiszter részleteket is közölt az akcióról. Szergej Lavrov hétfőn újságíróknak elmondta: december 28-ról 29-re virradó éjjel Ukrajna terrortámadást hajtott végre Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen. Tájékoztatása szerint összesen 91 pilóta nélküli légi járművet indítottak, amelyeket az orosz légvédelem mind megsemmisített. Lavrov hangsúlyozta: sem személyi sérülésről, sem anyagi kárról nem érkezett jelentés.