ZelenszkijKijevlondoni nagykövetZaluzsnijlemondás

Bajban Zelenszkij, hazatérhet a közvetlen riválisa

Január elején bejelentheti lemondását londoni nagyköveti posztjáról Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg volt főparancsnoka. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Zaluzsnij célja egyértelműen a visszatérés Kijevbe.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 10:56
Zaluzsnij távozhat londoni nagyköveti posztjáról Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valerij Zaluzsnij, Volodimir Zelenszkij egyik legismertebb politikai ellenfele január elején távozhat londoni nagyköveti posztjáról – erről a Radio NV számolt be forrásaira hivatkozva. A korábbi főparancsnok döntését információk szerint már hetekkel ezelőtt jelezte az ukrán elnöknek, amikor Kijevben tartózkodott.

Zaluzsnij és Zelenszkij több lehetséges jövőbeli pozícióról is egyeztetett
Zaluzsnij és Zelenszkij több lehetséges jövőbeli pozícióról is egyeztetett. Fotó: AFP

Az Unian értesülései szerint Zaluzsnij és Zelenszkij több lehetséges jövőbeli pozícióról is egyeztetett. Szóba került a miniszterelnöki tisztség, valamint az Elnöki Hivatal vezetése is, ám Zaluzsnij egyik lehetőség iránt sem mutatott érdeklődést.

Egyes értesülések szerint a volt főparancsnok már egy ideje mérlegeli egy washingtoni nagyköveti kinevezés lehetőségét, de az sem zárható ki, hogy ismét a hadsereg élére térne vissza.

Ezekben a kérdésekben azonban eddig nem született döntés, és az amerikai nagykövet leváltásáról sem zajlanak tárgyalások.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Zaluzsnij célja egyértelműen a visszatérés Kijevbe. 

Mint fogalmazott, a döntést akár január 4–5-én nyilvánosságra is hozhatja, amennyiben addig nem történik olyan fejlemény, amely megváltoztatná az álláspontját.

Zaluzsnijt 2024. február 8-án menesztették az ukrán fegyveres erők főparancsnoki posztjáról. Három hónappal később, május 9-én nevezték ki Ukrajna nagy-britanniai nagykövetévé, ami már akkor is politikai üzenetként értelmezhető lépés volt.

Zelenszkij lényegében száműzte Zaluzsnijt
Zelenszkij lényegében száműzte Zaluzsnijt. Fotó: AFP

A volt főparancsnok korábban többször is megszólalt az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról. Álláspontja szerint Ukrajna békére törekszik, az igazságos befejezés azonban csak az ország területi integritásának helyreállításával, Oroszország felelősségre vonásával és olyan biztonsági garanciákkal képzelhető el, amelyek kizárják, hogy Moszkvából a jövőben újabb fenyegetés érje Európát.

Nukleáris fegyverkezést sürget Ukrajnának Zaluzsnij

December elején Zaluzsnij hosszú cikkben elmélkedett a háború lezárásáról. Szerinte Ukrajnának a NATO-ban a helye, és nukleáris fegyverekre van szüksége a hosszú távú békéhez. Ukrajna londoni nagykövete szerint a háború 2014-ben kezdődött a Krím elfoglalásával, Oroszország célja pedig egyértelműen Ukrajna mint ország felszámolása volt. Ez azonban – hála az ukrán emberek bátorságának – nem valósulhatott meg. Zaluzsnij szerint az oroszok eredeti terve a gyors és elsöprő erő taktikája volt, amit az ellenállás miatt mára felváltott a felőrlés taktikája. 

A 2024-es és 2025-ös események – a frontvonalon elért kisebb eredmények ellenére – azt mutatják, hogy egy ilyen stratégia abszolút hatékony Oroszország politikai céljainak elérésére irányuló erőfeszítéseiben

– emelte ki. 

Borítókép: Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Robbanások Oroszországban – célkeresztben a repülőtér + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu