Bajban Zelenszkij, hazatérhet a közvetlen riválisa

Valerij Zaluzsnij, Volodimir Zelenszkij egyik legismertebb politikai ellenfele január elején távozhat londoni nagyköveti posztjáról – erről a Radio NV számolt be forrásaira hivatkozva. A korábbi főparancsnok döntését információk szerint már hetekkel ezelőtt jelezte az ukrán elnöknek, amikor Kijevben tartózkodott.

Zaluzsnij és Zelenszkij több lehetséges jövőbeli pozícióról is egyeztetett. Fotó: AFP

Az Unian értesülései szerint Zaluzsnij és Zelenszkij több lehetséges jövőbeli pozícióról is egyeztetett. Szóba került a miniszterelnöki tisztség, valamint az Elnöki Hivatal vezetése is, ám Zaluzsnij egyik lehetőség iránt sem mutatott érdeklődést.

Egyes értesülések szerint a volt főparancsnok már egy ideje mérlegeli egy washingtoni nagyköveti kinevezés lehetőségét, de az sem zárható ki, hogy ismét a hadsereg élére térne vissza.

Ezekben a kérdésekben azonban eddig nem született döntés, és az amerikai nagykövet leváltásáról sem zajlanak tárgyalások.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Zaluzsnij célja egyértelműen a visszatérés Kijevbe.

Mint fogalmazott, a döntést akár január 4–5-én nyilvánosságra is hozhatja, amennyiben addig nem történik olyan fejlemény, amely megváltoztatná az álláspontját.