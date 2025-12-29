Bajban Zelenszkij, hazatérhet a közvetlen riválisa

Valerij Zaluzsnij, Volodimir Zelenszkij egyik legismertebb politikai ellenfele január elején távozhat londoni nagyköveti posztjáról – erről a Radio NV számolt be forrásaira hivatkozva. A korábbi főparancsnok döntését információk szerint már hetekkel ezelőtt jelezte az ukrán elnöknek, amikor Kijevben tartózkodott.
Az Unian értesülései szerint Zaluzsnij és Zelenszkij több lehetséges jövőbeli pozícióról is egyeztetett. Szóba került a miniszterelnöki tisztség, valamint az Elnöki Hivatal vezetése is, ám Zaluzsnij egyik lehetőség iránt sem mutatott érdeklődést.
Egyes értesülések szerint a volt főparancsnok már egy ideje mérlegeli egy washingtoni nagyköveti kinevezés lehetőségét, de az sem zárható ki, hogy ismét a hadsereg élére térne vissza.
Ezekben a kérdésekben azonban eddig nem született döntés, és az amerikai nagykövet leváltásáról sem zajlanak tárgyalások.
Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Zaluzsnij célja egyértelműen a visszatérés Kijevbe.
Mint fogalmazott, a döntést akár január 4–5-én nyilvánosságra is hozhatja, amennyiben addig nem történik olyan fejlemény, amely megváltoztatná az álláspontját.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!