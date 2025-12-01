Valerij ZaluzsnyiOroszországUkrajnaorosz-ukrán háború

Nukleáris fegyverkezést sürget Ukrajnának Zaluzsnij

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij legnagyobb riválisa hosszú cikkben elmélkedett a háború lezárásáról. Valerij Zaluzsnij szerint Ukrajnának a NATO-ban a helye, és nukleáris fegyverekre van szüksége a hosszútávú békéhez.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 15:15
Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij egyik legnagyobb politikai ellenfele hosszú cikket közölt a Telegraph hasábjain. Valerij Zaluzsnij szerint a békéhez biztonsági garanciák, Ukrajna NATO–csatlakozása és nukleáris fegyverek kellenek – írja az Origo. 

Valerij Zaluzsnij szerint a háború 2014-ben kezdődött a Krím elfoglalásával
Fotó: NIKLAS HALLE'N / AFP

Ukrajna londoni nagykövete szerint a háború 2014-ben kezdődött a Krím elfoglalásával, Oroszország célja pedig egyértelműen Ukrajna mint ország felszámolása volt. Ez azonban – hála az ukrán emberek bátorságának – nem valósulhatott meg. Zaluzsnij szerint az oroszok eredeti terve a gyors és elsöprő erő taktikája volt, amit az ellenállás miatt mára felváltott a felőrlés taktikája. 

A 2024-es és 2025-ös események – a frontvonalon elért kisebb eredmények ellenére – azt mutatják, hogy egy ilyen stratégia abszolút hatékony Oroszország politikai céljainak elérésére irányuló erőfeszítéseiben

– emelte ki. 

A háború azonban nem fog lezárulni a diplomata szerint még akkor sem, ha Oroszország megkapja Donyeck megyét, hiszen Zaluzsnij szerint ebben az esetben még mindig nem teljesültek a politikai célok. Oroszország olyan feltételeket igyekszik teremteni, amelyek lehetővé teszik Ukrajna összeomlását katonai, gazdasági és politikai fronton egyszerre – fogalmazott. 

Épp ezen okok miatt Zaluzsnij szerint egyértelmű, hogy egy olyan békére van szükség, ami biztonsági garanciákat tartalmaz, miután egy elsietett békekötés végső soron Ukrajna megszűnését is jelentené. A biztonsági garanciák tekintetében azonban egész vad dolgokat vetett fel a nagykövet. 

Az ilyen biztonsági garanciák magukban foglalhatják Ukrajna NATO-csatlakozását, nukleáris fegyverek telepítését ukrán területen, vagy egy nagy szövetséges katonai kontingens telepítését, amely képes szembeszállni Oroszországgal

– fogalmazott. 

Zaluzsnij ugyanakkor arra nem tért ki, hogy ez hogyan lenne lehetséges, hiszen Oroszország már többször is jelezte, hogy Ukrajna NATO–csatlakozását vörös vonalnak tekintik.  

Borítókép: Valerij Zaluzsnyi, Ukrajna londoni nagykövete (Fotó: AFP)

 

