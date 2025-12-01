Nukleáris fegyverkezést sürget Ukrajnának Zaluzsnij

Volodimir Zelenszkij egyik legnagyobb politikai ellenfele hosszú cikket közölt a Telegraph hasábjain. Valerij Zaluzsnij szerint a békéhez biztonsági garanciák, Ukrajna NATO–csatlakozása és nukleáris fegyverek kellenek – írja az Origo.

Valerij Zaluzsnij szerint a háború 2014-ben kezdődött a Krím elfoglalásával

Fotó: NIKLAS HALLE'N / AFP

Ukrajna londoni nagykövete szerint a háború 2014-ben kezdődött a Krím elfoglalásával, Oroszország célja pedig egyértelműen Ukrajna mint ország felszámolása volt. Ez azonban – hála az ukrán emberek bátorságának – nem valósulhatott meg. Zaluzsnij szerint az oroszok eredeti terve a gyors és elsöprő erő taktikája volt, amit az ellenállás miatt mára felváltott a felőrlés taktikája.

A 2024-es és 2025-ös események – a frontvonalon elért kisebb eredmények ellenére – azt mutatják, hogy egy ilyen stratégia abszolút hatékony Oroszország politikai céljainak elérésére irányuló erőfeszítéseiben

– emelte ki.