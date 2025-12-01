Zelenszkij elhagyta Ukrajnát + videó

Zelenszkij feleségével, Olena Zelenszkával együtt érkezett a francia fővárosba, ahol a párizsi Élysée-palotában fogadta őt Macron. A francia elnöki hivatal előző héten közölte, hogy a két vezető a „igazságos és tartós béke feltételeiről” tárgyal. Az ukrán média szerint a találkozó keretében a két elnök látogatást tesz a francia Dassault Aviation repülőgépgyártó vállalat termelőüzemeiben is.

Zelenszkij és felesége Franciaországba utazott (Fotó: AFP)

Ez már Zelenszkij tizedik látogatása Franciaországban a teljes körű orosz invázió 2022-es kitörése óta, és a második az elmúlt hetekben.

Zelenszkij nehéz helyzetben

A legutóbbi, november 17-i találkozón a két elnök megállapodást írt alá potenciális nagy volumenű fegyverszállításokról, köztük 100 Dassault Rafale vadászgépről, amelyekkel Ukrajna légierejét erősítenék meg.

Ukrajna egyre nehezebb helyzetben van a háborúban: egy korrupciós botrány előzte meg Zelenszkij legközelebbi munkatársa, Andrij Jermak lemondását, miközben az Egyesült Államok nyomást gyakorol egy gyors, de potenciálisan Ukrajna számára kedvezőtlen békemegállapodás megkötésére.

Az európai háborúpárti vezetők lázasan reagálnak Donald Trump amerikai elnök béketervére, amely eredeti formájában Ukrajna területi engedményeit, NATO-csatlakozási reményeinek feladását és hadseregének méretének korlátozását írta volna elő.

A tervet azóta módosították a november 23-i genfi ukrán–amerikai–európai tárgyalások során, majd tovább finomították a floridai megbeszéléseken, hogy elfogadhatóbb legyen Kijev számára.

Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff várhatóan december 2-án Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a megállapodás részleteit az orosz oldallal is egyeztessék.

Az Axios információi szerint Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, aki a floridai amerikai tárgyalásokat vezette, Párizsban találkozik Zelenszkijjel, hogy tájékoztassa őt az eredményekről. Zelenszkij a floridai tárgyalásokat „konstruktívnak” minősítette, de hozzátette: „néhány kemény kérdés még mindig meg kell oldani”.

Képviselőink a következő napokban visszatérnek Európába, és miután beszéltünk velük, valamint megkaptuk a teljes jelentést a tárgyalásokról, döntünk a további lépéseinkről

– tette hozzá.