Nemzetközi támogatás Orbán Viktornak: a világ számos pontjáról érkeztek üzenetek vezető politikusoktól + videók

Számos vezető politikus szólalt fel Orbán Viktor mellett. A magyar miniszterelnököt szuverenista vezetőként, bátor államférfiként és következetes nemzeti politikusként jellemezték, egyúttal Magyarország szerepét is kiemelték a mostani, bizonytalan időszakban.

Számos vezető politikus szólalt fel Orbán Viktor mellett Fotó: MTI

A magyar kormányfő nemzetközi elismertségét jelzi, hogy számos vezető nyilvános üzenetben fejezte ki támogatását. Többen hangsúlyozták: Orbán Viktor nemcsak hazájában, hanem Európa egészében is meghatározó szereplő.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiemelkedő államférfiként méltatta Orbán Viktort.

Hangsúlyozta: a világnak hazaszerető, józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetőkre van szüksége, és a magyar kormányfő ilyen politikus. A videóban felidézte:

Huszonöt éve ismerem Orbán Viktort. Izraelbe látogatott, és tanulni akart a gazdasági sikereink tapasztalataiból. Azt kereste, miként lehet ezt Magyarország gazdasági sikerévé átültetni. Azóta szoros barátság alakult ki közöttünk, és az ő vezetése alatt országaink között is kiváló kapcsolat jött létre. Tiszteletben tartjuk egymás nemzeti jogait. Megértjük egymást, és segítjük egymást a nemzetközi színtéren.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiemelkedő államférfiként méltatta Orbán Viktort Fotó: AFP

Rámutatott: a biztonságot nem lehet adottnak venni. Ki kell vívni, és folyamatosan meg kell védeni. Ehhez józan gondolkodású, stratégiai látásmóddal rendelkező, határozott kezű és hazájukat nyíltan szerető vezetőkre van szükség. Kitartásra és bátorságra van szükség.

És úgy gondolom, Orbán Viktor mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik.

Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség ahhoz, hogy megvédje az országát és a népét – zárta gondolatait.

Az olasz politikából is több támogató üzenet érkezett. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy pártja, a Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll. Szerinte Magyarország hosszú utat járt be, és bebizonyította, hogyan lehet ellenállni a brüsszeli nyomásgyakorlásnak. Salvini sok sikert kívánt a kormánypártnak a közelgő választáson.