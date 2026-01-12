Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Orbán ViktorGiorgia MeloniFideszBrüsszelAndrej BabisMatteo SalviniNetanjahuAlice WeidelMarine Le PenAlekszandar Vucsics

Nemzetközi támogatás Orbán Viktornak: a világ számos pontjáról érkeztek üzenetek vezető politikusoktól + videók

Orbán Viktort és Magyarországot is méltatták a világ vezető politikusai: a köszöntő videóüzenetek a Fidesz kongresszusán hangzottak el. Összeállításunkban bemutatjuk, kik és milyen okokból dicsérték a magyar miniszterelnököt.

Sebők Barbara
2026. 01. 12. 5:35
Nemzetközi támogatás Orbán Viktornak: üzenetek érkeztek a világ számos pontjáról Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Számos vezető politikus szólalt fel Orbán Viktor mellett. A magyar miniszterelnököt szuverenista vezetőként, bátor államférfiként és következetes nemzeti politikusként jellemezték, egyúttal Magyarország szerepét is kiemelték a mostani, bizonytalan időszakban.

Számos vezető politikus szólalt fel Orbán Viktor mellett
Számos vezető politikus szólalt fel Orbán Viktor mellett Fotó: MTI

A magyar kormányfő nemzetközi elismertségét jelzi, hogy számos vezető nyilvános üzenetben fejezte ki támogatását. Többen hangsúlyozták: Orbán Viktor nemcsak hazájában, hanem Európa egészében is meghatározó szereplő.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiemelkedő államférfiként méltatta Orbán Viktort. 

Hangsúlyozta: a világnak hazaszerető, józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetőkre van szüksége, és a magyar kormányfő ilyen politikus. A videóban felidézte:

Huszonöt éve ismerem Orbán Viktort. Izraelbe látogatott, és tanulni akart a gazdasági sikereink tapasztalataiból. Azt kereste, miként lehet ezt Magyarország gazdasági sikerévé átültetni. Azóta szoros barátság alakult ki közöttünk, és az ő vezetése alatt országaink között is kiváló kapcsolat jött létre. Tiszteletben tartjuk egymás nemzeti jogait. Megértjük egymást, és segítjük egymást a nemzetközi színtéren.

Teherán szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavai „aláássák a nemzeti egységet”
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiemelkedő államférfiként méltatta Orbán Viktort Fotó: AFP

Rámutatott: a biztonságot nem lehet adottnak venni. Ki kell vívni, és folyamatosan meg kell védeni. Ehhez józan gondolkodású, stratégiai látásmóddal rendelkező, határozott kezű és hazájukat nyíltan szerető vezetőkre van szükség. Kitartásra és bátorságra van szükség. 

És úgy gondolom, Orbán Viktor mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. 

Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség ahhoz, hogy megvédje az országát és a népét – zárta gondolatait.

Az olasz politikából is több támogató üzenet érkezett. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy pártja, a Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll. Szerinte Magyarország hosszú utat járt be, és bebizonyította, hogyan lehet ellenállni a brüsszeli nyomásgyakorlásnak. Salvini sok sikert kívánt a kormánypártnak a közelgő választáson. 

Ez egy döntő pillanat, amikor világos kihívást intéztek a magyar néphez és egész Európához. A bátorság, az identitás és a felelősségvállalás választása ez. A Liga mellettetek áll. Büszkék vagyunk arra az útra, amelyet Európában közösen jártunk be, és amely 2024-ben a Patrióták frakció megszületéséhez vezetett – ez ma az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportja, és további növekedés előtt áll. És mindenekelőtt barátok vagyunk, még azelőtt is, hogy szövetségesek lennénk.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy pártja, a Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll
Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy pártja, a Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll Fotó: AFP

Salvini szerint a közös küzdelmek azt bizonyítják, hogy létezik alternatíva a mai Európai Unióval szemben: szerinte nemet lehet mondani Brüsszel diktátumaira és zsarolására, és egy másik Európa is elképzelhető. Úgy fogalmazott, ma az Európai Unió és Európa két külön fogalom, amelyek egyre távolabb kerülnek egymástól. Azt mondta, miközben sokan kizárólag a háború nyelvén beszélnek, a Fidesz Magyarországon – a Ligához hasonlóan Olaszországban – a békét, az állampolgárok biztonságát és a nemzetek védelmét képviseli. 

Hangsúlyozta: a közelgő, sorsdöntő választás előtt az üzenet világos: aki békét akar, az a Fideszre szavaz.

A Tisza Pártot egy olyan baloldali koalícióként írta le, amely szerinte Brüsszel érdekeit a nemzeti érdekek elé helyezi, és kész csatlakozni az eurobürokraták háborús törekvéseihez. Végül Olaszországból megköszönte a következetességet, és arra biztatott, hogy folytassák az együttműködést a népek Európájáért.

Giorgia Meloni angol nyelven üzent. Az olasz miniszterelnök barátjának nevezte Orbán Viktort és így fogalmazott:

Időnként lehetnek nézetkülönbségeink, de tudjuk, hogyan értsük meg egymást, mert magasabb értékek kötnek össze bennünket: a barátságunk, a tanítványaink iránti szeretetünk, valamint a nemzeteink közötti mély kötelék, amelyet közös örökségünk és gyönyörű zászlóink három színe egyesít.

Giorgia Meloni szerint közösen egy olyan Európa mellett állnak ki, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, büszke kulturális és vallási gyökereire és identitására, határozottan védi határait és biztonságát, védi a családokat, valamint pragmatikusan lép fel a termelők védelmében a bürokratikus túlszabályozással és az ideológiai zöld törekvésekkel szemben. 

Mint mondta, ezek az elvek Európa-szerte háttérbe szorulnak, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Magyarországon továbbra is érvényesülnek, végül Isten áldását kérte mindazokra, akik ezért dolgoznak.

Marine Le Pen szerint a magyarok egy kivételes intelligenciájú és kitartó vezetőre számíthatnak Orbán Viktor személyében. 

A francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, és sok sikert kívánt a közelgő választáshoz. Így fogalmazott: Önök is tudják, hogy a Nemzeti Tömörülést és a Fideszt összekötő kötelékek túlmutatnak a politikán. Ennyi év után a kölcsönös megbecsülést és tiszteletet még mélyebb kötelékek váltották fel: a bizalom, a szolidaritás, és mindenekelőtt a barátság és a testvériség.

Az olyan vezetőknek köszönhetően, mint Viktor, Európában erősödik a hazafiak, a nemzetek és a szuverén népek védelmezőinek tábora. Hamarosan, amikor ezt a győzelmet teljessé tesszük, vissza fogunk emlékezni ezekre a testvéri egységben megélt pillanatokra, amelyeket az elmúlt évek során építettünk fel, hogy népeinknek azt a jövőt kínáljuk, amelyet megérdemelnek.

Alice Weidel, a német AfD vezetője hangsúlyozta: Európa minden szuverenista politikusa Orbán Viktor győzelmét reméli. 

Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban több alkalommal is lehetősége volt Magyarországra látogatni, és személyesen beszélhetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. Szerinte az Európai Unió ma ellenségként kezeli a magyar kormányfőt, a háborús uszítás pedig az uniós politika szerves része, akárcsak a szabadságjogok megsértése. Weidel egyúttal kijelentette, hogy szégyelli német polgártársait, Ursula von der Leyent és Manfred Webert. Úgy fogalmazott:

Meggyőződésem szerint Orbán Viktor az európai államok szuverenitásának és szabadságának garanciája. Tíz évvel ezelőtt bátran szembeszállt a tömeges migrációval. Ma pedig a békéért dolgozik Ukrajnában, Európa érdekében. Egyetlen más állam- vagy kormányfő sem teszi ezt.

Weidel szerint Orbán Viktort éppen ezért támadják az Európai Unióban. Meglátása szerint az Európai Unió a háborús uszítás, a megfigyelés, az autokratikus működés, a gyámkodás és a szabadságjogok korlátozásának rendszere. Hozzátette, mindezt még hosszan lehetne sorolni. Végezetül sok sikert kívánt a közelgő választásokhoz, hangsúlyozva, hogy 

Európának szüksége van Magyarországra és Orbán Viktorra, és meglátása szerint az egész szuverén Európa a magyar miniszterelnökre tesz ennél a választásnál.

A cseh miniszterelnök, Andrej Babis szerint Orbán Viktor valóban Európa egyik legfontosabb politikusa, aki minden helyzetben Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviseli. 

Üzenetében igaz magyarnak nevezte a miniszterelnököt, és arra figyelmeztetett: Európa túlélése közös ügy, amelyben kulcsszerepe van a nemzeti érdekek védelmének.

Hozzátette: „A Patrióták meg akarják menteni Európát, mert látjuk, mi történik a zöld átállás kapcsán és az illegális bevándorlás kapcsán”.

A szerb elnök, Alekszandar Vucsics bátor és tisztességes politikusként jellemezte a magyar miniszterelnököt. Szerinte 

Orbán Viktor megbecsülést érdemel, mert még soha senki nem tudta rávenni arra, hogy hazája érdekei ellen cselekedjen.

Vucsics külön méltatta a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkát.

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke felidézte: Ausztriát és Magyarországot hosszú közös történelem és szoros barátság köti össze. 

Az Európai Unió szintjén vállvetve haladunk a Patrióták Európáért szövetségében. Közösen küzdünk az Európai Unió megreformálásáért, azért, hogy visszatérjünk az erős nemzetállamok Európájához. Magyarország, élén Orbán Viktor miniszterelnökkel, ezek közé az erős nemzetállamok közé tartozik. 

A politikus úgy fogalmazott, Magyarország minden szinten rámutat az európai hibás döntésekre, különösen a migráció területén, és nem enged a brüsszeli nyomásnak akkor sem, ha az uniós források befagyasztásával próbálják megtörni. Szerinte Orbán Viktor jelenti a garanciát arra, hogy az ország továbbra is az erős és bátor úton haladjon, amelyből más nemzetek is erőt meríthetnek. 

Hozzátette: Európa csak így vehet pozitív irányt, ezért büszke arra, hogy a Fidesszel és más hazafias pártokkal együtt dolgozhat a kontinens megújításán.

Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke, volt lengyel kormányfő úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor vezetésével Magyarország fontos pillére a biztonságnak a jelenlegi bizonytalan időkben. 

Hozzátette: hisz abban, hogy a magyar hazafiak ereje hozzájárul a szuverén államok győzelméhez.

A spanyol Patrióták vezetője, Santiago Abascal igazi hazafinak és remek barátnak nevezte Orbán Viktort.

Szerinte a magyar kormányfő bebizonyította, hogy létezik alternatívája a globalizmusnak és a woke-izmusnak. 

Abascal kiemelte: a közelgő választás tétje nem csupán egy párt vagy egy politikus sorsa, hanem Magyarország szuverenitása és határainak védelme.

Argentína elnöke, Javier Milei Isten áldását kérte mindazokra, akik a szabadságért küzdenek.

Orbán Viktor a nyugati világ bástyájává tette Magyarországot egy olyan Európában, amelyet elnyel a sötétség

 – mondta.

Orbán Viktor: Megint jól nézünk ki

Orbán Viktor több bejegyzésben is felidézte a Fidesz szombati jelöltállító kongresszusát a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre.

A teljes közvetítést a Fidesz-kongresszusáról itt tekintheti meg:

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu