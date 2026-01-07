Babis húzott egy határt

Paříž právě teď 😎🇫🇷 pic.twitter.com/pO7hTBPKx2 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 6, 2026

Babis nem küld katonákat Ukrajnába

Andrej Babis szerint a hajlandók koalíciójának keddi párizsi tárgyalása fontos volt, az ott elfogadott közös nyilatkozat néhány pontja azonban Prága számára elfogadhatatlan.

Csehország például soha nem küld katonákat Ukrajnába.

– Úgy tudom, hogy ezt egyebek között például Olaszország, Lengyelország vagy Lettország sem tervezi – jegyezte meg a cseh politikus. A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót – írta a CTK hírügynökség.