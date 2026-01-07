BabisUkrajnaAndrej BabisCsehországUkrajna támogatásalőszerszállítmányorosz-ukrán háború

Babis húzott egy határt

Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad – közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök az X közösségi hálózaton kedden késő este, miután Párizsban részt vett az úgynevezett hajlandók koalíciójának tanácskozásán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 07. 9:07
Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad
Andrej Babis azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között. Csehország két éve jelentette be, hogy nemzetközi kezdeményezést indít nagy kaliberű lőszerek beszerzésére az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna számára. A kezdeményezés jövője a cseh nemzetbiztonsági tanács szerdai ülésének napirendjén is szerepel.

Babis Párizsban részt vett a Hajlandók koalíciójának tanácskozásán
Babis Párizsban részt vett a hajlandók koalíciójának tanácskozásán.

Bár a nemzetbiztonsági tanács ülése, amelyen újabb részleteket tudok meg a lőszerbeszerzési kezdeményezésről, még előttünk van, az eddigi tárgyalások alapján és a koalíciós partnerekkel egyetértésben úgy döntöttem, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezést nem fogjuk leállítani

– mondta Andrej Babis cseh újságíróknak.

A projekt folytatódni fog, és Csehország a koordinátor szerepét fogja betölteni. A cseh polgárok pénze a kezdeményezésre azonban nem fog menni

– szögezte le a kormányfő. A cseh kormányhivatal által később kiadott közleményben Andrej Babis úgy fogalmazott, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezésnek átláthatónak és korrupciómentesnek kell lennie. A cseh kormány az állami költségvetésből nem ad pénzt a kezdeményezésre, azt a részt vevő országoknak kell bebiztosítaniuk – tette hozzá.

Babis nem küld katonákat Ukrajnába

Andrej Babis szerint a hajlandók koalíciójának keddi párizsi tárgyalása fontos volt, az ott elfogadott közös nyilatkozat néhány pontja azonban Prága számára elfogadhatatlan. 

Csehország például soha nem küld katonákat Ukrajnába.

– Úgy tudom, hogy ezt egyebek között például Olaszország, Lengyelország vagy Lettország sem tervezi – jegyezte meg a cseh politikus. A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót – írta a CTK hírügynökség.

 

Az Ukrajnát támogató országok kidolgozták a biztonsági garanciák katonai tervét

A tegnapi találkozón az Ukrajnát támogató országok kidolgozták a biztonsági garanciák katonai válaszlépéseinek tervét egy esetleges újabb támadás megállítására. Ennek értelmében a biztonsági protokollok azt irányozzák elő, hogy 

egy esetleges újabb támadásra az ukrajnai erők 24 órán belül, a hajlandók koalíció országai 48 órán belül, az Egyesült Államok pedig 72 órán belül

tegyék meg a szükséges válaszlépéseket.

 

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

