Babis húzott egy határt

Andrej Babis azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között. Csehország két éve jelentette be, hogy nemzetközi kezdeményezést indít nagy kaliberű lőszerek beszerzésére az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna számára. A kezdeményezés jövője a cseh nemzetbiztonsági tanács szerdai ülésének napirendjén is szerepel.
Bár a nemzetbiztonsági tanács ülése, amelyen újabb részleteket tudok meg a lőszerbeszerzési kezdeményezésről, még előttünk van, az eddigi tárgyalások alapján és a koalíciós partnerekkel egyetértésben úgy döntöttem, hogy a lőszerbeszerzési kezdeményezést nem fogjuk leállítani
– mondta Andrej Babis cseh újságíróknak.
