Az Ukrajnát támogató országok kidolgozták a biztonsági garanciák katonai tervét

Nicusor Dan a román médiának kifejtette: a vezérkari főnökök, nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével kidolgozott, nem nyilvános dokumentum tételesen lebontja a részt vevő országok felelősségét az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák tekintetében.

Nicusor Dan szerint a tettre készek koalíciója kidolgozta az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat (Fotó: AFP)

A román elnök kiemelte: fontos, hogy párizsi tanácskozáson részt vettek Donald Trump amerikai elnök küldöttei is, valamint az, hogy az Egyesült Államok koordináló szerepet vállal abban a nemzetközi erőfeszítésben, amely biztonsági garanciákat nyújt egy eljövendő békemegállapodás betartásához.

Kifejtette: a biztonsági protokollok azt irányozzák elő, hogy egy esetleges újabb támadásra az ukrajnai erők 24 órán belül, a tettre kész koalíció országai 48 órán belül, az Egyesült Államok pedig 72 órán belül tegyék meg a szükséges válaszlépéseket.

A párizsi tanácskozáson elfogadott biztonsági garanciák négy pillérre épülnek: ezek egyike az ukrán hadsereg megfelelő felszerelése, a másik három pedig a szárazföldi, légvédelmi és haditengerészeti reagáló mechanizmus előkészítése, amelyek mindegyikénél a koalíció egy-egy országa vállal irányító szerepet – részletezte a román elnök.

Nicusor Dan megerősítette: Románia nem küld békefenntartó katonákat Ukrajnába, de szomszédos országként továbbra is logisztikai támogatást fog nyújtani az Ukrajnába küldendő katonai felszerelések célba juttatásához és fegyverkezési programok lebonyolításához.

Borítókép: Nicusor Dan román elnök (Fotó: AFP)