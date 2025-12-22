Referendumot kezdeményez a román elnök a bírák és ügyészek körében

Románia elnöke, Nicusor Dan vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy korábbi felhívására mintegy kétezer oldalnyi üzenetet kapott a bíráktól és ügyészektől, akik az igazságszolgáltatási rendszer működésének gondjait részletezték, de a hétfőre meghirdetett személyes találkozóra – az esetleges következményektől tartva – nagyon kevesen szándékoznak elmenni. Sőt több bíró és ügyész jelezte, hogy csak akkor lenne hajlandó szóban is beszélni az igazságszolgáltatás gondjairól, ha névtelenséget garantálnak számára.

Románia elnöke konzultációval derítené ki, hogy mi folyik a bíróságokon (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az elnök bejelentette, hogy hétfőn nyilvános beszélgetésre várja azokat, akik vállalják mondanivalójukat, később pedig azok is lehetőséget kapnak beszélni vele, akik ezt bizalmasan, négyszemközt akarják megtenni. Ha a nyilvános beszélgetésen konkrét vádak hangzanak majd el, akkor szerveznek egy másik nyilvános találkozót is, amelyen az érintettek megvédhetik magukat, ismertethetik a maguk álláspontját – részletezte a sajtótájékoztatóról beszámoló Agerpres hírügynökség.