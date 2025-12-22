románianicusor danigazságszolgáltatás

Referendumot kezdeményez a román elnök a bírák és ügyészek körében

„Referendumot" kezdeményez Nicusor Dan román államfő a bírák és ügyészek körében szakmai szervezetük, a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) működéséről. Felvetését azonban ellenzéki képviselők egy csoportja alkotmányellenesnek tartja és Románia elnökének felfüggesztését helyezte kilátásba.

Munkatársunktól
2025. 12. 22. 4:00
Nicusor Dan román elnök Fotó: AFP
Románia elnöke, Nicusor Dan vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy korábbi felhívására mintegy kétezer oldalnyi üzenetet kapott a bíráktól és ügyészektől, akik az igazságszolgáltatási rendszer működésének gondjait részletezték, de a hétfőre meghirdetett személyes találkozóra – az esetleges következményektől tartva – nagyon kevesen szándékoznak elmenni. Sőt több bíró és ügyész jelezte, hogy csak akkor lenne hajlandó szóban is beszélni az igazságszolgáltatás gondjairól, ha névtelenséget garantálnak számára.

Románia elnöke konzultációval derítené ki, hogy mi folyik a bíróságokon
Románia elnöke konzultációval derítené ki, hogy mi folyik a bíróságokon (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az elnök bejelentette, hogy hétfőn nyilvános beszélgetésre várja azokat, akik vállalják mondanivalójukat, később pedig azok is lehetőséget kapnak beszélni vele, akik ezt bizalmasan, négyszemközt akarják megtenni. Ha a nyilvános beszélgetésen konkrét vádak hangzanak majd el, akkor szerveznek egy másik nyilvános találkozót is, amelyen az érintettek megvédhetik magukat, ismertethetik a maguk álláspontját – részletezte a sajtótájékoztatóról beszámoló Agerpres hírügynökség.

Nicusor Dan szerint a bíráktól és ügyészektől érkezett üzenetekből az a következtetés vonható le, hogy a CSM, illetve a bíróságok vezetőségi tagjainak egy része nem a köz érdekében dolgozik, hanem szűk csoportérdekeket szolgál. 

A román elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezekre a súlyos vádakra egyelőre nincsenek bizonyítékok, ellenőrzésük pedig időigényes.

Az elnök közölte, az ünnepek elteltével egy olyan – általa „referendumnak” nevezett – konzultációt fog szervezni a bírák és ügyészek körében, amelyen egyetlen kérdés lesz: 

A CSM a köz érdekében jár el, vagy egy, az igazságszolgáltatási rendszeren belüli csoport érdekeit szolgálja?

Ha a megkérdezettek többsége azt válaszolja, hogy CSM a köz érdekében jár el, akkor folytatják a vitát a szükséges törvénymódosításokról, ha azonban zömében azt fogják válaszolni, hogy a Legfelsőbb Bírói Tanács csoportérdekeket szolgál, a „testületnek azonnal távoznia kell” – szögezte le vasárnapi sajtóértekezletén az államfő.

Vasárnap este ellenzéki szenátorok és képviselők egy csoportja bejelentette, hogy álláspontjuk szerint Nicusor Dan megsértette a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét, ezért az elnök felfüggesztését fogja kérni a parlamenttől „az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadások” miatt.

A két házelnöknek címzett kérést a kezdeményezők nevében Ninel Peia, a Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció szenátora írta alá.

Romániában csaknem két hete bontakozott ki éles közéleti vita az igazságszolgáltatás funkcionális függetlenségéről, miután a Recorder oknyomozó portál A foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmjében azt állította, hogy az igazságszolgáltatási rendszer csúcsvezetői adminisztratív módszerekkel akadályozzák a korrupt politikusok és befolyásos üzletemberek büntetőjogi felelősségre vonását. A kétórás dokumentumfilm nézettsége a közzététele óta eltelt 11 nap alatt megközelítette az ötmilliót, az ország nagyvárosaiban pedig estéről estére tüntetők vonultak utcára kifejezni elégedetlenségüket.

Borítókép: Nicusor Dan román elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Haraszti Gyula
idezojelekszeged

A jövő évi választáshoz közeledve is egyre elkeserítőbb helyzetbe kerülnek a magyar ellenzéki választók

Haraszti Gyula avatarja

Újfent kiderült, hogy az általuk a kormány megbuktatására felkent „új megváltó” nemcsak egy önimádó, másokat kihasználó, érzelmileg semmibe vevő, műveletlen, beteges hazudozó, hanem egy virtigli hipokrita is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

