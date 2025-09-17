Itt a román terv, amely komolyan érintheti Székelyföldet

Az egyetlen valódi fegyver, hogy megvédjük Romániát ettől a barbár információs és ideológiai támadástól, ami keletről, de belülről is jön, az, ha megmutatjuk, hogy másképp is lehet csinálni a dolgokat – írta közösségi oldalán a tanácsadó. Egy olyan közigazgatási és gazdasági modellben ragadtunk, ami elérte a határait. Ennek a megváltoztatása rémisztő mindazoknak, akik ma ragaszkodnak hozzá. És azért ragaszkodnak, mert nem tudják elképzelni az életüket és Romániát másképp – írta Radu Burnete. A terv komolyan érintheti Székelyföldet is.

A román ötlet Székelyföldet is érintheti (Fotó: AFP)

Nincs szükségünk ennyi megyére és településre, valamint közigazgatási szintre egy olyan világban, ahol a technológia gyökeresen megváltoztatta a dolgokat

– jelentette ki.

Székelyföldet is érintheti a román terv

A tanácsadó szerint nem húzhatjuk tovább magunkkal a nem hatékony állami vállalatokat. Kiemelte:

Nem mehetünk tovább így.

Hozzátette: „Húsz éve próbálunk független, autonóm és hozzáértő adminisztrátorokat kiválasztani. Meddig fogunk még próbálkozni?”

Ez nem lehetséges a magánszektor legalább kisebbségi részvétele nélkül

– közölte.

Az elnök tanácsadója szerint újra kell gondolnunk a közigazgatást a felhő és a mesterséges intelligencia korszakára, amelyet a közérdekben használhatunk fel.

Burnete szerint a külföldi befektetések kiválóak, de „már régóta nem elégségesek”.

Van elég román tőke, amiről meg vagyok győződve, hogy a második gazdasági csodát hozhatja el az EU-hoz való csatlakozás után.

– tette hozzá a gazdasági helyzettel kapcsolatban.