Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen: A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része

RomániaRadu BurneteSzékelyföldfegyver

Itt a román terv, amely komolyan érintheti Székelyföldet

Radu Burnete, az államfő tanácsadója szerint nincs szükség ennyi megyére és településre, valamint közigazgatási szintre egy olyan világban, ahol a technológia gyökeresen megváltoztatta a dolgokat. Szerinte a közigazgatást át kell gondolni a „felhő korszakához” igazítva. Székelyföld jövőjét is befolyásolhatja az ötlet.

Kozma Zoltán
2025. 09. 17. 21:21
Nicusor Dan tanácsadója durva javaslattal állt elő (Fotó: AFP)
Az egyetlen valódi fegyver, hogy megvédjük Romániát ettől a barbár információs és ideológiai támadástól, ami keletről, de belülről is jön, az, ha megmutatjuk, hogy másképp is lehet csinálni a dolgokat – írta közösségi oldalán a tanácsadó. Egy olyan közigazgatási és gazdasági modellben ragadtunk, ami elérte a határait. Ennek a megváltoztatása rémisztő mindazoknak, akik ma ragaszkodnak hozzá. És azért ragaszkodnak, mert nem tudják elképzelni az életüket és Romániát másképp – írta Radu Burnete. A terv komolyan érintheti Székelyföldet is.

A román ötlet Székelyföldet is érintheti (Fotó: AFP)
Nincs szükségünk ennyi megyére és településre, valamint közigazgatási szintre egy olyan világban, ahol a technológia gyökeresen megváltoztatta a dolgokat

– jelentette ki.

Székelyföldet is érintheti a román terv

A tanácsadó szerint nem húzhatjuk tovább magunkkal a nem hatékony állami vállalatokat. Kiemelte:

Nem mehetünk tovább így.

Hozzátette: „Húsz éve próbálunk független, autonóm és hozzáértő adminisztrátorokat kiválasztani. Meddig fogunk még próbálkozni?” 

Ez nem lehetséges a magánszektor legalább kisebbségi részvétele nélkül

– közölte.

Az elnök tanácsadója szerint újra kell gondolnunk a közigazgatást a felhő és a mesterséges intelligencia korszakára, amelyet a közérdekben használhatunk fel.

Burnete szerint a külföldi befektetések kiválóak, de „már régóta nem elégségesek”. 

Van elég román tőke, amiről meg vagyok győződve, hogy a második gazdasági csodát hozhatja el az EU-hoz való csatlakozás után.

– tette hozzá a gazdasági helyzettel kapcsolatban.

Figyelmeztetett a védelem fontosságára is, írja a Maszol: 

Ne mondják többé, hogy nincs szükségünk honvédelemre vagy hadiiparra. A dinamizmus hiánya és a fegyveres erő gyengesége ma Európa legnagyobb sebezhetősége. Butaság azt kérdezni, hogy nyugdíjat és oktatást akarunk-e, vagy inkább drónokat és műholdakat. Mindkettőt akarjuk, ezért kell felszabadítanunk az ország pozitív és alkotó energiáit.

Korábban arról is írtunk, hogy Romániában az infláció augusztusban 9,9 százalék volt, szeptemberben pedig szinte biztosan 10 százalék fölé kúszik a mutató.

Borítókép: Nicusor Dan tanácsadója durva javaslattal állt elő (Fotó: AFP)

