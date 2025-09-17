Moszkva nyitott a tárgyalásra

A külügyminiszter-helyettes rámutatott, hogy bár már több mint egy hónap telt el Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai csúcstalálkozója óta, azóta sem volt olyan nap, amikor „a béke felé való elmozdulás ellenfelei és a háború utolsó ukránig való folytatásának támogatói” ne folytattak volna célzott, összehangolt szabotázst a megállapodások ellen.

Az orosz diplomata szerint rendkívül fontos lenne a párbeszéd folytatása és minden lehetséges lépés megtétele a további érdemi megállapodások kialakítása érdekében.

Rjabkov úgy véli, Európa egyes szereplői szándékosan hátráltatják ezt a folyamatot.

Érdemes felidézni, hogy augusztus 15-én került sor Putyin és Trump találkozójára az alaszkai Anchorage-ben található Elmendorf-Richardson katonai bázison. A csúcstalálkozón a két elnök megvitatta az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetséges útjait, és mindketten pozitívan értékelték a tárgyalások hangulatát.