Brüsszel lebukott, Moszkva képviselője mindent elárult Von der Leyenék terveiről

Az orosz külügyminisztérium éles kritikát fogalmazott meg azokkal szemben, akik szerintük akadályozzák az ukrajnai helyzet békés rendezését. Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes szerint egyes európai szereplők szándékosan hátráltatják az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalási folyamatot, annak ellenére, hogy a közelmúltbeli Putyin–Trump-találkozó pozitív lendületet adott a békefolyamatnak. Moszkva képviselője hangsúlyozza: minden félnek félre kell tennie rövidtávú érdekeit a tartós béke érdekében.

Kozma Zoltán
2025. 09. 17. 12:10
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az orosz külügyminisztérium kemény szavakkal bírálta azokat, akik szerintük akadályozzák az Ukrajnában kialakult helyzet békés rendezését. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes egy sajtótájékoztatón fejtette ki a hivatalos orosz álláspontot, miszerint egyes európai erők továbbra is gátolják az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalási folyamatot. Moszkva kemény üzenetet küldött a háborúpárti erőknek.

Moszkva szerint Európa áll a béke útjában (Fotó: AFP)
Moszkva szerint Európa áll a béke útjában (Fotó: AFP)

Különböző csatornákon folytatódik a párbeszéd. El kell érnünk, hogy a vezetők alaszkai találkozója után kialakult erőteljes lendület valódi megállapodásokká alakuljon át

 – hangsúlyozta Rjabkov.

Moszkva nyitott a tárgyalásra

A külügyminiszter-helyettes rámutatott, hogy bár már több mint egy hónap telt el Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai csúcstalálkozója óta, azóta sem volt olyan nap, amikor „a béke felé való elmozdulás ellenfelei és a háború utolsó ukránig való folytatásának támogatói” ne folytattak volna célzott, összehangolt szabotázst a megállapodások ellen.

Az orosz diplomata szerint rendkívül fontos lenne a párbeszéd folytatása és minden lehetséges lépés megtétele a további érdemi megállapodások kialakítása érdekében. 

Rjabkov úgy véli, Európa egyes szereplői szándékosan hátráltatják ezt a folyamatot.

Érdemes felidézni, hogy augusztus 15-én került sor Putyin és Trump találkozójára az alaszkai Anchorage-ben található Elmendorf-Richardson katonai bázison. A csúcstalálkozón a két elnök megvitatta az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetséges útjait, és mindketten pozitívan értékelték a tárgyalások hangulatát.

Az orosz álláspont szerint tehát megvan az esély a békés megoldásra, de ehhez minden érintett fél együttműködésére szükség van. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

