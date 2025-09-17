Az orosz külügyminisztérium kemény szavakkal bírálta azokat, akik szerintük akadályozzák az Ukrajnában kialakult helyzet békés rendezését. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes egy sajtótájékoztatón fejtette ki a hivatalos orosz álláspontot, miszerint egyes európai erők továbbra is gátolják az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalási folyamatot. Moszkva kemény üzenetet küldött a háborúpárti erőknek.
Különböző csatornákon folytatódik a párbeszéd. El kell érnünk, hogy a vezetők alaszkai találkozója után kialakult erőteljes lendület valódi megállapodásokká alakuljon át
– hangsúlyozta Rjabkov.