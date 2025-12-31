Az Exxpress szerint több hozzászóló elsősorban az európai politikát kritizálja. Egyikük így fogalmaz: „Amíg az EU és Németország profitál belőle, a háború nem ér véget.” Egy másik szerint: „Amíg az EU fenn tudja tartani a háborút, addig fenn is fogja.”

Többször felmerül az a vád is, hogy Brüsszel aktívan akadályozza a béketeremtést.

A hangulat egyértelmű: az Exxpress olvasói közül sokan jelenleg nem látják a valódi politikai akaratot egy áttöréshez.