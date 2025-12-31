Nem számítanak békére 2026-ban

A háború végével kapcsolatos remények továbbra is csekélyek: sokan úgy vélik, hogy 2026-ban sem lesz béke Ukrajnában. Bár a nemzetközi tárgyalások újraindultak, konkrét eredmények továbbra sincsenek – a frontvonalak lényegében változatlanok. Az Exxpress olvasói körében felmérést készített, mely szerint a megkérdezettek 67 százaléka nem számít arra, hogy 2026-ra béke születik Ukrajnában, és mindössze 33 százalék vár jövőre megállapodást. Bár a remény megmaradt, az olvasók rendkívül szkeptikusak – írja a lap.
Az ukrajnai háború lezárásába vetett remények továbbra is halványak: a frontok befagytak, a diplomáciai tárgyalások pedig nem hoztak áttörést. Egy friss felmérés szerint többen nem számítanak arra, hogy eljön a béke 2026-ban.
Az Exxpress szerint több hozzászóló elsősorban az európai politikát kritizálja. Egyikük így fogalmaz: „Amíg az EU és Németország profitál belőle, a háború nem ér véget.” Egy másik szerint: „Amíg az EU fenn tudja tartani a háborút, addig fenn is fogja.”
Többször felmerül az a vád is, hogy Brüsszel aktívan akadályozza a béketeremtést.
A hangulat egyértelmű: az Exxpress olvasói közül sokan jelenleg nem látják a valódi politikai akaratot egy áttöréshez.
Diplomáciai téren sincs előrelépés
A szkepticizmus jól tükrözi a nemzetközi helyzetet. Bár az ukrán–amerikai tárgyalások a közelmúltban újraindultak, kézzelfogható béketerv továbbra sem létezik.
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij legutóbbi találkozóján ugyan előrehaladásról beszéltek, de a legfontosabb kérdések továbbra is nyitva maradtak.
Idetartoznak Ukrajna biztonsági garanciái és az orosz ellenőrzés alatt lévő területek jövője. Washington időben korlátozott garanciákat javasol, míg Kijev hosszú távú kötelezettségvállalást követel a későbbi eszkaláció elkerülése érdekében.
Jelenleg Moszkva részéről sincs semmi, ami a közeledő békére utalna.
A Kreml egyre nagyobb fenntartással fogadja a nyugati kezdeményezéseket, és nemrég arra is utalt, hogy „felülvizsgálja” tárgyalási álláspontját.
A megfigyelők ezt inkább hatalmi játszmának, semmint valódi tárgyalási szándéknak értékelik. Közben a harcok folytatódnak – megbízható tűzszüneti forgatókönyv egyelőre nem körvonalazódik.
Borítókép: Ukrán elesett katonák portréi (Fotó: AFP)
