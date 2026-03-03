Törökország iráni menekülthullámra készül

Törökország közel 2,3 millió szíriai menekültnek ad otthont, rajtuk kívül körülbelül 170 000 más nemzetiségű menekült él az országban.

Különösen magas az irániak száma: a török belügyminisztérium adatai szerint több mint 76 000 iráni állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel; mellettük mintegy tízezren diák vagy munkavállalói vízummal, illetve menekültstátussal tartózkodnak az országban – mutat rá az elemzés.

A török kormány attól tart, hogy az iráni háború következtében tömegesen érkezhetnek a menekültek a török–iráni határra.

Ankara már 2003-ban megtapasztalta az Egyesült Államok vezette iraki háború, majd a 2011–2024 közötti szíriai polgárháború destabilizáló hatásait. A konfliktusok következtében menekültek százezrei érkeztek Törökországba, a háborúk pedig olyan kulcsfontosságú ágazatokban okoztak zavarokat, mint az energiapar és a kereskedelem.

Ankara a legrosszabb forgatókönyvre készül, amely szerint egymillió menekült is érkezhet Iránból Törökországba – elsősorban olyan afgán és pakisztáni állampolgárok, akiket a perzsa országban a kitoloncolás veszélye fenyeget.

A menekülthullám lehetőséget biztosítana a radikális csoportok számára az Európába való beáramlásra is.

– figyelmeztet a Migrációkutató Intézet.

Az Iránban tartózkodó menekültek száma az elmúlt hónapokban folyamatosan változott Teherán szigorodó kitoloncolási politikája következtében. A Displaced International nevű jogvédő szervezet 2026. januári adatai szerint több mint négymillió afgán állampolgárra várhat kitoloncolás. Egy újabb migrációs nyomás fokozná a terheket a már így is magas inflációval és lassú növekedéssel küzdő török gazdaságon.

Egy újabb menekülthullám esetén a török kormány eleget tenne humanitárius és nemzetközi jogi kötelezettségeinek, ugyanakkor nem alkalmazná a korábbi „nyitott ajtók” politikáját.

A lehetséges intézkedések között szerepel menekülttáborok felállítása a határ közelében, valamint pufferzónák kialakítása annak érdekében, hogy megakadályozzák az átkeléseket.

– mutat rá elemzésében az intézet.