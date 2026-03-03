Az Öböl-menti országok után Ankara is attól tart, hogy Törökországot is eléri a 2026. február 28-án kirobbant iráni háború hatása. Törökország a világ egyik legtöbb menekültet befogadó országa, ám ha a háború tovább eszkalálódik, újabb menekülthullámmal nézhet szembe – áll a Migrációkutató Intézet Fókuszpont-elemzésében.
Törökország iráni menekülthullámra készül
Törökország az iráni háború eszkalációja miatt újabb, akár egymilliós menekülthullám lehetőségére készül, miközben már most is a világ egyik legnagyobb befogadó állama. Ankara a korábbi „nyitott ajtók” politikájával szakítva határzárakkal, pufferzónákkal és rendkívüli intézkedésekkel igyekszik megelőzni, hogy a konfliktus következményei tovább destabilizálják az országot és Európa irányába tereljék a migrációs nyomást.
Törökország közel 2,3 millió szíriai menekültnek ad otthont, rajtuk kívül körülbelül 170 000 más nemzetiségű menekült él az országban.
Különösen magas az irániak száma: a török belügyminisztérium adatai szerint több mint 76 000 iráni állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel; mellettük mintegy tízezren diák vagy munkavállalói vízummal, illetve menekültstátussal tartózkodnak az országban – mutat rá az elemzés.
A török kormány attól tart, hogy az iráni háború következtében tömegesen érkezhetnek a menekültek a török–iráni határra.
Ankara már 2003-ban megtapasztalta az Egyesült Államok vezette iraki háború, majd a 2011–2024 közötti szíriai polgárháború destabilizáló hatásait. A konfliktusok következtében menekültek százezrei érkeztek Törökországba, a háborúk pedig olyan kulcsfontosságú ágazatokban okoztak zavarokat, mint az energiapar és a kereskedelem.
Ankara a legrosszabb forgatókönyvre készül, amely szerint egymillió menekült is érkezhet Iránból Törökországba – elsősorban olyan afgán és pakisztáni állampolgárok, akiket a perzsa országban a kitoloncolás veszélye fenyeget.
A menekülthullám lehetőséget biztosítana a radikális csoportok számára az Európába való beáramlásra is.
– figyelmeztet a Migrációkutató Intézet.
Az Iránban tartózkodó menekültek száma az elmúlt hónapokban folyamatosan változott Teherán szigorodó kitoloncolási politikája következtében. A Displaced International nevű jogvédő szervezet 2026. januári adatai szerint több mint négymillió afgán állampolgárra várhat kitoloncolás. Egy újabb migrációs nyomás fokozná a terheket a már így is magas inflációval és lassú növekedéssel küzdő török gazdaságon.
Egy újabb menekülthullám esetén a török kormány eleget tenne humanitárius és nemzetközi jogi kötelezettségeinek, ugyanakkor nem alkalmazná a korábbi „nyitott ajtók” politikáját.
A lehetséges intézkedések között szerepel menekülttáborok felállítása a határ közelében, valamint pufferzónák kialakítása annak érdekében, hogy megakadályozzák az átkeléseket.
– mutat rá elemzésében az intézet.
További Külföld híreink
A jelenlegi szabályozás szerint az iráni állampolgárok vízum nélkül utazhatnak Törökországba, azonban tömeges beáramlás esetén Ankara szigorítást rendelhet el. 2026. március 2-án Ömer Bolat török kereskedelmi miniszter bejelentette, hogy Teheránnal közösen ideiglenesen lezártak három határátkelőhelyet, és a belépést kizárólag saját állampolgáraik számára engedélyezik.
A körülbelül 560 kilométer hosszú török–iráni határ régóta a régió egyik legaktívabb illegális migrációs folyosója: afgán, pakisztáni és iráni állampolgárok rendszeresen próbálnak rajta keresztül Európába jutni.
– írja a Migrációkutató Intézet.
Törökország az elmúlt évtizedben jelentős összegeket fektetett a határbiztonsági infrastruktúrába, beleértve a betonfalak és szögesdrótkerítések építését, megfigyelőtornyok telepítését, valamint egy többrétegű katonai, csendőrségi és rendőrségi járőrrendszer kialakítását.
A török külügyminisztérium nemrég zárt ajtók mögötti parlamenti ülésen tájékoztatta a törvényhozókat a többszintű vészhelyzeti tervekről. A tisztviselők jelezték készségüket a rendkívüli intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy elkerüljék a szíriai polgárháborút követő „nyitott ajtók” menekültpolitikájának megismétlődését – zárta elemzését a Fókuszpont.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Lángba borult a Közel-Kelet, Európát is háborúba sodorhatják
Április 12-én ez a tét Magyarország számára.
Energiaválság: Brüsszel, Kijev és a Tisza terve hatalmas veszélyt jelent Magyarországra
Ezért kockázatos az orosz energia kivezetése.
Lebukott az ukrán elnök, Zelenszkij elszólta magát az olajblokád kapcsán + videó
Hálálkodást várna a magyar és a szlovák miniszterelnököktől.
Több mint száz otthont és óvodát ért ukrán dróntámadás + videó
Novorosszijszkot letarolták.
Szijjártó Péter: Lángba borult a Közel-Kelet, Európát is háborúba sodorhatják
Április 12-én ez a tét Magyarország számára.
Energiaválság: Brüsszel, Kijev és a Tisza terve hatalmas veszélyt jelent Magyarországra
Ezért kockázatos az orosz energia kivezetése.
Lebukott az ukrán elnök, Zelenszkij elszólta magát az olajblokád kapcsán + videó
Hálálkodást várna a magyar és a szlovák miniszterelnököktől.
Több mint száz otthont és óvodát ért ukrán dróntámadás + videó
Novorosszijszkot letarolták.
