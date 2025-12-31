Brüsszel nem a békére készül: érkezik a 20. szankciós csomag

Készül az újabb szankciós csomag: a tervek között szerepel személyek és szervezetek vagyonának befagyasztása és utazási tilalma, és további lépések előkészítése zajlik az energia- és bankszektorban is. Brüsszel azt is mérlegeli, hogy betiltja az orosz uránimportot, amely közvetlenül a Roszatomot érintené. Több tagállam támogatja ezt a lépést, Franciaország és Belgium azonban eddig ellenezte, főként az ellátásbiztonság miatt – írja az Origo.

Újabb szankciókkal készül Brüsszel (Fotó: CYRILE NDEGEYA / ANADOLU)