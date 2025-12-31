Készül az újabb szankciós csomag: a tervek között szerepel személyek és szervezetek vagyonának befagyasztása és utazási tilalma, és további lépések előkészítése zajlik az energia- és bankszektorban is. Brüsszel azt is mérlegeli, hogy betiltja az orosz uránimportot, amely közvetlenül a Roszatomot érintené. Több tagállam támogatja ezt a lépést, Franciaország és Belgium azonban eddig ellenezte, főként az ellátásbiztonság miatt – írja az Origo.
Brüsszel nem a békére készül: érkezik a 20. szankciós csomag
Az EU az ukrajnai orosz invázió negyedik évfordulójára egy újabb, immár 20. szankciócsomag előkészítésén dolgozik Oroszország ellen.
Az EU legutóbbi szankciói már rendelkeztek az orosz LNG-import 2027-től történő teljes tilalmáról, valamint harmadik országok – köztük kínai finomítók és az orosz olajjal kereskedő vállalatok – korlátozásáról. A Welt szerint karácsony előtt az EU további 41 hajót is szankcionált az orosz „árnyékflottából”, amelyek részt vettek az energiaszankciók kijátszásában.
A korlátozások ellenére az EU 2024-ben még 33,5 milliárd euró értékben importált orosz árukat, az év első felében 15 milliárd euró értékben.
Ezzel párhuzamosan elkészültek azok a biztonsági garanciák, amelyek alapján egy európai koalíció felügyelné egy esetleges tűzszünet végrehajtását Ukrajna és Oroszország között. A terveket brit és francia katonai szakértők dolgozták ki.
Franciaország és Nagy-Britannia hajlandó akár szárazföldi csapatokat is bevetni mandátumtól függetlenül, ha Ukrajna meghívja őket. Az első hat hónapra 10–15 ezer fős európai kontingens bevetését tartják reálisnak.
A tűzszünet légi és tengeri felügyeletét Ukrajna szomszédos államai látnák el, Törökország pedig a Fekete-tenger térségének megfigyelésében kapna szerepet.
Mindeközben Oroszország azt állítja, hogy ukrán dróntámadás érte Putyin elnök rezidenciáját, és emiatt keményebb tárgyalási pozícióra készül.
A Kreml a támadást „a béketárgyalások meghiúsítását célzó terrorcselekménynek” minősíti. Ukrajna viszont határozottan tagadja a vádat: Zelenszkij újabb hazugságsorozatnak nevezte az orosz állítást.
Borítókép: Kaja Kallas és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
