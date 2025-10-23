Az EU elfogadta az Oroszországot célzó szankciókat

A brüsszeli közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

Ursula von der Leyen megerősítette Ukrajna támogatását: „Nem engedünk, amíg Ukrajna népe nem kap igazságos és tartós békét.” Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását

– tették hozzá. A csomag hosszú távú szerződések esetén 2027 januárjától, rövid távú szerződések esetén pedig hat hónapon belül tilalmat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) EU-ba történő behozatalára, és szigorítja a két nagy orosz állami tulajdonú olajtermelőre (a Rosznyeftyre és a Gazpromea) vonatkozó jelenlegi tranzakciós tilalmat. Ezzel párhuzamosan megszorító intézkedések lesznek érvényben olyan, nem uniós gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek olajat vásárolnak Oroszországtól.

EU Member States have approved our 19th package of sanctions against Russia.



We’re keeping the pressure high on the aggressor.



For the first time we are hitting Russia’s gas sector - the heart of its war economy.



We will not relent until the people of Ukraine have a just and… https://t.co/HQTknzy2uC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2025

Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg Kínában is.

A végrehajtás megerősítése érdekében az EU az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta további 117 tankerhajóját szankcionálja. Ezzel immár 557 hajó van EU-szankciók hatálya alatt. Ezek a hajók támogatják az orosz energiaágazatot, katonai felszereléseket szállítanak Oroszország számára vagy lopott ukrán gabonát szállítanak – részletezték. Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további orosz és más, nem uniós országok bankjaira, hogy bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ.