Az EU elfogadta az Oroszországot célzó szankciókat

A brüsszeli közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.
Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását
– tették hozzá. A csomag hosszú távú szerződések esetén 2027 januárjától, rövid távú szerződések esetén pedig hat hónapon belül tilalmat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) EU-ba történő behozatalára, és szigorítja a két nagy orosz állami tulajdonú olajtermelőre (a Rosznyeftyre és a Gazpromea) vonatkozó jelenlegi tranzakciós tilalmat. Ezzel párhuzamosan megszorító intézkedések lesznek érvényben olyan, nem uniós gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek olajat vásárolnak Oroszországtól.
Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg Kínában is.
A végrehajtás megerősítése érdekében az EU az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta további 117 tankerhajóját szankcionálja. Ezzel immár 557 hajó van EU-szankciók hatálya alatt. Ezek a hajók támogatják az orosz energiaágazatot, katonai felszereléseket szállítanak Oroszország számára vagy lopott ukrán gabonát szállítanak – részletezték. Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további orosz és más, nem uniós országok bankjaira, hogy bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ.
A szankciók kijátszása elleni fellépés részeként most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat is. Az EU új, közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra.