Exkluzív – A Magyar Nemzet újságírója szembesítette az ukrán elnököt a valósággal + videó

Volodimir Zelenszkijt arról kérdeztük, hogy ha a szankciók nem működnek, hajlandó-e tárgyalóasztalhoz ülni, akár Budapesten.
Zelenszkij válaszából azonban kitűnik, hogy a szankciókat preferálja.
Volodimir Zelenszkijt arról kérdeztük, hogy ha a szankciók nem működnek, hajlandó-e tárgyalóasztalhoz ülni, akár Budapesten.
Zelenszkij válaszából azonban kitűnik, hogy a szankciókat preferálja.
Az ukrán elnök válaszában azt mondta, hogy kész tárgyalni bármilyen helyen és bármilyen formában, a tárgyalások tartalmi része azonban fontos. Zelenszkij később arról is beszélt, hogy abban reménykedik, hogy a 19. EU-s szankciós csomag és az amerikai nyomás elég lesz ahhoz, hogy kedvezőbb feltételeket harcoljon ki a tárgyalások megkezdése előtt, azonban eközben naponta ezrek halnak meg a fronton, ami láthatóan nem érdekli az ukrán elnököt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Ez a tizenkilencedik szankciós csomag.
A tárgyalások fókuszában az ukrajnai és a közel-keleti események, valamint a migráció áll.
A tárcavezető közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.
Az ukrán elnök reménykedik a Tomahawkok kapcsán is.
Ez a tizenkilencedik szankciós csomag.
A tárgyalások fókuszában az ukrajnai és a közel-keleti események, valamint a migráció áll.
A tárcavezető közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.
Az ukrán elnök reménykedik a Tomahawkok kapcsán is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.