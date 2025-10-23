Exkluzív – A Magyar Nemzet újságírója szembesítette az ukrán elnököt a valósággal + videó

Az ukrán elnök válaszában azt mondta, hogy kész tárgyalni bármilyen helyen és bármilyen formában, a tárgyalások tartalmi része azonban fontos. Zelenszkij később arról is beszélt, hogy abban reménykedik, hogy a 19. EU-s szankciós csomag és az amerikai nyomás elég lesz ahhoz, hogy kedvezőbb feltételeket harcoljon ki a tárgyalások megkezdése előtt, azonban eközben naponta ezrek halnak meg a fronton, ami láthatóan nem érdekli az ukrán elnököt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)