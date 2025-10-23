Rendkívüli

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma

ZelenszkijháborúEurópai Unió

Exkluzív – A Magyar Nemzet újságírója szembesítette az ukrán elnököt a valósággal + videó

Volodimir Zelenszkijt arról kérdeztük, hogy ha a szankciók nem működnek, hajlandó-e tárgyalóasztalhoz ülni, akár Budapesten. Volodimir Zelenszkij a Magyar Nemzet munkatársának kérdésére válaszolva elmondta: készek tárgyalni, de ismét feltételekhez kötötte a háború befejezését. Zelenszkijt nem érdekli, hány ember halt már meg a háborúban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 13:30
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkijt arról kérdeztük, hogy ha a szankciók nem működnek, hajlandó-e tárgyalóasztalhoz ülni, akár Budapesten.

Zelenszkij inkább a szankciókban bízik a tárgyalások helyett
Zelenszkij inkább a szankciókban bízik a tárgyalások helyett 
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

Zelenszkij válaszából azonban kitűnik, hogy a szankciókat preferálja. 

Az ukrán elnök válaszában azt mondta, hogy kész tárgyalni bármilyen helyen és bármilyen formában, a tárgyalások tartalmi része azonban fontos. Zelenszkij később arról is beszélt, hogy abban reménykedik, hogy a 19. EU-s szankciós csomag és az amerikai nyomás elég lesz ahhoz, hogy kedvezőbb feltételeket harcoljon ki a tárgyalások megkezdése előtt, azonban eközben naponta ezrek halnak meg a fronton, ami láthatóan nem érdekli az ukrán elnököt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.